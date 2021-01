زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے!

شیئر کریں:

ملتان ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخی حیثیت مسلمہ ہے۔ یہ غالباً واحد شہر ہے جہاں روحانیت اور سیاست ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ حضرت بہائوالدین زکریا ‘ شاہ رُکنِ عالم ‘ شاہ شمس سبزواری ‘ موسیٰ پاک شہید کے مزارات اس کی عظمت کے امین ہیں۔ ان بزرگانِ دین نے اپنی تعلیمات اور ذاتی کردار سے اسلام پھیلایا۔ وہ ہمیشہ پیار ‘ محبت ‘ اخلاص کے پرچارک رہے۔ اُن کے مزارعات مرجع خلائق ہیں۔ بعض لوگ شاہ شمس سبزواری کو شمس تبریز سمجھتے ہیں‘ جو درست نہیں ہے۔باایں ہمہ انکی شخصیت کئی وجوہ سے متنازعہ رہی۔ بالکل منصور حلاج کی طرح ‘ جذب کے عالم میں وہ کئی و شرعی حدود پھلانگ گیا۔ ’’انالحق‘‘ کہنے کے جرم میں تختہِ دار تک جا پہنچا۔ گو شعرا کے نزدیک وہ وحدت الوجود کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں انسان کو ہرچیز حق نظر آتی ہے۔ میر نے کہا

موسم آیا تو نحلِ دار پہ میر

سر منصور ہی کا بار آیا

حقیقت یہ ہے کہ ہر بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ یہی بات غالب نے کس خوبصورت انداز میں کہی ہے

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن

ہم کو تقلید تُنک ظرفی منصور نہیں

۲۔ملتان کے گیلانی ‘ قریشی ‘ خاکوانی خاندان کے افراد نہایت اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان رہے۔ خیر سے ایک کتاب ’’چاہِ یوسف سے صدا‘‘ کے مصنف بھی ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح جیل کے عقوبت خانے میں لکھی۔ موازنہ غیر ارادی ہے ! وگرنہ کہاں امام الہند اور کہاں ملتان کا تعیش پسند زمیندار۔ ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا ’’یہ وہ یوسف نہیں جسے بازار مصر میں بیچ دیا گیا تھا بلکہ یہ وہ یوسف ہے جس نے سارا بازار خرید لیا ہے۔‘‘ شاہ محمود قریشی دربار پاکستان کے وزیر خارجہ رہے۔ جب (ن) لیگ میں تھے تو صوبائی وزیر خزانہ تھے۔ ان کے والد صاحب مخدوم سجاد قریشی گورنر پنجاب رہے۔ میں ملتان میں تین سال تک ڈپٹی کمشنر رہا۔ ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ انتہائی شفیق انسان تھے۔ جہاں دیدہ ‘ گرم و سرد چشیدہ! TABLE TALK ہیں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک دفعہ ضیاء الحق انہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے گیا۔ راجیو گاندھی سے جب ملاقات ہوئی تو مخدوم صاحب نے اسے بتایا کہ اس کی پیدائش پر جواہر لعل نہرو نے مخدوم صاحب سے اس کے کان میں ’’پُھوک مروائی‘‘ تھی وہ اس قدر متاثر ہوا کہ سارا عرصہ ان سے ہی گپ شپ کرتا رہا۔

مخدوم صاحب کے برادر نسبتی نواب صادق قریشی بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان سے بھی یاد اللہ تھی۔ ان کے پاس دلچسپ معلومات کا خزانہ تھا۔ بھٹو خاندان سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ میں نے کہا آپ کتاب لکھیں۔ میں اس سلسلے میں مدد کرونگا۔ بولے میرے لیے یہ ممکن نہیں ‘ کئی مصلحتیں سدراہ ہیں۔ تم لکھ دینا‘ چنانچہ میں نے اپنی سوانعمری میں سب باتیں من و عن لکھ دی ہیں۔ بھٹو صاحب کا مزاج ‘ کردار‘ سوچ ‘ محلاتی سازشیں ‘ انتظامی بوالجبیا ‘ انتقامی سیاست اور سب سے بڑھ کر ضرورت سے زیادہ خوداعتمادی ‘ شیکسپیئر نے ایسے تو نہیں کہا تھا

