ٹی وی نامہ، وسطِ آغاز

1964 کا سال میرے لیے Full of Events تھا۔فروری کے آخر میں انڈونیشیا سے ایک بڑا طائفہ ایک نائب وزیر صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے دورے پر آیا،مارچ میں وہ لاہور میں تھے۔ ہم الحمرا میں فیروز نظامی کے شاگرد انڈونیشیا سے آئے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ مل کرکئی محفلوں میں انڈونیشی اور پاکستانی گیت گاتے۔ ایک گیت تو مجھے آج بھی یاد ہے جو ایک بچے کی زبان سے کچھ ان الفاظ میں تھا،’’آئیو ماما چنگلا مارا بیتا؍ دیا چُما چُما چُما چیوم بیتا؍ آیو ماماچنگلا مارا بیتا؍لا اورنگ مُودا پُنجا بیا سا‘‘ جب ہم نے لفظ ’’چُما‘‘ سنا اور گایا تو ہم میں سے کچھ حیران ، کچھ پریشان ہوئے اور کچھ انجان سے بن گئے۔ میں انڈونیشین سنگرز کو پاکستانی گانے بھی سکھا رہا تھا تو ذرازیادہ معتبر تھا لہٰذا لڑکوں کی خجالت کو فوراً ہی چُما کا ہمارے ہاں استعمال بتا کر اُن سے انڈونیشی زبان کے اس لفظ چُما کا مطلب پوچھ لیا تا کہ فضا نارمل ہو جائے۔اب خجل ہونے کی باری اُن کی تھی۔پتہ چلا کہ انڈونیشی زبان میں چُما کا مطلب’’صرف‘‘ ہے اور جس لفظ سے ہم بدک گئے تھے وہ اگلا لفظ ہے یعنی ’’چیوم‘‘ ۔ گیت کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے میری پیاری امی تُو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تُو تو مجھے صرف، صرف، صرف چوم لے۔ انڈونیشی صرف ایک دو ہفتے ہی لاہور میں ٹھہرے ۔ اس دوران میں ایک صبح ہم سارے وفد کو لاہور کی سیر کرانے بھی لے گئے۔ ہم بادشاہی مسجد پہنچے تو مسجد کے سامنے بارہ دری میں مجھے اپنے ملک کے مایہ ناز کلاسیکل سنگر دو بھائی نظر آئے۔ایک بھائی کے ساتھ تو میری دوستی بھی تھی، تو میں اُنہیں آگے بڑھ کر ملا اور انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ملک انڈونیشیا کے اُبھرتے ہوئے فنکار ہیں ۔میں پریشان کہ اپنے ملک کے عظیم فنکار وں کا تعارف کیسے کراؤں ! دراصل خان صاحبان بستر سے اُٹھ کر سیدھے بارہ دری میں سیر کرنے آ گئے تھے اورانتہائی مسلے ہوئے اور کافی میلے کرتے پاجامے میں ملبوس تھے۔میں نے تعارف کسی اگلی زیادہ صاف ستھری ملاقات پر موقوف کر دیا۔ جیسا کہ دستور ہے جُدائیوں کی گھڑیاں آ گئیں۔ انڈونیشین دوست کراچی روانہ ہو گئے۔ وہ ایک چارٹرڈ فلائیٹ تھی ۔ میں جہاز کے اندر تھا اور سب سے الوداع کہہ رہا تھا۔ نائب وزیر صاحب نے بہت تپاک سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور خھلکھلاتی مسکراہٹ کے پیچھے سے کہا، "I am sure I shall see you in Jakarta very soon" نائب وزیر صاحب کا چہرہ آج بھی مجھے یاد ہے اور کئی اور چہرے بھی۔دوست دوستوں سے گریہ ناک جُدا ہو رہے تھے۔ انڈونیشین بہت ہی پیارے لوگ ہیں اور پاکستان سے دلی محبت کرتے ہیں۔با حیا لوگ ہیں۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ کراچی کے لیے جہاز میں بیٹھتے ہُوئے تقریباً سب کے سب، خاص طور پر خواتین، زار و قطار رورہے تھے۔ وہ منظر آج بھی نگاہوں میں ہے۔اُسی شام فلم کے بہت بڑے ہدایت کار ایس ایم یوسف بہ نفسِ نفیس الحمرا میں تشریف لائے اور انتہائی شفقت سے مجھے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں پڑھے لکھے، شائستہ اور ٹیلینٹڈ نوجوان آئیں ۔ اُنہوں نے اگلی صبح ایور نیو سٹڈیوز میں آ نے کا کہا اور یہ بھی فرمایا کہ سُوٹ یا کمبی نیشن میں آؤں۔میں ٹھیک وقت پر اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ ایس ایم یوسف نے بڑھ کر میر استقبال کیا اور مجھے میک اپ کے لیے بہ نفسَ نفیس لے کر آئے اور میک اپ مین سے فرمایا کہ میرے ماتھے کو اُجاگر رکھے کہ میراماتھا گریک ماتھا ہے۔میں ایک ڈاکٹر کا کردار کر رہا تھا، میرے تین سین تھے شبنم اور سید کمال کے ساتھ۔پہلا سین سید کمال کے ساتھ تھامووز یہ تھیں کہ میں ڈاکٹر کا بیگ اُٹھائے پہلے سے موجود کمال صاحب کے پاس آ کر رُکتا ہوں۔ جیسے ہی میں رُکا ایس یوسف میرے پاس تیزی سے آئے اورسرگوشی میں فرمایا ،’’یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ تو اسٹیج ایکٹر ہیں ۔‘‘ میں نے فوراً اپنے سیدھے پاؤں کو آگے کیا، ’’ہاں یہ ٹھیک ہے ۔‘‘ انہوں نے فرمایا۔ دراصل کیمرہ میرے بائیں ہاتھ پر تھا اور میں اپنا بایاں پاؤں آگے کر کے کھڑا ہُوا تھا۔میںنے Open to the audience کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی تھی۔ سبحان اللہ کیسے شفیق اُستاد تھے پُرانے پروفیشنلز!سہ پہر تک میرا کام ختم ہُوا تو یوسف صاحب مجھے ایک طرف لے گئے اور قدرے جھک کر ایک لفافہ مجھے پیش کیا۔ میں حیران کھڑا تھا۔ میں نے ادب کے ساتھ لفافہ پکڑ لیا۔لفافے میں پورے ایک سو پچھتر روپے تھے! 1964 میں یہ کافی بڑی رقم تھی۔ میں سیدھا صاحبزادہ اختر علی خاں کے پاس پہنچا۔’’ اختر ہم کراچی جارہے ہیں‘‘ میں نے پُر جوش انداز میں کہا اور لفافہ اُس کے سامنے کھول دیا اور ہم دونوں اُسی دن ریل پر سوار کراچی روانہ ہو گئے۔ انڈونییشین ٹروپے دو تین دن بعد اپنے وطن روانہ ہونے والا تھا۔ اُنہیں کراچی کے پرانے ہوائی اڈے پر جہاز میں سوار کراکے اور دل جمعی سے رُخصت کر کے ہم واپس لاہور آ گئے۔ یہ ایس ایم یوسف کے ایک سو پچھتر روپے کا کمال تھا۔ اللہ یوسف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔آمین۔1964 مارچ کے آخر میں میں نے ایک ورکشاپ میں اپنی پہلی ا سٹیج پروڈکشن’’بھرم‘‘ کی۔ یہ اِشفاق احمد صاحب کا 1947 کے پس منظر میں ایک ریڈیو کھیل تھا جسے میں نے بڑی رقت بھری محنت کے ساتھ ا سٹیج کے لیےadapt (اخذ) کیا تھا۔اس میں میں نے خود ایک سابق نواب نانا کا کردار ادا کیا تھا جسے خبر ہی نہیں کہ وہ کنگال ہوچکا ہے اور جس کے گھر کا خرچہ اُس کی نواسی راتوں کو چوری چھپے کپڑے سی سی کر چلا رہی ہے، نواسی سمیعہ ناز تھی اور ماما نزہت رفیع تھی جسے چند ماہ بعد ہی میرے سمجھانے کے باوجود کمال احمد رضوی سے شادی کر لینا تھی جو افسوس دو ڈھائی سال ہی چل سکی۔ اوباش نواسے کا کردار جمشید جمی نے کیا جسے ہالی وُڈ میں کئی برس گزارنے کے بعد 1991 کے وسط میں پاکستان واپس آکر میرے منی سیریل’’مقدمۂ کشمیر‘‘ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار ادا کرنا تھا اورکراچی کے انگریزی اخبار میں خادم محی الدین(انور عنایت اللہ صاحب )سے داد لینا تھی ۔اگست 1964 میں محترم ایم آر قاضی نے رفیع سیال کی فلم ’’دل کی کہانی‘‘ کی ہدایات دینا شروع کیں اس فلم میں سب سے بڑا پرابلم خود رفیع سیال تھاکہ اُسے ہیرو بننے کا بھی شوق تھا اور وہ ریس کے میدان کا سوار بھی تھا۔