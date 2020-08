" زندگی میں اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی، جاپان کے ہیرو شیما اور ناگاساکی جیسا کچھ ہوا ہے" بیروت کے گورنر تفصیلات بتاتے ہوئے رو پڑے

بیروت (مانیٹرنگ ڈیسک )لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر بیروت کے گورنر مروان عبود رو پڑے۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی، یہ ایسی تباہی لگ رہی ہے جیسی جاپان کے ہیرو شیما اور ناگا ساکی میں ہوئی تھی، یہ دھماکہ بھی مجھے اسی کی یاد دلاتا ہے۔خیال رہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیرو شیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گرائے تھے جس سے یہ دونوں ملک صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے تھے۔

میڈیا سے گفتگو کے دوران مروان عبود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی کاموں میں مصروف کئی فائر فائٹرز سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوپارہا ہے۔

خیال رہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں شدید نوعیت کا خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ بیروت میں ہونے والے دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 10 کلومیٹر دور تک کے علاقوں میں مکانات اور دفاتر کے شیشے ٹوٹ گئے، دھماکے کی جگہ سے قریبی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہوگئیں ، شہر کی عمارتیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر اطلاعات آئی تھیں کہ دھماکہ بیروت بندرگاہ کے قریب آتش بازی کی فیکٹری میں ہوا ، پہلے ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد دوسرا بڑا دھماکہ ہوا، دھماکے کے باعث بندرگاہ مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔

لبنان کی پبلک سکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ بیروت میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ آتش بازی کی فیکٹری میں نہیں ہوا بلکہ یہ ایک انتہائی دھماکہ خیز مواد تھا جو کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا۔

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks