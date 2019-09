ننھے منے ایٹم بم

شیئر کریں:

لال حویلی والے اپنے شیخ رشید، ایٹم بموں سے کانچ کے بنٹوں کی طرح کھیل رہے ہیں وہ مودی کو مخاطب کرکے اقوام عالم کو پاکستان کے محدود طاقت والے ایٹم بموں کے طریقہ استعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں ۔محدود طاقت والے ایٹم بموں کو اپنے حق دفاع کے لئے اپنی سر زمین پر جارح بھارتی فوج کے خلاف استعمال کرنے کا فلسفہ بنیادی طور پر 18 برس پہلے 2000 میں شائع ہونے والے ناول (Dragon’s Fire)میں پیش کیا تھا جسے بعد ازاں پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنی یادداشتوں میں اپنے نام سے پیش کردیاتھا۔

جناب شوکت عزیز نے پاکستان کے حق دفاع کے لیے محدود طاقت والے ایٹمی ہتھیاروں کے اپنی سر زمین پر جارح بھارتی فوج کے خلاف استعمال کا نیا فلسفہ پیش کیا اور پاکستان میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب "From Banking to the Thorny World of Politics” میں لکھتے ہیں ’’بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان کے محدود قوت والے ایٹمی ہتھیار جنوبی ایشیا میں امن کی ضمانت ہیں۔‘‘

وہ لکھتے ہیں کہ سرد جنگ کے دور میں ایٹمی ہتھیار نیٹو کے اسلحہ خانہ کا بہت بڑا حصہ تھے جس کا بنیادی مقصد یورپ کو سوویت یونین کی متوقع جارحیت سے بچانے کے لیے بوقت ضرورت ناگزیر حالات میں استعمال کرنا تھا۔

موجودہ دور میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ بھارت کے حملے کی صورت میں پاکستان محدود تباہی پھیلانے والے ان ایٹمی ہتھیاروں کو جارح بھارتی فوج کے خلاف اپنی سر زمین پر، اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے:

“Tactical nuclear weapons were a large part of Nato’s arsenal during the Cold War. They were based in Germany and intended to stop a core thrust to the West by the Soviet Union. Their primary role was to send a political message to the adversary, signalling resolve. There is another potential reason for developing tactical capability. These weapons could allow Pakistan to, if faced with an attack by India, launch a short-range tactical nuclear response to Indian troops on its soil … This would amount to defensive ‘first use’ of nuclear.

weapons within Pakistan — without risking total international retaliation.”

شوکت عزیز نے اپنے حق دفاع میں جارح فوج کے خلاف اپنی سر زمین پر ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا فلسفہ اصل میں بی بی سی کے ایک معروف وقائع نگار ہمفریہاکسلے(Humphrey Hawksley)کے دہلا دینے والے ناول ’آگ اگلتا اژدھا‘ (Dragon’s Fire) سے چرایا تھا۔

اِدھر اْدھر سے سن سنا کر شیخ رشید اب اسی فلفسہ ایٹمی جنگ کے پیش کار بن کر ابھرے ہیں اور بڑے دھڑلے سے ‘‘کانچ کی گولیوں’’ کی طرح ایٹم بموں سے کھیلن کھیل رہے ہیں ۔بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی پہلے ایٹمی حملہ نہ کرنے کی بھارتی حکمت عملی کو تبدیل کرنے اعلان کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کو دہلا کر رکھ دیا تھا جبکہ دو سال پہلے 2017 میں ممتاز امریکی دانشور، کالم نگار اورایٹمی ہتھیاروں سے متعلقہ اْمور کے ماہر میکس فشر نے نیویارک ٹائمز میں شائع ہونے والے مضمون میں اس بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا تھا کہ بہت ہی محتاط تجزیوں اورتخمینوں کے بعد یہ واضح ہوگیا ہے کہ بھارت اپنے حق دفاع کے نام پر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ کرنے کیلئے پہلے ایٹمی حملہ (Pre-emptive) کرنے پر سنجیدگی سے غورکررہا ہے کیونکہ بھارت جنگ کی صورت میں سب سے پہلے پاکستان کی جوابی ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت کوختم کرنا چاہتا ہے بھارت کا نیا فلسفہ ایٹمی جنگ جنوبی ایشیا میں طاقت کے ایٹمی توازن میں مستقل دوررس تبدیلیاں لائے گا جس کیلئے جنگ کاہونا یانہ ہونا بے معنی ہوگاکیونکہ پاکستان کو بھی بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنے دفاع کیلئے نئے فلسفہ جنگ پر غورکرنا ہوگا۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب عمران خان سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے ‘‘اچانک’’مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیش کش کردی تھی جبکہ اصل حقیقت یہ ہے ٹرمپ کشمیر ثالثی کا انکشاف بہت پہلے 5 دسمبر 2016 کو امریکی نائب صدر مائیک پنس نے ان کے حلف اٹھانے سے پہلے کردیا تھا کہ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے۔ وہ معروف امریکی ٹی وی چینل NBC کے پروگرام ’’میٹ دی پریس‘‘ میں مختلف سوالات کے جواب دے رہے تھے۔حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کو ختم کرنا ہو گا۔ دیرینہ اور پیچیدہ کشمیر تنازعہ حل کرانے کیلئے ٹرمپ ’’مکالمے اور معاہدے کروانے کی اپنی خصوصی صلاحیتیں‘‘ بروئے کار لائیں گے۔ دنیا میں کشیدگی کم کرنا ہمارے ایجنڈے کا بنیادی حصہ ہے۔

