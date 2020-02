گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ را15

شیئر کریں:

بش نے نہ صرف ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘ کا اعلان کیا بلکہ اُس نے ایک احمقانہ بیان یہ بھی داغ دیا کہ و ہ ’’کروسیڈ‘‘ (عیسائی جہاد) کر رہا ہے اور یوں اُس نے بارھویں صدی عیسوی کے ’’مقدس سرزمین ‘‘کو واگزار کرانے والے اسلام کے خلاف عیسائی جہاد کی یاد تازہ کر دی(بیوقوف کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ عیسائیوں کا تو فلسطین پر ایک مختصر عرصہ تک ہی تسلط رہا اس کے بعد انہوں نے مسلم افواج سے صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں 4 جولائی 1187 ء کو شکست کھائی اور نتیجۃً سمندر میں دھکیل دیئے گئے) آج کل تیل وہ مقدس پیالہ سمجھا جاتا ہےholy grail) ) ہے جو عیسیٰ علیہ اسلام نے آخری کھانے میں استعمال کیا تھا اور مقدس سرزمین کی بازیابی گویا تیل کے سمندر پر قبضہ ہے۔یہی وہ بنیادی وجہ تھی جو امریکہ نے خود کو اجازت دی کہ جس ملک پر بھی جی چاہے اُس پر چڑھ دوڑے اور یہ صرف شرقِ اوسط ہی کا تیل نہیں ہے جس پر امریکہ بہادر کی للچائی نظریں جمی ہیں،اُدھر کیسپین بیسن بھی تو ہے جہاں تیل کے وسیع ذخائر ہیں(سعودی عرب سے بھی زیادہ)۔ 1998 میں Unocal نے سینیٹ کی ایشیااور پیسیفک سب کمیٹی کے سامنے حلفیہ کہا تھا کہ ایک ایسی پائپ لائن انتہائی ضروری ہے جو افغانستان سے گزرتی ہوئی کیسپین بیسن کا تیل بحرِ ہند تک لے جائے۔ لیکن طالبان کے افغانستان پر حکومت کے ہوتے امریکن آّئل کمپنیاں ایسا نہیں کر سکتی تھیں کیوں کہ طالبان نے اسقدر بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا جو اِن کی پہنچ سے باہر تھا۔ تاہم دوسرے آپشنز بھی تو تھے۔تیل پر اجارہ داری کے لیے کابل کی حکومت کا تختہ اُلٹا کر اپنی من پسند حکومت قائم کر کے تیل کی پائپ لائن کے منصوبے پر عمل کیا جاسکتا تھا۔ (ملاحظہ ہو ویب سائٹ The Overthrow of the American Republic. Part 2 میں شرمن ایچ اسکول نکSherman H. Skolnickجارج مونبیوٹ / امریکہ کا پائپ خواب:دراصل فروری سے اگست2001 تک بُش انتظامیہ طالبان کے ساتھ ا س پائپ لائن کے افغانستان اور پاکستان میں سے بچھانے کے مسئلے پر تفصیلی بات چیت کرتی رہی تا کہ تیل کی بھوکے ایشیائی ملکوں کے ساتھ منافع بخش فروخت سے خود منافع کما سکے۔ اگست میں جب بات چیت میں شامل ایک امریکی نے طالبان کو یہ کہتے ہوئے ملٹری ایکشن کی دھمکی دی کہ یا تو ہمارا سونے سے بُنا قالین قبول کرو یا بموں سے بُنا، تو بات چیت کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔(دیکھیے:Bin Lagen: The Forbidden Truth)) صرف ایک مہینے کے بعد بموں سے بُنا قالین ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کی وساطت سے مہیا کر دیا گیااور دنیا نے دیکھا کہ ستمبر 2002 میں پائپ لائن کے منصوبے رو بہ عمل آنے شروع ہو گئے۔پاکستان افغانستان اور ترکمانستان کے تیل کے وزراء 16-9-2002 سوموار کے دن کابل میں اکٹھے ہوئے تا کہ1500 کلومیٹر طویل اور2 بلین امریکی ڈالرکے خرچے سے بننے والی پاکستان،افغانستان، ترکمانستان گیس پائپ لائن کی رفتار کا جائزہ لے سکیں، سرکاری اہلکاروں نے بتایا۔۔۔۔اس پائپ لائن کے ذریعے گیس ترکمانستان کے دولت آباد - ڈونمیز فیلڈ سے افغانستان اور ملتان، پاکستان سے پہنچائی جانی ہے۔اس کی مدد ریاستہائے متحدہ امریکہ کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو: Islamic Republic News Agency اور دسمبر2002 میںمعاہدے پر دستخط ہو گئے۔جمعرات26 دسمبر 2002 کو ترکمان صدر ساپا مورت نیازوفSapamurat Niyazof ، پاکستان کے وزیرِ اعظم ظفراللہ جمالی اور افغان صدر حامد کرزئی نے ایک اہم گیس پائپ لائن معاہدے کو فائنل کر دیا۔