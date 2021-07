قوم کے عظیم سپوت کیپٹن  کرنل شیر خان کا 22واں یومِ شہادت آج منایا جارہا ہے

اسلام آباد: پاکستانی قوم کے عظیم سپوت کیپٹن کرنل شیر خان نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا، ان کا 22واں یومِ شہادت آج منایا جارہا ہے۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کا کہنا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے خون سے تاریخ رقم کردی۔ مادرِ وطن کی حفاظت کیلئے کرنل شیر خان کا جوش و جذبہ اٹل تھا۔

ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر نے کہا کہ کیپٹن کرنل کیپٹن شیر خان شہید پر فخر کرتے ہیں۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت کو آج 22 برس مکمل ہو گئے۔

Nation venerates Capt Karnal Sher Khan Shaheed, NH, on 22nd Martyrdom Anniversary. Kargil War hero from Swabi, KPK, wrote history with his blood displaying utmost valour, commitment & unwavering allegiance 2 defend the country against all odds.

We are proud of him.