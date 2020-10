شیئر کریں:

تین چار دہائی قبل ججز کی تقرری نہایت خفیہ انداز میں ہوا کرتی تھی۔ میں بورڈ آف ریونیو میں پیش ہوا۔ کسی کیس میں سٹے درکار تھا۔ بورڈ آف ریونیو کے ممبرنیاز احمد تھے جو مشہور سی ایس پی آفیسر شعیب احمد کے بھائی تھے۔ ابتدائی سماعت تھی۔ انہوں نے میرے اور مخالف فریق کے دلائل سنے اور لکھوانا شروع کیا:

"Heard Mr Irshad Hasan Khan. This is not a fit case for the issue of a stay order."

’’مسٹر ارشاد حسن خان کو سنا۔ اس مقدمے میںسٹے آرڈر دینا ممکن نہیں ۔‘‘

میں نے کہا: صاحب، رکئے، رکئے۔ آگے کچھ نہ لکھئے گا۔ ایک بہت اہم نکتہ بیان ہونے سے رہ گیا۔ انہوں نے شفقت کرتے ہوئے فرمایا: بولو ارشاد، کیا بات ہے؟میں نے کہا: صاحب، میں کیا عرض کروں! آپ نے تو فیصلہ لکھوا دیا۔ پہلے فیصلہ سے "Not'' کٹوایئے۔ انہوں نے کہا: لو، کٹوا دیا۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟

میں نے کہا: حضور، یہی تو عرض کرنا تھا۔

یہ سن کر وہ بہت ہنسے۔ پوری عدالت میں بھی قہقہے گونج اٹھے۔ انہوں نے کہا: اچھا تو یہ بات ہے۔ Issue stay order accordingly سٹے آرڈر جاری کر دیا جائے ۔جو سینئر وکیل میرے مخالف پیش ہوئے تھے، دوسرے دن ان کی بطور جج تقرری ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی باتیں کتنی خفیہ رکھی جاتی تھیں کہ آج وہ بورڈ آف ریونیو میں پیش ہو رہے تھے، اور اگلے دن انہیں بطور جج حلف لینا تھا۔

انہوں نے مجھ سے کہا: بھئی ارشاد کمال ہو گیا ممبر نے نہ کر کے ہاں کر دی اور حکم امتناعی جاری کر دیا۔

میں نے مودبانہ عرض کیا کہ حضو ر یہی توفنِ ِ وکالت ہے۔ دوسرے دن وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بن گئے اور میرا کیس انکے پاس لگ گیا۔اس بنچ میں انکے ساتھ ایک اور جج تھے۔ میں نے بنچ کے سامنے کوئی نکتہ اٹھایا، اس پر انہوں نے کہا: ’’ یہ امر مسلمہ ہے کہ تمام سرکاری اقدامات قواعد وضوابط کے مطابق ہوں گے اور یہ بارِ ثبوت اُس پر ہے جو اُسے چیلنج کرے ۔‘‘

ہائی کورٹ میں میرا کیس بورڈ آف ریونیو کے فیصلہ کے خلاف تھا میں نے جواب دیا کیا آپ بھول گئے ہیں کہ کل ممبر بورڈ آف ریونیو کے سامنے جب ہم دونوں حکمِ امتناعی کے معاملہ میں پیش ہوئے تھے تو ممبر صاحب نے حکمِ امتناعی کی درخواست خارج کر نے کے فوری بعد منظور کر لی۔بعد میں ، میں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اُن سے فوری معذرت کی۔ بعد ازسماعت میری پٹیشن خارج کر دی ۔پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ریٹائر ہو گئے اور میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا۔ وہ میری عدالت میں پیش ہوئے۔ وہ میرے سامنے ایک دستاویز پیش کرنا چاہتے تھے جو اس سے پہلے انہوں نے کسی عدالت میں پیش نہیں کی تھی، خواہ وہ زیریں عدالت ہو یا ہائی کورٹ۔ نہ اپیل میں پیش کیا نہ revision میں پیش کیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ اب وہ بحث کے دوران اسے پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا:

