’’ نمستے، ست سری اکال‘‘ …(۲)

الطاف حسین ( قائد ایم کیو ایم)

معزز خواتین و حضرات! آج پاکستان کے سیاسیScenario کی صورتحال بے حد Depressing ہے کہ جب ملک کی Leadershipکھلے عام یہ بات مانتی ہے کہ اگر فوج نے ملکی معاملات نہ چلائے تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگا۔ میرے نزدیک یہ Admission نظریہ پاکستانIdea of Pakistan یعنی Sub-Continent کے مسلمانوں کیلئے علیحدہ ملک اور پچھلے پچاس سالوں میں کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ دو قومی نظریےTwo Nation Theory کیلئے ایک Serious Blow ہے۔ مسلمان اور دوسرے کو Tribal اور Linguistic Differences کی بناء پر قتل کر رہے ہیں اور Sectarianism میں بے تحاشہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس Situation سے سارا فائدہ Mosque and Madarsasکو اپنے گھنائونے مقصد کیلئے استعمال کرنیوالے اٹھا رہے ہیں، بدقسمتی سے کم پڑھے لکھے مسجد کے پیش امام ہی Society میں زیادہ بااثر ہیں اور جہاد کے Advocatesہی مختلف عقائد کے ماننے والوں کو انکی عبادت گاہوں میں قتل کر رہے ہیں۔

شاید پاکستان بننے کیساتھ ہی نظریہ پاکستان دم توڑ گیا تھا جب Sub-Continentکے مسلمانوں کی Majorityنے تقسیم کے نتیجے میں بھارت میں رہنا ہی پسند کیا اور یہ سچائی 1971ء میں بنگلہ دیش کے قیام کی شکل میں پھر ابھر کر سامنے آئی۔ میری بات کے ثبوت میں بنگلہ دیش میں آج تک تین لاکھ Stranded Pakistanis (محصور پاکستانیوں) کی مثال پیش کی جا سکتی ہے جو کئی Decades گزر جانے کے باوجود Uncertainty کی کیفیت میں آج بھی اپنے دیس لوٹنے کے منتظر ہیں لیکن نہ تو پاکستان اور نہ ہی بنگلہ دیش گورنمنٹ انہیں تسلیم کرتی ہے۔معزز خواتین و حضرات! Sub-Continent کے مسلم Minority علاقوں سے پاکستان Migrateکرنیوالوں کو انکے Legitimate Rights سے Deprive کیا گیا اور انکے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں Injustices اور Highhandednes کی گئیں۔ ہم نے Injustices کیخلاف مہاجر قومی موومنٹ بنائی تو ہماری Struggleکو دبانے کیلئے ہم پر Traitors کے Baseless Allegations لگائے گئے اور ہمیں State Oppression کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے خلاف آرمی آپریشن کے دوران 1993ء کے General Elections ہوئے تو فوج نے ہم پر یہ پابندی لگا دی کہ ہم صرف چند Constituencies سے الیکش لڑ سکتے ہیں تاکہ باقی Constituenciesسے فوج کے Created گروپ کو کامیاب کروایا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ایم کیو ایم کو سندھ کے Urban علاقوں کے لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ہم نے اس غیر قانونی اور Unconstitutional Ban کیخلاف احتجاجاً Elections کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہماری اپیل پر سندھ کے Urban علاقوں کے عوام نے Elections کا بھرپور بائیکاٹ کیا جس کے گواہ نہ صرف پاکستانی بلکہ International Observers بھی ہیں۔ اس بائیکاٹ نے پورے Election Process کو مشکوک Dubious بنا دیا جس پر فوج کے High Officials نے ہم سے رابطہ کیا اور Provincial Assembly کے Elections میں حصہ لینے کی درخواست کی۔ ہم نے آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی Guranteeملنے پر 48گھنٹے کے نوٹس پر Provincial Assembly کے Elections میں حصہ لیا اور عوام نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو اپنا بھرپور مینڈیٹ دیا۔

معزز خواتین و حضرات! اگر ایم کیو ایم پر لگائے جانیوالے Terrorism کے Charges صحیح ہوتے تو سندھ کے Urban Centres کے عوام ایم کیو ایم کیخلاف فوجی آپریشن کی حمایت کرتے اور فوج کی موجودگی میں ہونیوالے Elections کا ایم کیو ایم کی اپیل پر Completeبائیکاٹ نہ کرتے اور ایم کیو ایم کو دوبارہ اپناا مینڈیٹ نہ دیتے۔ تمام تر Atrocities کے باوجود عوام نے ایم کیو ایم کو اپنا مینڈیٹ دیا لیکن اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا اور ہمارے خلاف State Operation جاری رہا۔ یہاں تک کہ ہمیں اس ظلم کیخلاف ملک میں Peaceful احتجاج بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے United Nations سمیت دنیا بھر کے کسی بھی فورم پر اپنے علاوہ کسی کا کیس Present کیا ہو۔ ہم نے ہر حال میں Democracy اور Human Rights کا نام لینے والے ملکوں سے Political Moral اور Diplomatic سطح پر تعاون تلاش کیا۔ میرے Representatives نے امریکی اور یورپین ملکوں کے Officials سے ملاقاتیں کیں کیونکہ جب ہمیں ہماری ہی حکومت نے دیوار سے لگا دیا، طاقت کے نشے میں چور ہو کر ہمارے Rights سے انکار کیا گیا اور Sincere اور Meaningful Dialogueکے بجائے ہمارے خلاف Military Operation کیا گیا تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اپنا مسئلہ International Level پر اٹھائیں۔

