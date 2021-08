 بھارت اپنی ریاستی دہشتگردی سے پورے خطے کا امن و استحکام تباہ کررہا ہے، وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت اپنی ریاستی دہشتگردی سے پورے خطے کا امن و استحکام تباہ کررہا ہے،بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل اور کشمیری عوام کو تباہ کرنا چاہتا ہے ۔

Today marks 2 yrs since India’s unilateral & illegal actions of 5 Aug 2019 in IIOJK. In these 2 yrs the world has witnessed unprecedented oppression in IIOJK by Indian Occupation forces. It is also witnessing Indian efforts to force demographic change & destroy Kashmiri identity