اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا

راولپنڈی: اسلام آباد یونائیٹڈ نے پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے 21 ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹر کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی، فاتح ٹیم نے 180 رنز کا ہدف 3 باؤلز پہلے ہی حاصل کر لیا۔اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے کوئٹہ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ شروع سے ہی دباؤ میں رہی، پہلے اوور میں ہی ول سمیڈ کھاتہ کھولے بغیر فضل حق فاروقی کے گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے۔

4 وکٹیں ضائع ہونے کے بعد کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے آل راؤنڈر محمد نواز نے ذمہ داری سے کھیلتے ہوئے ٹیم کا سکور 121 پر پہنچا دیا اور وہ بھی فضل حق فاروقی کی گیند پر 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے.

