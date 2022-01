پاکستان کشمیریوں کی حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کے عزم پرثابت قدم ہے،ٹویٹ

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا مرتکب ہورہا ہے، بین الاقوامی برادری،بالخصوص اقوام متحدہ بھارت کیخلاف ایکشن لے۔ وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ سکیورٹی کونسل کا کشمیرمیں استصواب رائے کا عہدتاحال پورانہیں ہوا کیونکہ مودی حکومت ڈھٹائی سے سکیورٹی کونسل قراردادوں ، چوتھے عالمی جنیواکنونشن کی خلاف ورزی اور مقبوضہ کشمیرکی حیثیت،آبادی کاتناسب تبدیل کرنے کی کوشش کرکے جنگی جرائم کا ارتکاب کررہی ہے۔انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیرمیں انسانیت کیخلاف جرائم کاارتکاب ہورہاہے، بین الاقوامی برادری،بالخصوص اقوام متحدہ بھارت کیخلاف ایکشن لے۔انہوں نے کہا کہ کشمیری بھارتی قبضے اور جبر کو مسترد اور مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کشمیریوں کی حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کے عزم پرثابت قدم ہے۔

The int community, esp the UN, must take action on India's war crimes & crimes against humanity in IIOJK as Kashmiris continue to reject & resist Indian Occupation & oppression. Pakistan remains steadfast in its commitment to the just Kashmiri struggle for self determination.