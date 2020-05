قانون کیا ہے؟

شیئر کریں:

علم قانون کی کتابوں میں قانون کی تعریف یہ ہے Law is nothing but common season یعنی قانون عقل سلیم کے علاوہ کچھ نہیں اگر عقل سلیم پر کوئی نظریہ پورا نہیں اترتا تو وہ قانون نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں بدقسمتی سے نیب کے رولز ہو سکتے ہیں لیکن قانون نہیں۔ عقل کہاں مانتی ہے کسی ملزم کو بغیر الزام ثابت کئے جرم کا درجہ دے دیا جائے اور اسے مہینوں حوالات میں رکھا جائے یہ ظلم ہے قانون نہیں۔ عقل کہاں مانتی ہے کسی ملزم کو بغیر الزام ثابت کئے جرم کا درجہ دے دیا جائے اور اسے مہینوں حوالات میں رکھا جائے۔ یہ ظلم ہے قانون نہیں نیب نے پچھلے دو سالوں میں 178 ارب وصول کئے اور سرکاری خزانے میں جمع کروائے ہیں یہ رقم انتہائی مضحکہ خیز ہے اس کو وصول کرنے کے لئے قوم کا کتنا خرچہ آیا ہے راقم کے خیال میں خرچہ زیادہ ہے اور وصولی کم۔ جو چیئرمین صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے اور یہ قانون کی غلط تشریح ہے موصوف چھوٹی گھڑے کی مچھلیوں کو پکڑتے ہیں اور کسی مگرمچھ پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں کرتے۔ اگر نیب عمران خان کی حفاظت میں چالیس لوگوں کو ایک ایک کر کے گرفتار کرے تو کھربوں روپے وصول ہو سکتے ہیں ان چوروں میں مشہور زمانہ جہانگیر ترین اور مخدوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی ہاشم بخت‘ پرویز خٹک اور مونس الٰہی کو پکڑنے کی جرأت تو کریں تو وصولی کھربوں ہو سکتی ہے چینی مافیا آٹا مافیا ار چینی کے بے نامی خرید و فروخت کرنے والے معزز افراد پر نیب ہاتھ ڈالے تو وصولی کھربوں ہو سکتی ہے لیکن نیب کے چیئرمین صاحب عمران خان کی حفاظت میں آئے ہوئے لوگوں کو پکڑنے کی جرأت نہیں کر سکتے پچھلے سالوں میں موصوف کا کردار یہی ظاہر کرتا رہا ہے۔

صرف اور صرف اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بغیر جرم کا تعین کئے گرفتار کر لیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ان کے کسی غلط کام کو وجہ بنا کر ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے لیکن یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی اور ان بے گناہ لوگوں کو عدالتوں نے ضمانتوں پر رہا کر دیا ظلم کی انتہا ہے کہ سابق وزیر اور سابق وزیراعلیٰ پنجاب کے چیف سیکرٹری فواد حسین فواد کو گرفتار کر لیا گیا اور نیب کی عدالتوں میں دو سال تک تحویل میں دیا جاتا رہا یہ دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین مقدمہ ہے جرم کا تعین کئے بغیر ہی گرفتار کرنا اور جیل میں رکھنا بدترین ظلم ہے جو ہماری نیب لگاتار کرتی چلی آرہی ہے اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کیا یہ اپنی اصلاح کرے گی؟

فواد حسن فواد کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے وزیراعظم یا وزیراعلیٰ کے خلاف بیان دیں تاکہ کوئی کیس بنایا جا سکے اور انہیں کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنا دئیے جائیں گے یہ مرد مومن اپنی سچائی پر قائم رہا اور لگاتا رہی یہ بیان دیتا رہا کہ جب مجھے ایسا کچھ پتہ ہی نہیں میں آپ کو کیا بتاؤ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نیب ہر قسم کے جرم سے مبرا ہے یہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس قسم کا گھناؤنا سلوک کر سکتی اور کسی کو جواب دہ نہیں مہذب معاشرے میں اقسم کے سلوک کو جرم تصور کیا جاتا ہے اور ظالم کو اس گھناؤنے کردار کی سزا دی جاتی ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین انصاف کی تعلیم دیتا ہے حضرت علیؓ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ظلم کے اس نظام کا فوری نوٹس لیں اور عوام کو اس ظلم سے چھٹکارا دلوا دیں۔ چیئرمین نیب کی جانبداری کے جرم کی سزا دی جائے اور انہیں عہدے سے فوری نکال دیا جائے اور کوئی ایماندار اور غیر جانبدار جج چیئرمین نیب بنا دیا جائے جو عمران خان کو ان کے مافیا پر ہاتھ ڈال سکے۔ ۔ ہمارے ہاں وزیراعظم کی ایمانداری مشہور زمانہ ہے ان کا فرمان ہے کہ احتساب اوپر سے نیچے تک ہونا چاہئے میں اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کروں گا اب وقت آ گیا ہے کہ موصوف اپنا وعدہ پورا کریں اور خیبر پختون خواہ کے ہیلی کاپٹر کو ذاتی استعمال کر کے پچھتر لاکھ کا پٹرول چوری کئے جانے کے الزام کا جواب دیں دوسرے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں اکبر ایس بابر کے الزامات کے بارے میں بھی اپنا موقف پیش کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موصوف 126 دن تک دھرنے کے ذریعے دہشت گردی فرماتے رہے اس کا مقدمہ بنا اور دہشت گردی کی عدالت نے انہیں طلب کیا وزیراعظم صاحب تین سال تک عدالت میں پیش نہ ہوئے جس کی وجہ سے عدالت نے انہیں اشتہاری (مفرور) قرار دے دیا اور ان کے قانونی اور آئینی حقوق ختم کر دئیے موصوف تین سال تک آئینی اور قانونی حقوق سے محروم رہے مقدمہ چلا آخر کار پیش ہونا پڑا مقدمے کی سماعت ہوئی لیکن فیصلہ آج تک محفوظ ہے جو فوری طورپر سنایا جانا چاہئے اس سب کے بعد کیا وزیراعظم صادق اور امین ہیں؟ کیا عدالت کا فیصلہ کوئی معنی رکھتا ہے۔