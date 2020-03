گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ ر ا  قسط   19

شیئر کریں:

(گزشتہ سے پیوستہ)امریکہ کی تاریخ میں اتنی وافر تعداد اور مقدار میںقتلِ عام ہو چکا ہے کہ اِس کی اب کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ قتلِ عام کے وہ جرائم جنہیں اب عام طور پر قتلِ عام سمجھا ہی نہیں جاتااُن میں سے ایک توشمالی امریکی انڈینز ہیں جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، دوسرے 60 لاکھ برازلین انڈینزجنہیں ملٹائی نیشنل کارپویشن پالیسیز کے ذریعے ملیا میٹ کر دیا گیا، دونوں ، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دنیا کے تمام غُرُباء پر امریکی معاشی اور ملٹری پالیسیز کے تباہ کُن اثرات،یورو امریکن غلامی کی تجارت اور اُس کے نتیجے میں کالے امریکنوں اورامریکن غرباء کی زبوں حالی۔۔۔۔۔۔ یہ جو کارپوریٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے قتلِ عام کو اپنی معاشی اور معیشی کارستانیوں سے جائز کر لیا ہے مگر جن کے پاس اخلاقیات نام کی کوئی شے نہ ہو وہ اب انڈینز کو صرف بٹن ہی نہیں بیچ رہے ،وہ اب غیر ترقی یافتہ ممالک کوکو راکٹ اورمیزائلز بیچتے ہیں۔جن سے جتنے بھی ممکن ہوں اُتنے غریب غربا مارے جاتے ہیں۔ J. B. Jerald: Is the U.S. really a signatory to the U.N. Convention on Genocide?اگر امریکہ کے لوگوں نے خود ہی اپنی حکومت کی حالیہ کرپشن کی صفائی نہ کی، اور اپنی قوم کو حقیقی جمہوری اصولوںکی طرف نہ لائے ، جن پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی ، توبہت بڑی تباہی یقینی ہے۔یا تو ایک عالمی استبدادی آمریت دنیا پر قبضہ کر لے گی یا پھر دنیا کے دوسرے ممالک گٹھ جوڑکر لیں گے اور یو ایس حکومت کو ملیا میٹ کر دیں گے(ذرائع خواہ ملٹری ہوں یا نان ملٹری)اور اس سے وہ عالمی تباہی مچے گی کہ بنی نوعِ انسان کاباقی بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ بھولے بادشاہ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گرد کہنا زیادتی ہے اُن کو خود کو امریکن CIA کی فطرت یاد دلاناچاہئیے جوایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے۔an international terrorist organization سی آئی اے صدرِ امریکہ کی پالیسیاں لاگو کرتی ہے اور حکومتِ امریکہ کی غیر سرکاری پالیسیاں بروئے کار لاتی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک دہشت گرد ریاست ہے۔کیسے؟12 اکتوبر 2001 کو ، افغانستان میں بمباری شروع ہونے کے دو تین دن ہی بعدجارج ڈبلیو بُش ؔنے افغانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے عام اعلان کیا کہ ہم تم پر بمباری جاری رکھیں گے یہاں تک تمہاری لیڈرشپ اُن لوگوں کو جن پر ہمیں جرائم کرنے کا شبہ ہے ہمارے حوالے نہیں کردیتی اور اس کا ہم کوئی ثبوت بھی نہیں دیں گے۔۔۔نوٹ کیجئے یہ بالکل کسی ٹیکسٹ بُک میں دی گئی بین الاقوامی دہشت گردی کی تعریف ہے ،جو امریکی سرکاری تعریف ہی لگتی ہے۔ یعنی دھمکی یا طاقت کا استعمال یا تشدد، اس معاملے میں شدید تشدد ،کے ذریعے ڈرا دھمکا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا۔یہ سرکاری تعریف ہے ، ٹیکسٹ بُک تعریف۔نائن الیون کے وقوع کے تین ہی ہفتے بعد ، اکتوبر کے اواخر میں، جنگ کے مقاصد ہی تبدیل ہو گئے۔جہاں تک میں معلوم

کر سکا ہوں پہلے برطانوی وزیرِ دفاع سر ایڈمرل

بوائسی نے افغان عوام سے اعلانیہ کہا کہ ہم اُس وقت تک تم پر بمباری کرتے رہیں گے جب تک تم اپنی لیڈرشپ تبدیل نہیں کر دیتے۔ لیجئے یہ بین الاقوامی دہشت گردی کی اور بھی ڈرامائی صورت ِ حال ہے ۔ Noam Chomsky: Is the U.S. a terrorist state?

