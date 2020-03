اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی جانب سے ’’فیوچرمیکرز‘‘ کے اعزاز میں تقریب

شیئر کریں:

کراچی (کامرس ڈیسک) اسٹینڈرڈچارٹرڈ پاکستان کے زیر اہتمام، رائٹ ٹو پلے ( Right to Play) کے تعاون سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس کا مقصد کم مراعات یافتہ علاقوں میں ایسی لڑکیوں کو سراہنا تحا جو اپنی کمیونٹیز میں مستقبل کی معاشی رہنما بنیں گی۔یہ اقدام بینک کے ممتاز کمیونٹی انویسٹمنٹ پرگرام کا حصہ ہے جس میں تعلیم کے Goalپر توجہ دی گئی ہے۔صوبائی وزیر سندھ برائے ویمن امپاورمنٹ تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ Goal پروگرام کے حصے کے طور پر، ’ Be Independent ‘ ماڈیول کا آغاز سنہ 2018ء میں کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا ماڈیول تھا جس میں لڑکیوں کو عملی تجربہ کی فراہمی اور انہیں خود اپنی مائیکروانٹرپرائز کے ذریعے آمدنی کے حصول کے لیے تیار کرنے پر توجہ دی گئی تھی۔