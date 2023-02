پی ایس ایل 8کا نمائشی میچ، افتخاراحمد کے وہاب ریاض کو ایک اوور میں 6 چھکے

کوئٹہ: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے آٹھویں سیزن کا نمائشی میچ کوئٹہ میں منعقد کیا گیا، جس میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پشاور زلمی کو 3 رنز سے زیر کردیا۔پشاور زلمی کے کپتان بابراعظم نے نمائشی میچ میں ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں پشاور زلمی کو 185 رنز کا ہدف دیا۔

