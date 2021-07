 گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈنے اعلیٰ معیارکے GO  لبریکنٹس متعارف کرادیئے

شیئر کریں:

کراچی(سٹی نیوز) پاکستان کی تیزی سے ترقی کر تی آئل ماکیٹنگ کمپنی گیس اینڈ آئل لمیٹڈ ( GO ) نے لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ایک بڑے ایونٹ میں GO لبریکنٹس کی پریمیم مصنوعات متعارف کرائی ہیں ۔ کمپنی نے ڈیلر ز پارٹنر کی قابل قدر کوششوں اور خدمات کے اعتراف میں ڈیلر ریوارڈ پروگرام کا بھی انعقاد کیا۔GO کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہر ہ کرنے والے پارٹنر ز کو متعدد انعامات جس میں ایس یو ویز، گاڑیاں ، موٹر سائیکل اور سینکڑوں ہوم اپلائنس شامل ہیں، سے نوازا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ذیشان طیب چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا’’ یہ GOکیلئے ایک عظیم کامیابی ہے۔ GO لبریکنٹس ہماری طرف پیش کردہ مصنوعات میں ایک اضافہ اور صارفین کو بہترین معیار کی مصنوعات فراہم کرنے کے ہمارے وژن کا واضح ثبوت ہے۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں فخر محسوس ہورہا ہے کہGOنے حال ہی میں800 ریٹیل آئوٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کیا جو اسے نجی شعبہ میں سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی بناتا ہے۔ خالد ریاض، سی ای او GO، عمار علی طلعت، چیف سٹریٹیجی آفیسر GOاور ڈائریکٹرز شیخ شہزاد مبین اور بلال انصاری نے بھی تقریب میںشرکت کی۔عمار علی طلعت چیف سٹریٹیجی آفیسر نے GO کی طرف سے فیول کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے شامل کئے گئے فیول مواد پر روشنی ڈالی جو ماحول دوست ہونے کے ساتھ یورو فائیو کے معیارات کو بھی پورا کرتا ہے ۔خالد ریاض، سی ای او، GO نے اپنے اختتامی کلمات میں مسلسل حمایت پر شرکاء کاشکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ معیار ، مقدار اور سروس میںبہتری پر ان کی مسلسل توجہ کے باعث GO کو صنعت میں صف اول کی کمپنی بنایا ہے۔