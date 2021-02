گورنرپنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں،مودی 95 ہزار سے زائد کشمیریوں کا قاتل ہے۔ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعظم عمران خان کشمیریوں کا سفیر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیرِ اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کا سرغنہ نریندر مودی 95 ہزار سے زائد کشمیریوں کا قاتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آج کشمیریوں کے ساتھ اظہارِ یک جہتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گرد نریندر مودی مت بھولے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔

I want to draw the World’s attention to worsening human crises in IIOJK & urge #UN to implement #Kashmir resolutions. #Modi w his Hindutva ideology hs turned Kashmir into a tinderbox that can explode any time. #PMIKStandsWithKashmir & 220m Pakistanis support #KashmirSolidarityDay pic.twitter.com/GcsS0JK61a