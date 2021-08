مقبوضہ کشمیر کے مسائل کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیئے:آرمی چیف

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسائل کا حل کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر پر بیان جاری کیا گیا ہے۔

“Continuation of inhuman military siege, machinations to bring demographic changes and gross violations of human rights and international laws are perpetuating humanitarian and security crises in IIOJ&K that imperil regional security. (1/2)