برصغیر کے عظیم روحانی اور دینی مرکز  داتاؒدربار کے غسل کی روح پُرور تقریب 

سید خالد یزدانی

صنم کدئہ ہند میں جن پاک نفس بزرگوں نے توحید کے چراغ روشن کیے، ان میں سیّد ِہجویر مخدومِ اُمم حضرت شیخ علی ہجویری المعروف بہ حضرت داتا گنج بخشؒ کا نامِ نامی ہمیشہ عزت واحترام سے لیا جاتا ہے ۔ آپؒ ان سابقون الاوّلون میں سے ہیں جن کی مساعی ٔجمیلہ سے یہاں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور پھر تسلسل کے ساتھ لامتناہی روشنیاں پھیل گئیں جس سے برصغیر کا یہ وسیع وعریض خطہ نورِ اسلام سے منور ہو گیا اوریہاں کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ، اور اسی تاریخی تسلسل میںمملکت ِخدا داد پاکستان وجود میں آئی، جس کی بنیاد آج سے ساڑھے نو سو سال قبل حضرت داتا صاحب ؒ نے رکھ دی تھی ۔ اسی لیے آج بھی اس خطۂ زمین پر آپؒ کے روحانی اثرات دیکھے اور محسوس کیے جارہے ہیں ۔آپ کے مزار اقدس کے 977ویں سالانہ غسل کی تقریب 9محرم الحرام 1442ء (ہفتہ ) انعقاد پذیر ہوئی ،جس میں گورنر پنجاب چوہدری محمدسرور ،صوبائی وزارا پیر سیّد سعید الحسن شاہ ،میاں اسلم اقبال ،محمد اجمل چیمہ ،سرکاری اور دینی عمائدین ڈاکٹر ارشاد احمد سیکرٹری اوقاف ،ڈاکٹر طاہررضا بخاری ڈائریکٹر جنرل اوقاف ،صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین پنجاب قرآن بورڈسمیت مقتدر شخصیات نے شرکت کی ۔ قاری سیّد صداقت علی شاہ ،قاری رفیع الدین سیالوی ،الحاج سرور حسین نقشبندی ،نور محمدجرال ،الحاج مرغوب احمد ہمدانی ،علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی نے بطور خاص شرکت کی سعادت حاصل کی ۔دربار شریف کو 4من عرق گلاب سے غسل دیا گیا ۔ خطیب جامع مسجد داتاؒ دربار نے ملک پاکستان کی ترقی خصوصاً کرونا وائرس سے حفاظت ،معاشی خوشحالی اور کشمیری بھائیوں کے لیے آزادی کی نعمت کے لیے دُعا کی گئی۔ دوران تقریب کثیر تعداد میں زائرین نے شرکت کی سعادت حاصل کی ،اور بوساطت حضور داتا گنج بخشؒ اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں آہو زائری سے دعائیں مانگیں ۔

مرکز تجلیات الشیخ السیّد علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخشؒ تقریباًایک ہزار سال قبل لاہورمیں تشریف فرما ہوئے ۔ آپؒ کے ورودِ مسعود سے اس خطہ میں محبتوں کا وہ گلستان آباد ہوا ، جس کی مہک رہتی دُنیا تک محسوس ہوتی رہے گی ۔آپ ؒ نے اس سرزمین کو کچھ اس انداز سے اپنی شفقتوں اور عنایتوں کا محور بنایا کہ یہاں کے ذرّے بھی پکار اُٹھے :

خاکِ پنجاب از دمِ اُو زندہ گشت

صبح ما از مہر اُو تابندہ گشت

حضرت داتا گنج بخشؒ نے لاہور تشریف فرما کر ، تصّوف کی عظیم کتاب"کشف المحجوب" تصنیف فرمائی، جس کا شمار" اُمہات کتب ِتصوف" میں ہوتا ہے جو کہ حضرت داتا صاحبؒ کی شخصیت کا سب سے معتبر علمی حوالہ ہے۔اس جامع تصنیف کو تقریباً ایک ہزار سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، تاہم اس کے مضامین کی حلاوت ،تازگی ، موضوعات کی جامعیت اور ہمہ گیر یت ہر زمانے میں مسلّمہ رہی ۔ رُوسی مستشرق ژوکوفسکی نے کشف المحجوب کو حضرت علی ہجویریؒ کا شاہکار قرار دیا ہے ۔ مشہور مستشرق نکلسن نے تصوّف کو بطور نظام مدوّن کرنے کا سہرا اِس کتاب کے سرباندھتے ہوئے لکھا ہے:

"It`s Object to set forth a complete system of sufism, not to put together a Great number of Sayings by different shaykhs, but to discuss and explain the doctrines and practices of the sufism."

