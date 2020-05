’’تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ‘‘

شیئر کریں:

بھارت پاکستان، مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف جو کچھ سازشوں کی صورت میں کر رہا ہے، وہ اسی پر الٹا پڑ رہا ہے۔ اس سے وہ مقولہ و محاورہ مجسم صورت میں سامنے آ جاتا ہے ’’تدبیر کنند بندہ، تدبیر کنند خندہ‘‘ انسان تدبیر کرتا ہے تو قدرت اس پر ہنس رہی ہوتی ہے اور پھر یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ’’اللہ تعالیٰ مکاروں کے مقابلے میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔‘‘

بھارت کشمیریوں ،پاکستان اور سکھوں کو کہیں بھی نقصان سے دوچار کرنے سے باز نہیں آتا۔ کشمیر اور بھارت کے اندر تو وہ یہ مذموم مقاصد ظلم و جبر اور بربریت کے ذریعے حاصل کر رہا ہے مگر بیرون ممالک وہ کشمیریوں اور سکھوں کا عرصہ حیات تنگ کرنے کیلئے لابنگ اور جاسوسی سے کام لے رہا ہے۔ جرمنی اور کینڈا میں اوپر تلے دو واقعات ہوئے جن میں بھارتی ایجنسی ’’را‘‘پاکستان کشمیریوں اور سکھوں کیخلاف سازشوں کے جال بنتی خود پھنس گئی۔ جرمنی میں کشمیریوں اور سکھوں کی جاسوسی کرنے پر بھارتی جوڑے کو بھاری جرمانے اور قید کی سزا سنا ئی گئی ہے۔فرینکفرٹ کی ایک عدالت نے انہیںسکھوں اور کشمیریوں کی جاسوسی کرنے کا مجرم قرار دیا ۔ پچاس سالہ من موہن ایس اور اسکی اکاون سالہ اہلیہ کنول جیت پر الزام تھا کہ انہوں نے کشمیریوں اور سکھوں کے بارے میں معلومات جمع کیں اور انہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ (RAW) کو مہیا کیا۔ دونوں مجرم بھارتی شہری ہی ہیں، جو جرمنی میں مقیم ہیں۔ من موہن نے 2015 میں RAW کیلئے جاسوسی شروع کی جبکہ اسکی اہلیہ کنول جیت نے 2017 ء میں اسکا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس جوڑے نے کشمیری اور سکھ گروپوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں، جس کے عوض بھارتی خفیہ ایجنسی ’’را‘‘ نے انہیں سات ہزار دو سو یورو (سات ہزار نو سو چوہتر ڈالر) فراہم کیے۔ ان دونوں نے ’’را‘‘ کے ایجنٹ ہونے کا اعتراف بھی کیا۔اُ دھر بھارت کینیڈا میں پاکستان کیخلاف لابنگ میں مصروف ہے۔ اس بات کا انکشاف کینیڈا کے ایک اخبار ’’گلوبل نیوز‘‘ نے اپنی حالیہ ایک رپورٹ میں کیا ۔ رپورٹ کیمطابق بھارتی خفیہ ایجنسیز نے بھارتی حکومت کے مفادات کی حمایت کیلئے پیسوں اور غلط معلومات کا استعمال کرکے کینیڈا کے سیاستدانوں پر اثرانداز ہونے کی کوشش کی۔ کینیڈا میں ایک میڈیا پرسن کو پاکستان کیخلاف لابنگ لئے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کینیڈا وہ ملک ہے جہاں سکھ تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد نہ صرف آباد ہے بلکہ حکومت میں بھی اہم عہدوں پر تعینات ہیں۔ سکھوں اور پاکستان کے چونکہ خوشگوار تعلقات ہیں جو بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔کشمیریوں کو بھی کینڈا میں ممکنہ حد تک اطمینان بخش طور پر اکاموڈیٹ کیا گیا ہے۔جس کے باعث بھارت ان کیخلاف کینڈا میں بھی شازشیں کررہا ہے۔بھارت اسرائیل کی طرز پر عالمی سیاست پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے مگر اسے مذموم مقاصد کی راہ میں قدرت کاملہ نے آئی ایس آئی کو برہان بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پاک فوج نے بھارت کی سازشوں کو Nup the Evil In The Bud کے مطابق خطے اور عالمی سطح پر جنم لینے سے قبل ہی دفن کر دیاہے۔ بھارت نے ہماری مدہوش سیاست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا۔ مودی کی حماقتوں سے بھارت اب سوویت یونین کی طرح بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ کسی بھی سلطنت کا وجود معیشت کی زبوںحالی لرزادیتی ہے۔ بھارتی معیشت 8سے 3 پر آ گئی ہے۔ اپنی احمقانہ پالیسیوں سے مودی نے بھارت کی تمام اقلیتوں کو برگشتہ کر دیاہے۔ کرونا کے دوران بھی علیحدگی کی تحریکیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ لہٰذا بھارت کے وجود سے کئی بنگلہ دیش جنم لیتے نظر آ رہے ہیں۔ پاک فوج نہ صرف پاکستان کیخلاف سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے بلکہ پاکستان کیخلاف سرگرداں قوتوں کو تگنی کا ناچ بھی نچوا رہی ہے۔ جنرل راحیل شریف کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں دہشتگردوں کو ختم کرنے میں جہاں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہیں بھارت کو اسکی سازشوں کا بھرپور جواب دیکر اس مقام پر لاکھڑا کیا کہ اس کا شیرازہ بکھرنا نوشتہ دیوار ہے۔

قارئین امریکہ سمیت اکیلا چوہدری ہونے کا دعوی کرنے والے بیشتر ممالک اس وقت کرونا جیسے مسائل میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ کرونا کے بعد اس دنیا کی صورت کیا ہو گی یہ جان کر بھی خوف آتا ہے اس لیے اپنی مقدس دھرتی اور پاک فوج کا ساتھ دے کر اس دھرتی اور وطن کی ساکھ کو محفوظ بنایا جائے یقینا ہمارا مکار دشمن ہماری کسی ایک سنگین غلطی کی تلاش میں ہے۔ پاکستان زندہ باد