آئیے اب میں سیمینار کے موضوع \\\"India and the World\\\" کی جانب واپس آتا ہوں اور آپکی اجازت سے اپنی پارٹی کے حوالے سے مزید References بھی آپ کو بتاتا چلوں گا۔

اس سیمینار کا موضوع \\\"India and the World: A Blueprit for Partnership and Growth\\\" بہت خوش آئند ہے۔ سائوتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والوں کے مستقبل کا دارومدار یقینا Partnership اور ترقی پر ہے اور ظاہر ہے کہ اسے Reality کا روپ دینے کیلئے انتہائی ضروری ہے۔ Region میں امن کا مستقل قیام، ایک عرصہ سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے در پے ہیں۔ اگر ہم آس پاس دیکھیں تو سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش میں Unrest ہے۔ جبکہ افغانستان میں ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان Region میں دو بڑے ملکوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دونوں ملک فراخدلی Political maturity اور صحیح معنوں میں Tolerance کا مظاہرہ کریں۔ اگر ایسا ہو تو تب ہی ممکن ہے کہ معنی خیز، پُر خلوص اور کھلے دماغ کے ساتھComposited Dialogue کی جانب پیش قدمی کی جا سکے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات Record پر لانا چاہتا ہوں کہ میں اور ایم کیو ایم، اس حوالہ سے اٹھائے جانیوالے اقدامات پر بھارت کے موجودہ اور سابقہ وزرائے اعظم، صدر جنرل پرویز مشرف اور دیگر متعلقہ افراد کی خدمات کا تہہ دل سے اعتراف کرتے ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ صورت حال کو Maintain رکھا جائے تاکہ پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ اس ضمن میں ہم مذاکرات سے پہلے اٹھائے جانیوالے تمام تر اقدامات کو دانشمندانہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ضروری ڈھانچہ آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر بنتا نظر آ رہا ہے اور اسکی مدد سے مذاکرات کے process میں تسلسل اور استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اور خوش آئند بات ہے کہ ساتھ وسیع پیمانے پر حل طلب مسائل کی مختلف سطحوں پر نشاندہی اور بحث جاری ہے۔

معزز خواتین و حضرات! میں خصوصی طور پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کروں گا کہ اس نازک موقع پر دانشمندی، فہم اور فراست کا مظاہرہ کریں اور پاک بھارت مذاکرات کو باہمی رضا مندی اور ہم آہنگی کے اصول کے تحت آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ یہاں میں پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ ان تمام Disputed Issues بشمول مسئلہ کشمیر کا فوجی حل ممکن نہیں۔ Civil Strife سے ٹپکنے کیلئے انسانی جانوں کا زیاں، انسانی حقوق کی پامالی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور ترقیاتی وسائل کا مستقل Spend کسی بھی صورت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک Victimised minority کا نمائندہ ہونے اور Exile کی زندگی گزارنے کی حیثیت سے اور آئے دن اپنے ساتھیوں اور ہمدردوںکےExtra Judicial Excutions کا غم برداشت کرتے رہنے کی وجہ سے میں کشمیریوں کے غم وغصہ اور دکھ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ 17 ہزار سے زائد مہاجر بشمول ایم کیو ایم کے رہنما، کارکنان، ہمدرد اور انکے رشتہ دارArmy Operation کے دوران بلا جواز قتل کر دیئے گئے۔ ہزاروں مہاجر خاندان آج بھی دربدر، بے گھر و بے آسرا ہیں۔ یا تو انکے گھر کے واحد کمانے والے Extra Judicially قتل کر دیئے گئے ہیں، بلاجواز گرفتار کر لیے گئے یا وہ Exile کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میرے 66 سالہ بڑے بھائی ناصر حسین اور انکے صاحبزادے 28سالہ عارف حسین کو اہل محلہ کے سامنے بلا جواز گرفتار کیا گیا، انہیں تین روز تک Brutally torture کیا گیا اور 9دسمبر 1995ء کو بے دردی کیساتھ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، یہ دونوں ہی پاکستان کے غیر سیاسی شہری تھے۔

چار جنگوں بشمول کارگل میں مرنے والوں کی کل تعداد 13ہزار سے زائد ہے۔ مزید Facts and Figures کیمطابق اب تک 50 ہزار سے زائد افراد صرف جموں اور کشمیر میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، انکے خاندان مغموم ہیں جبکہ Local Economy تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیا پاکستان اور ہندوستان کے لوگ اس نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان اخراجات کو دیگر وسائل یعنی صحت، ترقیاتی پروگرامز اور تعلیمی فنڈز سے پورا کرتے ہیں؟ (جاری ہے)