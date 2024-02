’مرتضیٰ وہاب، دبئی کو آپ کی ضرورت ہے‘ ، سڑکیں ڈوبنے پر بلاول کا پیغام

سوشل میڈیا پر دلچسپ ویڈیوز تو بہت ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ مشہور شخصیات کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہو پاتی ہیں۔ایک ایسی ہی خبر نے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی توجہ خوب سمیٹ لی ہے۔

دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک صارف نے ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ دبئی میں بارش! ساتھ ہی صارف نے حیران ہونے والا ایموجی بھی شئیر کیا۔جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں اور سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ نکاسی آب کا بہترین ہونے کے باوجود قدرت کے آگے دبئی بھی کچھ نہ کر سکا۔صبح کے اوقات میں بارش کا یہ منظر تو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ ویڈیو رواں سال کی ہے یا پھر گزشتہ سال۔دوسری جانب اسی ویڈیو پوسٹ پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی تبصرہ کیا ہے اور ساتھ ہی مئیر کراچی مرتضیٰ وہاب کو بھی ٹیگ کر دیا اور کہا کہ مرتضیٰ وہاب، دبئی کو آپ کی ضرورت ہے۔

My compliments & appreciation to the entire team of KMC, KWSC & SSWMB for their tireless efforts over the last 20 hours. Please keep up the hard work & don’t be bogged down by nay sayers. I am proud of each & everyone of you. We stand committed to serving Karachi & our people pic.twitter.com/2g7fScM0Ou