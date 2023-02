پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشتگرد دکھایا جاتا ہے، اسلامو فوبیا حقیقی مسئلہ ہے: جمائمہ خان

شیئر کریں:

واشنگٹن: چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ اور برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ خان نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشت گرد یا خود کش بمبار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یا دکھایا جاتا ہے۔انہوں نے مؤقر امریکی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کو ایک تفصیلی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی وی میں مسلمانوں کی بہت کم مثبت تصویر دکھائی جاتی ہے، میرے خیال میں اسلامو فوبیا ایک حقیقی مسئلہ ہے۔جمائمہ خان نے اس ضمن میں مثال دی کہ میرے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ایئرپورٹس پر طویل انتظار کرنا پڑتا ہے. ان سے غیر معمولی پوچھ گچھ کی جاتی ہے کیونکہ ان کے نام انگلش نہیں ہیں جب کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ فلم ’وٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ‘ (What’s Love Got To Do With It) کسی حد تک ان کی ذاتی زندگی سے متاثر ہے اور یہ وہ وقت ہے جو انہوں نے اپنے سابقہ خاوند عمران خان کے ساتھ لاہورمیں گزارا تھا جو کم و بیش دس سال پر محیط تھا۔

واضح رہے کہ 49 سالہ جمائمہ خان کی 1995 میں عمران خان کے ساتھ شادی ہوئی تھی جن سے ان کے دو بیٹے ہیں جو ان کے ساتھ ہی برطانیہ میں رہتے ہیں البتہ وہ اپنے والد سے ملنے پاکستان بھی آتے رہتے ہیں۔ایک سوال کے جواب میں فلم پروڈیوسر جمائمہ خان نے کہا میرے خیال میں اسلامو فوبیا ایک حقیقی مسئلہ ہے، اسلامو فوبیا، نسل پرستی جتنا بڑا مسئلہ ہے۔اپنی فلم کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس فلم میں پاکستانی کلچر کی بھی عکاسی ہے کیونکہ یہ پاکستانی نژاد کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے جمائمہ خان نے کہا تھا کہ ان کی فلم کا اسکرپٹ پرانے دوست (پاکستان) کو لکھا ہوا محبت بھرا خط ہے۔

واضح رہے کہ جمائمہ خان کی فلم (What’s Love Got To Do With It) 24 فروری کو برطانیہ کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