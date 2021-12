 وزیراعظم عمران خان 10 دسمبرکوکراچی کے پہلے جدید ٹرانسپورٹ نظام کا افتتاح کریں گے:اسدعمر

اسلام آباد:وفاقی وزیربرائےمنصوبہ بندی اسدعمرنےکہاہےکہ کراچی گرین لاین منصوبےکاتفصیلی جائزہ لیاگیاہےجو10دن میں ٹرائل آپریشن کیلئےتیارہوجائےگا۔

The PM @ImranKhanPTI will inshallah inaugurate Karachi’s first modern transport system, greenline BRT, on the 10th of December.