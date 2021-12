ڈھاکہ ٹیسٹ: پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین کرکٹ میچ تاخیر کا شکار

بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ٹیسٹ سیریز خطرے میں پڑ گئی، میزبان ٹیم اور پاکستان کے مابین کرکٹ میچ تاخیر کا شکار ہے۔

تفصیلات کے مطابق میرپور کرکٹ اسٹیڈیم میں آج ہونے والی بارش اور خراب موسم کے باعث ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کا کھیل تاحال شروع نہ ہوسکا۔ پہلے روز میں بھی روشنی کی خرابی کے باعث 57 اوورز سے زائد کھیل جاری نہ رہ سکا۔

پہلے روز پاکستان نے میزبان ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنائے۔ کپتان بابر اعظم 60 جبکہ اظہر علی نے 36 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑی نئی شراکت داری جاری رکھنے کیلئے تاحال وکٹ پر موجود ہیں۔

اب تک بابر اعظم اور اظہر علی کے مابین شراکت داری 91 رنز تک محدود ہے جسے سنچری میں بدلنے کیلئے دوسرے روز کا کھیل تعطل کا شکار ہے۔ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میر پور میں بارش کے باعث کھیل تاخیر کا شکار ہوا۔

2nd TEST UPDATE: Start of play delayed due to rain at Sher-e-Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka.

Pakistan: 161-2 (57 ov)