HUBRIS IS MORTALS CHIFEST ENEMY JAVED HASMI IS AN OTHER VARIABLE IN THE POLITICAL CALCULAS OF MULTAN

انتہائی نفیس انسان ہیں۔ پرانی روایات کے امین! گیلانیوں میں مخدوم حامد رضا گیلانی ایک پُرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت میں تیزی کے ساتھ ایک عجیب قسم کا ٹھہرائو بھی تھا۔ اپنے بھتیجے کے برعکس نہایت پڑھے لکھے شخص تھے انکے متعلق یہ بھی مشہور تھا۔ ’’ہمیشہ صحیح وقت پر غلط فیصلے کرتے ہیں‘‘ یہی کمزوری آخری الیکشن میں یوسف رضا کے ہاتھ میں انکی شکست کا باعث بنی۔ ۴۔ سیاست کے اس وسیع و عریض میدان میں ایک ایسا مردِ درویش بھی تھا جس نے ان تمام قوتوں کا وقتاً فوقتاً تن تنہا مقابلہ کیا۔ ایسا شخص جو اپنی ذات میں انجمن تھا ‘ جسے نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پروا ! سید ناظم حسین شاہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ۔ شاہ صاحب نے عنوان شباب میں ہی پیپلز پارٹی سے ناطہ جوڑا اور تادم مرگ اس سے منسلک رہے۔ کوئی ترغیب ‘ تحریص انکے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکی۔ وہ ممبر صوبائی اسمبلی تھے۔ پنجاب کے وزیر بلدیات اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بھی رہے۔ پرویز مشرف کے دور میں پنجاب حکومت نے انہیں کئی دفعہ وزارت کی پیشکش کی‘ لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ دبنگ انسان تھے۔ جب اسمبلی میں بولتے تو سارا ایوان جھوم اٹھتا۔ کوئی مصلحت انکی سوچ میں حائل نہ ہوتی۔ اس کیلئے انہیں بعض اوقات بھاری قیمت بھی چکانی پڑتی‘ لیکن وہ اصولوں سے سر مو بھی انحراف نہ کرتے۔ جب پیپلزپارٹی اور میاں صاحب کی کولیشن گورنمنٹ بنی تو اس وقت وہ پارٹی کے سب سے سینئر لیڈر تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے انہیں وزارت نہ لینے دی۔ اس صریحاً زیادتی پر بھی وہ پارٹی کے وفادار رہے۔ یوسف رضا گیلانی ان کی حق گوئی سے ہمیشہ خائف رہا۔ محترمہ کو کہا یہ تیز طبیعت کا انسان ہے۔ شہبازشریف سے لڑ پڑیگا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پوری پارٹی میں شہبازشریف صرف انکا ہی مداح رہا۔۵۔ شاہ صاحب کا تعلق ملتان کے متمول زمیندار خاندان سے تھا۔ نہایت مہمان نواز انسان تھے۔ انکی کوئی دعوت ایسی نہ ہوتی جس میں بھنے ہوئے تیتر نہ ہوتے۔

محترمہ بینظیر کو بے حد شوق تھا۔ اکثر بلا کر کہتیں ’’ناظم شاہ بڑا عرصہ ہوا ہے تم نے تیتر نہیں کھلائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سو کے قریب بھینسیں رکھی ہوئی تھیں۔ دودھ بیچنا گناہ سمجھتے۔ اسے خاندانی وقار کے منافی قرار دیتے۔ سارے علاقے کے غریب لوگ لسی اور دودھ لینے انکے ڈیرے پر آتے۔ دودھ سے خالص ملتانی حلوہ بنا کر سارے پاکستان میں احباب کو تحفتاً بھیجتے۔ اپنی بھٹیوں پر شربت بادام‘ گلاب‘ خالص کشید کرواتے۔ آموں کا باغ تھا۔ 300 پیٹیاں تو احباب کو یورپ بھیجتے۔۶۔ مزاج کچھ اس قسم کا تھا کہ محبت اور نفرت کے درمیان اور کوئی رشتہ روا نہ رکھتے تھے۔ میرے ساتھ احترام کا جو رشتہ ملتان میں قائم ہوا‘ وہ انہوں نے تادم واپسی نبھایا۔۷۔ دراصل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں‘ وہ دور انحطاط ہے۔ میر نے کہا تھا؎

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

آفاق کی اس کاریگر شیشہ گری کا

جس دور میں انسانوں کے سائے انکے قد سے بڑھ جائیں‘ جہاں زبان کٹ جائے‘ مدح ستم گراں کرتے۔ جہاں ضمیر بک جائیںاسباب مفلساں کی طرح جہاں چارسو اس وقت کی پیغمبری کے قصے ہوں‘ جہاں بقائے دیں ابوجہل نے سنبھالی ہو‘ جہاں انصاف ایک انعام کی شکل اختیار جائے‘ وہاں حق بات کہنی مشکل ہوتی ہے۔ ناظم شاہ نے حق بات بروقت اور برملا کہی۔ غم حیات کو بے مدعا نہیں بنایا۔ ہنر کو کاسہ دست گدا نہیں بنایا۔ زہر ہلاہل کو زہر ہلاہل ہی کہا‘ کبھی قند نہیں لکھا۔ انہوں نے خاندانی وقار‘ روایات کا ہمیشہ بھرم رکھا۔ ان پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔

مقدورہو توخاک سے پوچھوں کہ لئیم

تو نے وہ گنج ہائے گرانما یہ کیا کہنے!