لہٰذا فلم غیر مکمل رہ گئی۔ایم آر قاضی اُس وقت ملکہ ا سٹوڈیوز میں شفٹ انچارج تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک ادھوری فلم کی ہدایات دے چکے تھے۔ سرگودھا سے ایک لینڈ لارڈ فلم بنانے کے شوق میں قاضی صاحب سے آ ٹکرایا اور فلم بننا شروع ہو گئی۔ سرگودھیا ہر شوٹنگ پر موجود ہوتا۔ ایک دن وہ قاضی صاحب سے بولا’’وت قاضی صاب مینکُو تے ول ہکو گل سمجھ وچ آئی ہے، کہ ڈریکٹر نیاں لوئے نیاں لتاں تے کُتّے ناں مغز ہونا چاہئی ناں ‘‘( قاضی صاب میری سمجھ میںتو ایک ہی بات آئی ہے کہ ڈائریکٹر کی ٹانگیں لوہے کی اور مغز کُتے کا ہونا چاہئیے!میں قاضی صاحب کا چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا۔ ا سٹوڈیومیں ہونے والی دیگر تمام ایکٹویٹیز کا بھی بغور جائزہ لیتا رہتا تھا۔ یہ فلم ممتاز کیمرہ مین صادق موتی کی پہلی فلم تھی۔ فلم کی ہیروئن کومل تھی اور چھم چھم ڈانسر، جس کے ساتھ رنگیلا کا جوڑا تھا ، خود رفیع سیال کومل کے ساتھ ہیرو تھا۔ ولن کا رول شہزادکر رہا تھا۔فلم کے گیت ساحل فارانی نے لکھے تھے اور موسیقی ترتیب دی تھی وارث صاحب نے ۔ ایک گیت اور بھی ریکارڈ ہوا تھا جو آئرین پروین نے گایا تھا۔ یہ گویا تھیم سونگ تھااچھا گیت تھا کمپوزیشن بھی اچھی تھی اور آئرین اچھی سنگر تھی۔ اس فلم کے لیے میں نے بھی ثریا حیدر آبادی کے ساتھ دو ڈوئٹ گائے تھے۔ایک گیت ہیرو ہیروئن کے لیے تھا جو ریڈیو سے نشر ہوتا خود میں نے بھی سن رکھا ہے۔ دوسرا رنگیلا اور چھم چھم کے لیے پلے بیک کیا تھا ۔ یہ گیت ہم نے شاہنور ا سٹوڈیوے سامنے والی سڑک پر فلمایا تھا۔بول تھے ’’بیچتے ہیں چاقو چھریاں پیار سے پیار سے۔ لے لو دل توڑو نہیں انکار سے‘‘میرے ان دوگیتوں کی ریکارڈنگ سے شاہنور ا سٹوڈیو کے نئے پروجیکشن ہال کا افتتاح ہُوا تھا۔ میں فلمی ماحول سے گلے ملنا شروع کر چکا تھا کیوں کہ جس دن ریکارڈنگ تھی میںمزنگ سے ، جہاں میں ایک چھڑستان میں رہتا تھا،سیدھا داتا دربار پہنچا، فاتحہ پڑھی، اپنی کامیابی کی دعا کی اور ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو کر ا سٹوڈیوپہنچ گیا۔ جیسے ہی میں پروجیکشن ہال میںداخل ہُوا ایک کافی منحوس صورت ساؤنڈ اسسٹنٹ نے مجھے پہلے تو مسکراکر دیکھا، پھر میرے خالی ہاتھوں کو گھور کر دیکھا اور پھر میری شکل کا بُری طرح سے گھور کرملاحظہ کیا اور بولا،’’خالی ہتھ ای آگئے او،۷ مال کتھے وے‘‘بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ بد نصیب منحوس مجھ سے شراب کا طلبگار اور متمنی تھا۔ میں تو داتا دربار سے ہو کر آیا تھا تو بھلا داتا دربار میں تو ایسی خلافِ شرع چیزیں نہیں ہو سکتیں ناں۔ بہر حال اُس بد نصیب کی قسمت میں میرے ہاتھ میںنہیں لکھی تھی ،نہیں ملی تاہم اس کے باوجوودونوں گیت بخیروخوبی ریکارڈ ہو گئے۔اب آگیا اکتوبر کا مہینہ۔۔۔۔تو وہ اکتوبرکے وسط کی ایک خوشگوار دوپہر تھی ۔میں اور قویؔ آرٹس کونسل الحمرا کے اس لان میں بیٹھے تھے جو پاکستان کے پہلے نیول چیف کی کوٹھی سے ملحق تھا۔ میں نے قوی سے کہا، ’’یار سنا ہے ٹیلیویژن شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں چلنا چاہیے، آخر ہمیں لوگوں نے وہاں کام کرنا ہو گا۔‘‘ یعنی تیقن کا عالم دیکھیے!(جاری ہے)