تینوں ملکوں نے اگلے دن جمعہ کو فریم ورک معاہدے پر سائن کر دیے۔ملاحظہ ہو:HiPakistan.comظاہر ہے جدید مغرب( اور وہ ممالک جو اُس کا تتبع کررہے ہیں)ان کی تعمیر ایک ہولناک طریقے سے ہوئی ہے جوکُرِّ ارض سے ناجائز فائدہ اُٹھانے پر قائم ہے۔ ان ممالک کے ہاں تیل گویا ایک نشّہ ہے،اور اس عادت سے نجات کے لیے کوئی سیاسی عزم بھی موجود نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں عالمی سطح پر یہ بے تحاشا معاشی دوڑ ایسے ہی ہے جیسے تیز رفتاری کے خبط میں مبتلا کوئی جنونی ہو۔ آخرِ کار یہ سب کچھ کریش کر جائے گا۔اگرحکومت پر چھائی تیل کی صنعت کا زور نہ توڑا گیا تونسلِ انسانی کو مستقبل قریب میں ایک یقینی عالمی قحط اور بیماری کا سامنا کرنا ہو گا۔ (اورخیال رہے کہ کیا امریکن، یوروپین یا آسٹریلین اقوام اس تباہی سے بچ پائیں گی؟)The System بھلے یہ سمجھ پائے یا اُس کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ صرف وقتی بچاؤ کر رہا ہے۔اول تو یہ ہے کہ وقت محض ایک مصنوعی وسیلہ ہے جس کی کوئی اہمیت سسٹم کے نزدیک نہیں ہے۔جو جلد یا بدیر اپنی موت مر جائے گاجب دنیا سے اس کی ترسیل بند ہو جائے گی۔جب اس کا توانائی والا نشہ باقی دنیا کی ترسیل کی نسبت بڑھ چکا ہو گا۔یہ اپنے ساتھ ساتھ معصوم انسانوں کو کھینچتا پھرے گا--- Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow P33] [ اور ایسے ہی عرض ہے کہ سنٹرل ایشا میں تیل سے بھی بڑھ کر ایک اور بہت بڑی منافع بخش شے ہے ۔اس خطے میں سے مرکزی راستہ افغانی ہیروئن Afghani Heroine کی مغربی ممالک کو سمگلنگ کاہے ۔جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے1980 کی دہائی میں امریکی ملٹری کارگوطیارے سینٹرل امریکہ سے کوکین سے لدے پھندے واپس آیا کرتے تھے تاکہ CIA اور مافیاکی وساطت سے منشیات امریکہ بھر میں تقسیم کی جا سکیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ آج بھی کون سی اشیا ئے خوردو نوش بعد میںکِرغستان اور اُزبِکستان میں قائم کیے گئے امریکی ملٹری اڈوں سے اُڑا کر نہیں لائی جارہیں۔ - The Demise of Liberty خود مختاری ؍آزادی کی موتگیارہ ستمبر کے واقعات کے فوری بعد ایک ہنگام یہ کھڑا کیا گیا کہ طیارہ گاہوں اور طیاروں کو انتہائی خطرات لاحِق ہو گئے ہیں اور امریکی ٹیکس گزاروں کے کروڑوں ڈالرز اس خطرے کی نذر ہو گئے۔ خودکار مزائلوں سے مسلح فوجی جوان ہوائی اڈوں پر اس انتظار میں تعینات کر دیئے گئے کہ کب دہشت گرد عربوں کا جتھا بیرونِ ملک جانے والے لاؤنجوں پر ’’گتے کاٹنے والے ہتھیاروں اور اللہ اکبر کے نعروںسے مسلح ‘‘ہو کر دھاوا بولتا ہے۔ہوائی اڈوں کے چیک ان کاؤنٹرز اب گھنٹوں کا اضطراب اور عذاب بن چکے ہیں۔ مسافروں پر تو گویا حملہ کر دیا جاتا ہے،کپڑے جوتے زیر جامے تک اُتروا کر تلاشی لی جاتی ہے۔ عورتوں کی اس بہانے بے حرمتی بھی کی جاتی ہے اور اگر کوئی مسافر مشرقِ وسطیٰ کی جسم و رنگت لیے ہو تو اُس کو تو جہاز میں سوار ہی نہیں ہو نے دیا جاتا۔مشرق ِ وسطا کا باشندہ دکھائی دینا ہی قیامت بن چکا ہے حتیٰ کہ اُنہیں نجی اندرونِ ملک اُڑانوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔یہ بھی ہے کہ اُن لوگوں پر بھی بندش لگائی جاتی ہے جن پر یہ بھی شبہ ہو کہ اُن کے خیالات امریکی حکومت سے میل نہیں کھاتے۔اس بہانے سے اُنہیں عزیزوں، رشتے داروں اور دوستوں سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔یہ سب کچھ ہتک آمیز ہے بلکہ ممتشددانہ، بے کار، فضول، غیر متعلق اور بعض مواقع پر تو غیر قانونی اور عام امریکنوں کی زندگیوں میں بڑی مداخلت بھی ہے کیوں کہ جیسا کہ پہلے نوٹ کیا جاچکا ہے کہ یہ خود کُش پائلٹوں کی کارستانی ہر گز نہ تھی۔ملاحظہ ہو:there were no suicide pilots. 