اسی طرح عالم گیر ایٹمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں سب سے پہلے توجہ جناب گوربا چوف نے دلائی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ انسانیت تیسری ایٹمی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جس میں کوئی فاتح نہیں ہو گا۔ اس ہولناک جنگ کی راہ میں رکاوٹ، صرف امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن باہم مل کر ڈال سکتے ہیں جس کیلئے دونوں صدور کو فوری اقدامات کرنا ہونگے ورنہ صرف ایک چنگاری بھڑکنے سے سب کچھ ختم ہو جائیگا اور انسانیت کو تاریک مستقبل کا سامنا کرنا پڑیگا۔یہ ہولناک منظرکشی کسی افسانہ نگار یا تجزیہ کار نے نہیں، جناب گوربا چوف نے کی ہے۔ وہی جس نے بدلتے حالات میں بڑی دلیری اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمیونزم کی نظریاتی سلطنت سوویت یونین کے پروانہ موت پر دستخط کرنے کا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا تھا۔ جس کی وجہ سے روسی ریاست نے اس ’’نظریاتی بوجھ‘‘ سے جان چھڑا لی تھی جس نے زارِ. روس کی عظیم سلطنت کا کچومر نکال کر رکھ دیا تھا۔

گوربا چوف کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کو فوری طور پر ایٹمی جنگ کو ناقابل قبول قرار دینے کی قرارداد منظور کرنی چاہیے جس کیلئے ٹرمپ اور پیوٹن کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہو گا بلکہ امریکہ اور روس کو ایٹمی جنگ کیخلاف مشترکہ قرارداد پیش کرنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں ممالک 90 فیصد ایٹمی ہتھیاروں کے مالک ہیں اس لئے ایٹمی جنگ کی راہ روکنے کیلئے ان پر خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج یورپ میں روسی افواج اور نیٹو اتحادی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہتھیار تانے کھڑے ہیں بظاہر پرسکون دکھائی دینے والے سمندروں میں زیرآب ہولناک ہتھیاروں سے لیس آبدوزیں موجود ہیں جن کا ایک میزائل نصف براعظم کو چشم زدن میں ملیامیٹ کر سکتا ہے۔ایٹمی جنگ کسی غلط فہمی، تکنیکی غلطی یا حادثاتی طور پر بھی شروع ہو سکتی ہے اس لئے امریکہ اور روس کو ان تمام پرخطر امکانات کا سدباب کرنا ہو گا۔ ایٹمی جنگ کو ناقابل قبول قرار دینا ہو گا اسی میں انسانیت کی بقاء ہے۔

موذی مودی کے پاگل پن نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے تو جناب عمران خان روزانہ کی بنیاد پر اقوام عالم کو ایٹمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں لیکن شیخ رشید کسی تْک بند شاعر کی طرح سری نگر کے لال چوک کو اپنی لال حویلی سے جوڑ رہے ہیں اور شریر بچوں کی طرح ننھے منے ‘ایٹم بموں’ سے کانچ کی گولیوں کا کھیل کھیل رہے ہیں ۔