کشف ا لمحجوب، تصّوف کی " ٹیکسٹ بُک" ہے، جس کو اکابر صوفیائ،اپنے مریدین اور سالکین کی تربیت کے لیے سبقاً سبقاً پڑھاتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ؒاس کتاب کو ، تحصیلِ علم اور تزکیہ و طہارت کے حوالے سے بہت اہمیت دیتے تھے ، اس حوالے سے آپ ؒ کایہ فرمانِ ذیشان بھی طالبانِ حق کی ہمیشہ راہنمائی فرماتا رہے گا کہ :" اگر کسی کو تلاش بسیارکے باوجود تربیت اور راہنمائی کے لیے پیر اور شیخ میسر نہ آئے تو وہ کشف المحجوب کا مستقل مطالعہ کرے ، یہ امر اس کے لیے ایسے ہی ہے ، جیسے کوئی زندہ و جاویدہستی اپنے مرید کی تربیت اور راہنمائی فرماتی ہے۔"یہ حقیقت بھی اپنی جگہ معتبر ہے کہکشف المحجوب کے مضامین اَدق اور اسلوبِ بیان مشکل ہے، عام قاری کو پڑھنے میں محنت صَرف کرنا پڑتی ہے، جس کے بالعموم ہم عادی نہیںہیں ۔در حقیقت دُنیا کے اندر نصابی کتب اسی طرح دِقّت طلب اور مشکل ہوتی ہیں ،اسی لیے ان کو اساتذہ سبقاً سبقاً پڑ ھاتے ہیں ۔ قدیم خانقاہی روایات کے مطابق کتب ِتصوف کو بھی" شیخِ خانقاہ" اپنے مرید ین کو، اُسے باقاعدہ پڑھاتے یا ان کا درس دیتے ۔ صد افسوس! ان گراں قدر علمی روایات سے ہم محروم ہوگئے، جس کے سبب ہم نے تصوف کی صحیح رُوح ، حقیقی اسلوب اور اس کی علمی روایت کو ضائع کردیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا ئے تصوف کی جو ممتاز اور معتبر شخصیات تاریخِ عالم میں ہمیشہ سر بلند ہیںاور آئندہ بھی رہیں گی، ان میں حضرت داتا صاحبؒ کا نام ہمیشہ پائندہ و تابندہ ہے، اور رہے گا ۔ اُمت اور با لخصوص اس خطے نے آپؒ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا کہ آپؒ برصغیر میں قافلۂ شریعت وطریقت کے سرخیل اور دین وفقر کے امام ہیں ۔آپؒ کی آمد سے ، اس خطّے میں شجرِ اسلام کی آبیاری ہوئی۔آپؒ کی حیات و تعلیمات اور احوال و افکار پر جتنا لکھا گیا، شاید بر صغیر کی کسی اور شخصیت کے حصے میں یہ پذیرائی اور مقبولیت نہ آئی ہو۔

حضرت داتا گنج بخش ؒ کی یاد گار معرکۃ الا ٓراء تصنیف ـ" کشف ا لمحجوب" ہے۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب تصوف کی مشہور کتابیں مثلاً شیخ شہاب الدین سہر وردیؒ کی "عوارف المعارف" اور ابن عربی کی" فصوص الحکم" ابھی نہیں لکھی گئی تھیں اور تصوف کی موجودہ تدوین نہیں ہوئی تھی ۔ حضرت داتا صاحب ؒ نے اس کتاب میں تصوف کے طریقے کی تحقیق ،اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت ،ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، معاصر صوفیوں کے رموز واشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں ۔ اہلِ طریقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے ۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیائؒ کا بیان ہے :

" کشف ا لمحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری است قدس اللّٰہ روحہ العزیز اگر کسے را پیر ے نبا شد چوں ایں کتاب را مطالعہ کند اُو ر ا پیدا شد و من ایں کتاب را بہ تمام مطالعہ کردہ ام ۔"

بلاشبہ اس کتاب سے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء ،اتقیاء ،اصفیاء اور علماء وفضلا مستفید ہوتے رہے ہیں اورآئندہ بھی اس چشمۂ فیض سے تشنگانِ علومِ طریقت وحقیقت مستفید ہوتے رہیں گے ۔آج بھی کشف ا لمحجوبکی قدر و منزلت اتنی ہی ہے جتنی آج سے ساڑے نو سو سال پہلے تھی ، اوریہ حضرت داتا گنج بخش ؒ کی اصابت رائے ،للّٰہیت ،خلوص اور تقویٰ کی ایک زندہ وجاویدکرامت ہے۔