پھر ستمبر 2002میں ریاستہائے متحدہ امریکہ‘ عراق کو بمباری کی دھمکیاں دینے لگی۔ (حالاں کہ اس سے پہلے 1991 میں ہزار ہا شہریوں کو اور شہری اداروں کو تباہ و برباد کر چکی تھی )کہ اگر عراقی لیڈرشپ یعنی صدام حسین سے استعفیٰ نہ لیا گیا یاجیسے بھی ہو عوام اُسے اقتدار سے ہٹا دیںاور اُس کی جگہ اُس شخص کو اپنا صدر بنا دیں جسے واشنگٹن پیا چاہے!اس سے واضح طور پر یہ نظر نہیں آتا کہ امریکہ ایک دہشت گرد ریاست ہے؟ WTC ٹاورز کے ڈھنے سے ہزاروں شہری مارے گئے اورسیکڑوں ہی فوجی پینٹاگان میں کام آئے۔ ہر چند کہ یہ تعداد بہت ہی کم ہے بمقابلہ لاکھوں شہری ہیمبرگ، ڈریسڈن اور ٹوکیو میں آگ اور بموں سے جلا کر راکھ کر دیئے گئے۔دوسری جنگِ عظیم کے بعد سوویت یونین کے دو سے پانچ ملین وہ ریفیوجی زبردستی اسٹالن کو واپس کیئے گئے تاکہ یا تو اُنہیں آئزن ہاورؔ اور روزویلٹ ؔکے احکام پر آپریشن کیل ہالul Operation Keelha میں فوری سزا دے دی جائے یا گُلاگ (ٹارچر سیل ) میں آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اُتار دیا جائے۔امریکہ کے اُکسانے پر Morgenthau Plan کے تحت لکھو کھا شہری جو بھوک اور بیماریوں سے موت کے گھاٹ اُترے ۔ ملاحظہ ہو:mass starvation of Germans during 1945-1950

کئی ملین نیٹو امریکن اُنیسویں صدی میں سپاہیوں کے ہاتھوں اور انڈینز کی زمین ہتھیانے کے چکر میں ہلاک ہوئے، یا حکومتِ امریکہ نے بیسویں

صدی میں بھوکوں مار دیا۔(ْقتلِ عام کا صاف صاف کیس)-ہزار ہا ایرانی جنہیں ساوک،ایرانی خفیہ پولیس نے 1953 میں CIA کی سرکردگی میں مقبول ایرانی وزیرِ اعظم مصدّق کی حکومت کو گرا کر ،قتل کیا یا اُن پر تشدد کیا گیا -20000 اور40000 کے درمیان ویت نامیوں کا 1968 اور 1971کے دوران CIA کاOperation Phoenix پروگرام کے تحت سیاسی قتلِ عام -1960 اور 1970کے دوران میں دس لاکھ کے قریب ویت نامی ، لائوس اور کیوبا کے لوگ جنہیں امریکن ملٹری نے قتل کیا اس لیے کہ وہ اپنے ملکوں کو امریکنوں کے غلبے سے بچانا چاہتے تھے (یا اس لیے کہ وہ اُس جگہ موجود تھے جہاں امریکن کارپٹ بمبنگ کر رہے تھے)-سنٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں وہ لاکھوں شہری جو CIA کی مسلط کردہ آمریت کے تحت قتل ہوئے یا تشدد کا نشانہ بنے - انڈونیشیا کی مشرقی تیمور میں در اندازی کے باعث بیس لاکھ معصوم شہری جو امریکہ کے سپلائی کردہ ہتھیاروں کا شکار ہوئے جس کی پیشگی منظوری اُس وقت کے امریکی صدر(فورڈ) اور سیکرٹری آف سٹیٹ(کیسنجر) نے دی تھی-چھ لاکھ برازیل کے انڈینز کی موت جو ملٹائی نیشنل کارپوریشنز کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی-دس سے بیس ہزار لبنانی لوگ (زیادہ تر شہری) جو 1982 میں امریکی مدد سے اسرائیلی در اندازی کے باعث ہلاک ہوئے-تیس لاکھ ایرانی جو عراق اران جنگ میں ہلاک ہوئے- 1980میں نکاراگوا اور ایل سیلویڈر کے ایک لاکھ اسی ہزارشہری ریگنؔ کی CIA

کی فنڈ یافتہ کوکین کے خلاف مہم میںہلاک ہوئے6,000 (یا شاید 20,000 عراقی شہری 41 دن اور رات کی بمباری میں ہلاک ہوئے جو برطانیہ اور امریکہ نے 1991 میں کی تھی (جس کے دوران سول اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔۔۔ایک جنگی جُرم۔۔۔)مع 500 ایسے شہریوں کے( جن میں اُن کے سب گھر والے بھی تھے) زندہ جلا کر راکھ کر دیا گیا جب امریکی میزائلز بغداد کی ایک پناہ گاہ میں جا پھٹے(جاری ہے)