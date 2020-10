خانقاہ سید ہجویر پر جرمن یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی مقالہ

شیئر کریں:

سال 2008کا قصہ ہے۔ جرمنی کے شہر برلن کی ایک بڑی یونیورسٹی Freire University کے شعبہ جغرافیائی علوم(انسانی جغرافیہ) میں ایک طالب علم لینس سٹروتھمین Linus Strothman پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ مکمل کرنے کے مراحل میں ہے۔ مقالہ کے ایک حصہ کے لئے مزید ایک اور موضوع کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ شعبہ میں ایک میٹنگ جاری رہی ہے۔ مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ تجاویز کا سلسہ بھی چل رہاہے ہے۔ اس دوران ایک تجویز آئی کہ کیوں نہ خانقاہ سید ہجویر کو موضوع تحقیق بنایا جائے۔ کچھ حضرات کے لیے شاید یہ نام نیا تھا۔ پوچھنے پربتایا گیا جنوبی ایشیا کے ایک مسلم ملک پاکستان کے شہر لاہورکی سب سے بڑی خانقاہ گزشتہ نو صدیوں سے دْکھی دلوں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ خانقاہ کے بانی حضرت سید علی بن عثمان ہجویری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی عمر عزیز خدمت خلق کے لیے مختص کر دی ، ظلمت کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن کی جس کی لو میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا گیا، سسکتی انسانیت کو جینے کا شعور دیا ، ذات پات کی بنیاد پر قائم معاشرہ میں مساوات کو فروغ دیا۔ عمدہ اخلاق کی تربیت دی۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا فیض جاری وساری ہے۔ کافی غور و فکر کے بعد تجویز قابل عمل قرار پائی اور منظورہوگئی۔ ریسرچ پیپرکا عنوان:

Giving Comfort, dispelling Fear: Social Welfare At The Shrine of Data Gunj Bakhsh In

Lahore,Pakistan

تجویز ہوا۔ فاضل مقالہ نگار نے موضوع اور ملک پاکستان کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کیں اور پاکستان کے لیے رخت سفر باندھا۔ بڑی جانفشانی اور لگن کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور ہر پہلو سے تحقیق کا حق اداکردیا۔ ریسرچ کا یہ عمل مسلسل اڑھائی سال جاری رہا۔

اس عرصہ میں میں متعدد بار پاکستان کے لیے سفر اور قیام کیا۔قیام کی مدت کم اور زیادہ ہوتی رہی ایک بارتو یہ آٹھ ماہ تک بھی رہا۔ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کے یہ تحقیق کتنی اہمیت کی حامل اور قیمتی ہوگی۔ تحقیق کے تما م بین الاقوامی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا۔اعداد و شمارقلم بند کیا۔ جاری منصوبہ جات کا مشاہدہ کیا۔ 150افراد زائرین ، اہل علم، ماہرین خدمت خلق اورانتظامیہ کے افراد سے اردو اور انگلش زبان میں بالمشافہ انٹرویو کیئے۔آخرکارکٹھن محنت،جانفشانی اور عرق ریزی کے بعد یہ پراجیکٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ لیینس سٹروتھمین نے تحقیق کا حق ادا کردیا۔ یقیناً یہ کاوش قابل تحسین ہے۔ قصہ مختصر یہ مقالہ 18مئی 2011کو کمیٹی کے سامنے پیش ہوا۔ پانچ ماہ سپروائزر حضرات نے ہر پہلو سے جانچ پڑتال کی اور ۸۲ نومبر ۲۱۰۲ میں منظوری ہوئی۔ 2013 میں جرمنی کے بین الاقوامی تحقیقاتی جریدے ایردکندے Erdkunde کے والیم 67 میں اس کی اشاعت ہوئی اورہمیشہ کے لیے ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ جہاں یہ مقالہ خدمت خلق اور معاشرہ کی فلاح و بہبود میں خانقاہی نظام کی اہمیت وافادیت کو اجاگر کرتا ہے وہاں حضرت سید مخدوم علی ہجویری رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت کا واضح ثبوت ہے۔

فاضل محقق کے بقول اس مقالہ کے مقاصد خانقاہی نظام خصوصا خانقاہ علی ہجویری کی سماجی خدمات، شخصیت و کردارسازی میں کردارکا جائزہ لینا تھا۔ مقالہ کا ایک جملہ پڑھنے اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مقالہ نگار لکھتا ہے کیایک ایسا معاشرہ جہاں آبادی کا بڑاحصہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے وہاں مضبوط خانقاہی نظام غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری استعداد رکھتا ہے۔ بلکہ یہ کہنابے جا نہ ہوگا کہ یہ خانقاہیں خدمت خلق کے میدان میں جوخدمات سر انجام دے رہی ہیں یورپی اور دیگر ترقی یافتہ مغربی ممالک میں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔سیدنا علی ہجویریؑ کا شمار پاکستان میں خدمت خلق کے اہم مراکز میں ہوتا ہے۔ یہاں پر خدمت کا ڈھانچہ اسلام کی انسان دوستی ،خدمت خلق ، برداشت اور مساوات کے اصولوں پر قائم ہے۔ خدمت خلق صحت ، تعلیم ، خوراک، مالی معاونت اور روحانی راہنمائی کے شعبہ جات میں ہو رہی ہے اور اس کا حلقہ بہت وسیع ہے۔

فاضل محقق نے خانقاہ کے نظام کا عمیق جائزہ لیا۔ خدمت خلق خصوصا تعلیم ، صحت ،خوراک اور پردیسیوں کے لیے پناہ گاہ کے حوالے سے تفصیلات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ خانقاہ کے جس شعبہ نے لینس سٹروتھمین کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مسافروں کو بلا امتیاز پناہ گاہ اور زائرین کے لیے کھانا یعنی لنگر، جس کو Communal Food کا نام دیا گیا،مہیاکرنا ہے۔ اس نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح زائرین محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے گھروں سے عمدہ کھاناتیار کرکے لاتے ہیں اور تقسیم کر کے دلی فرحت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسیع لنگر خانقاہ کے ارد گرد دکانوں میں پکایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ مقالہ میں جو اعداد و شمار دئیے گئے ہیں ان کے مطابق لنگر پکانے کی61 دکانیں چوبیس گھنٹے سات دن پورا سال کھلی رہتی ہیں۔ کوئی ناغہ نہیں ہوتا۔ ہفتہ کے عام دنوں میں تین سو سے سات سو دیگیں روزانہ پکائی جاتی۔ جبکہ جمعرات، جمعہ اور اسلامی دن مثلاً عید میلاد النبیؐ، عاشورہ وغیرہ کے دنوں میں یہ تعداد دوگنا ہو جاتی ہے۔ سالانہ عرس کے دنوں میں اعدادوشمار کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق روزانہ اسی ہزار تک افراد کو لنگر Communal Food کی صورت میں مکمل کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ لنگر کا حصول بہت بڑی برکت تصور کیا جاتا ہے ہر امیر اور غریب بلا امتیاز رنگ و نسل ، ذات پات ایک ہی قطار میں کھڑے ہو کر کسی لیبل کے خوف کے بغیر لنگر لینا اعزاز سمجھتے ہیں۔

