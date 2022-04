ماہِ صیام: فیوض و برکات کا مہینہ!

شیئر کریں:

صیام‘ صوم کی جمع ہے جس کے معنی روزے کے ہیں۔ اردو زبان نے جس قدر استفادہ عربی اور فارسی سے کیا ہے اور کسی زبان کو نصیب نہیں ہوا۔ ہمارا مغرب زدہ طبقہ ایک عجیب قسم کے احساس کمتری کا شکار ہے۔ قومی زبان کے متعلق اکثر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پڑھا لکھا شخص اس آدمی کو گردانتے ہیں جسے اردو نہیں آتی۔ یہ دنیا کی ان محدودے چند زبانوں میں سے ایک ہے جسے ڈیڑھ ارب لوگ بولتے‘ لکھتے یا سمجھتے ہیں۔ لتا منگیشتر‘ محمد رفیع وغیرہ جب گیت گاتے تھے تو راس کماری سے لیکر کابل تک لوگ سر دھنستے تھے اور حظ اٹھاتے تھے۔ہوسکتا ہے میں اصل موضوع سے قدرے ہٹ گیا ہوں۔ رمضان عبادات کا مہینہ ہے۔ ایک اہم قومی معاملے پر قلم اٹھانا بھی عین عبادت ہے۔ عبادت کا یہی وہ اعلیٰ و ارفع مفہوم ہے جو دین مبین کو دیگر مذاہب سے منفرد اور ممتاز کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا یا اس کے بندوں کی فلاح کے لئے کیا جائے عین عبادت ہے۔

جب آدمی کا ہر کام‘ سوچ سانس اور عملی عبادت پر منتج ہوتا ہے تو پھر اس مہینے کو خصوصی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول اس ماہ میں ہوا۔ کتاب حکمت جو دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اکثر انبیا اعجاز لائے۔ حضرت ابراہیم نے نار غرور کو گلزار میں بدل دیا۔ حضرت موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو بے بس کردیا۔ ابن مریم قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کردیا کرتے تھے۔ شق القمر اور معراج کے معجزات ختمی مرتبت سے منسوب ہیں لیکن اصل معجزہ کتاب اللہ ہے بظاہر ایک امی ایسی کتاب نہیں دے سکتا تھا جس کے متعلق تمام عرب شعراء نے عکاز کے میلے میں بیک زبان کہا تھا۔’’یہ کلام بشر نہیں ہے‘‘۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جسے ان گنت لوگوں نے حفظ کیا۔ جس کے کسی لفظ کو چودہ سو سال میں بدلا نہیں جاسکا۔WORDS (77934 )LETTERS (3,23,621 ) روز اول سے لیکر آج تک ایک ایسی کتاب جو نامور یہودی مؤرخ۔ فلپ کے حٹی کے الفاظ میں:

if is considered by1/8 th of mankind as embodiment of all science, wisdom and theology

اس سے بڑا معجزہ رونما نہیں ہوسکتا۔ ثبوت حق اس سے موثر دلیل نہیں دی جاسکتی تھی۔ جوش نے کہا؎

ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لئے

اگر رسولؐ نہ آتے تو صبح کافی تھی۔

اب اس نیک بخت کو کون سمجھاتا کہ ثبوت حق کے ساتھ پیغام حق پہچانا بھی ضروری تھا۔ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس میں صوم و صلوٰۃ پابندی ضروری تھی۔ ماہ رمضان کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت بڑا فلسفہ کار فرما ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو محض بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ اس کا فلسفہ انسانی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ فاسد خیالات سے چھٹکارا دلاتا ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کار کا جذبہ اُبھرتا ہے۔ جب روزے کی حالت میں بھوک کی حدت بڑھتی ہے تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وطن عزیز میں کتنے لوگ ہیں جو عملاً سارا سال فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ انکی مالی مدد کرنے کا جذبہ جاگتا ہے۔ شام کو اور سحری کے وقت اہل ثروت مساجد میں افطاری اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا ماہ رمضان تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا مہینہ سب سے بڑھ کر تجدید عہد جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ صبح جب اذان ہوتی ہے تو کچھ یوں گمان ہوتا ہے جیسے سارا ماحول‘ تمام کائنات تلاوت قرآن کر رہی ہو!

کہتے ہیں اس مہینے شیطان کو بند کردیا جاتا ہے۔ بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو اس کے چیلے چانٹوں کو پوری طرح سے سنبھالا نہیں جا سکتا۔ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں بے ضمیر لوگ عید سے پہلے ہی عید منانا شروع کردیتے ہیں۔ اشیائے خوردو نوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ گراں فروش ضمیر کی خلش سے آزاد ہوجاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے کرایے دگنے ہو جاتے ہیں۔ پولیس‘ محکمہ مال و دیگر محکمہ جات روز اول سے یہی عیدی سمیٹنا شروع کردیتے ہیں۔

(On a lighter note ) روزہ خوروں کیلئے دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کے کئی جواز پیش کرتے ہیں پوری دلیلیں دیتے ہیں۔ مدقوق منطق کی بیساکھیاں تھام لیتے ہیں مرزا غالب کے اس شعر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔

روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن

میخانہ و برفاب کہاں سے لائوں

یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بائیس کروڑ کی اس آبادی میں کتنے لوگوں کو میخانہ وبرفاب کی سہولتیں میسر نہیں۔باایں ہمہ‘ خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے۔ بالخصوص رمضان میں نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے تراویح ایک تسلسل کے ساتھ پڑھتی ہے۔شکر کی جگہ شکایت نہیں کرتی۔

آخری بات! اکثر عیدین متنازعہ ہوجاتی ہیں۔ چاند نظر آیا ہے۔ چاند دکھائی نہیں دیا! ساری قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے ارکان’’ دریوزہ گرہِ آتش بیگانہ‘‘ ہوتے ہیں ۔ جو بھی محکمہ موسمیات نے کہا انہوں نے آمنا صدقنا کہہ دیا۔ ویسے بھی جب چاند دیکھنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ آزمائش کام ودہن ( افطاری) میں مصروف ہوتے ہیں۔ افطاری بھی سرکاری اللہ دے اور بندہ لے۔ یہ تنازعہ ایوب خان کے دور میں شروع ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ جمعہ کی عید سربراہ مملکت پر بھاری ہوتی ہے۔ دو خطبے تخت کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ بدھ کو لوگوں کو تو چاند نظر نہ آیا۔ خان نے ’’ چاہِ نخشب‘‘ سے نکال ڈالا بالفرض دو عیدیں ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں سلطنت قیصر و کسریٰ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اس زمانے میں عید ایک دن ہوتی تھی؟ ہر شہری اپنی صوابدید کے مطابق نماز عید پڑھ لیتا تھا۔