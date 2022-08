وزیر خارجہ کی انڈونیشین ہم منصب سے ملاقات، علاقائی امور پر تبادلہ خیال

وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی انڈونیشیا کی وزیر خارجہ ریتنو مرسودی سے ہوئی جس میں دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے دوطرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔

وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی آج کمبوڈیا میں 29ویں آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ رتنو مارسودی سے ملاقات ہوئی۔ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تاریخ، ثقافت اور عقیدے سے جڑے دوطرفہ تعلقات میں مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور رفتار فراہم کرنے کے لیے ہر سطح پر دو طرفہ تبادلوں اور باقاعدہ بات چیت کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا گیا۔وزیر خارجہ نے انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے پاکستان کو پام آئل کی برآمدات کے لیے بروقت سہولت فراہمی پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے تشکر کا بھی اظہار کیا۔

During the meeting both FMs reaffirmed that ???????????????? bilateral relations were rooted in shared history, faith & culture. Both FM’s discussed:

➖Bilateral & regional issues of mutual interest

➖Means to further strengthen mutually beneficial cooperation.

???????????????????? #PakFMAtARF pic.twitter.com/sSY6Mo1oim