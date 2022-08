سینیٹ اجلاس: یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور

سینیٹ اجلاس کے دوران 05 اگست، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق آج ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد آفریدی کی زیر صدارت سینیٹ اجلاس شروع 10 بجکر 50 منٹ پر شروع ہوا۔

The house also paid commendations to the Martyrs and lauded the sacrifices made by Kashmiris in their struggle for freedom. #Youm_e_Istehsal_e_Kashmir

سینیٹ اجلاس کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رضا ربانی نے کہا ہے کہ آج کشمیر میں بھارتی توسیع کو تین سال ہو گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان 3 سالوں کے دوران کشمیر میں بھارتی فوج نے عورتوں، بچوں کو نشانہ بنایا اور ہزاروں کشمیروں کو شہید کیا۔اس موقع پر شہدائے کشمیر کے لئے دعا کرائی گئی جبکہ ایوان کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے معمول کی کارروائی مؤخر کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔اجلاس کے دوران کشمیر قائد ایوان سینیٹ و وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد کے لئے تحریک پیش کی بعدازاں ایوان میں قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا جبکہ ڈپٹی چئیرمین سینیٹ نے قرارداد کی کاپی وزارت خارجہ کو بھجوانے کا حکم بھی دیا ہے۔

The Upper House of the Parliament today passed a joint resolution to express solidarity with the Kashmiri brethren and urging an end to India’s gross and widespread human rights violations in IIOJK; reversal of its unilateral and illegal actions of 5 August 2019;1/2 pic.twitter.com/z0jKvdvK9u