’’آپ بہت معروف وکیل ہیں، اور آپ ہائی کورٹ کے بہت نامور جج رہے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ سینئر ہیں۔ آپ نے گزشتہ بیس سالوں کی مقدمہ جاتی کارروائی کے دوران اس دستاویز کو پیش نہیں کیا۔ میں اب آپ کو یہ دستاویز پیش کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟‘‘ انہوں نے کسی قدر خم ہو کر کہا: حضور، یہ آپ کا اختیار ہے؟ اگر آپ چاہیں تو اس دستاویز کو زیر غور لایا جا سکتا ہے۔

میں نے کہا: ’’ہر طرح کے استثناء کو مدنظر رکھتے ہوئے، قبول کی جاتی ہے، اور اسکے جائز ہونے کے سوال پر دلائل کے دوران غور کیا جائے گا۔‘‘

معاون سے چیف جسٹس بننے تک کی داستان زیرِ اشاعت سوانح عمری ’’ ارشاد نامہ ‘‘ میں درج ہے ۔قاضی محمد گل صاحب کے نام کے ایک جج ہوا کرتے تھے۔ وہ سیکرٹری قانون بھی رہے۔ بہت قابل آدمی تھے۔ پی سی ایس سے جج بنے تھے۔ سیکرٹری قانون بنے، پھر وہ ہائی کورٹ کے جج رہے۔ اسکے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج بھی بنے۔ بے دخلی پر سٹے آرڈر کا مقدمہ تھا۔ ان کا تکیہ کلام تھا: نہ نہ نہ نہ نہ نہ … کوئی دلیل دی جاتی، نکتہ اٹھایا جاتا، ان کا پہلا فقرہ یہی ہوتا: نہ نہ نہ نہ…

میں سپریم کورٹ میں انکے چیمبر میں پیش ہوا (سٹے آرڈر چیمبر میں دیا جاتا تھا)۔ میرے سٹے آرڈر مانگتے ہی انہوں نے حسب عادت کہا: نہ نہ نہ نہ نہ…

انکے ہاتھ میں قلم تھا۔ انکے نہ نہ کہتے ہی غیرشعوری طور پر میرا ہاتھ انکے قلم پر پڑا کہ قلم پکڑ لوں، کہیں کچھ لکھ ہی نہ دیں۔ وہ سمجھے کہ مجھے کچھ لکھنے کیلئے قلم درکار ہے لہٰذا انہوں نے قلم مجھے دے دیا۔ غور کریں کیسے لوگ تھے! جمعے کا روز تھا اور مؤکل سندھ سے آیا تھا۔ قلم پکڑ کے میں نے کہا: حضور، آپ سٹے نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں۔ میں سٹے نہیں مانگتا۔ آپ اس مقدمے کو پیر کے روز سماعت کیلئے رکھ لیں۔‘‘

انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، پیر کو سماعت کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا: جناب، پیر کو سماعت ہونی ہے تو دو دن کیلئے سٹے ہی دے دیں۔ پیر کے روز آپ نے فیصلہ کر ہی دینا ہے۔ اگر بے دخلی ہو گئی تو سٹے خودبخود ختم ہو ہی جائے گا۔ پیر تک کیلئے آپ سٹے دے دیں۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، پیر تک کیلئے سٹے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا: لیجئے، اپنا پین لے لیجئے، اور لکھئے۔جسٹس سردارمحمد اقبال صاحب اور جسٹس غلام رسول شیخ صاحب کے بنچ کے سامنے لاہور ہوئی کورٹ میں ایک اور مقدمہ چل رہا تھا۔ میں دلائل دے رہا تھا۔ اس میں سٹے مطلوب تھا۔ جج صاحبان مجھے سٹے دینے اور میری سماعت کرنے پر راضی تھے مگر اس وقت میرے جوش و خروش کا عالم کچھ اور ہی تھا۔ انکی آمادگی کے باوجود میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا تھا۔

جسٹس سردار اقبال صاحب بہت قابل اور شفیق انسان تھے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ محتسب بھی رہے۔ ہمیشہ جونیئر وکلاء کی مدد کیا کرتے تھے، مقدمہ تیار کرنے میں ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے۔ محبت سے ملتے تھے۔ لوگ ان کے گھر ملنے کیلئے جاتے تھے تو بڑی شفقت اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔

وہ کچھ لکھانے لگے تو میں نے دخل اندازی کرتے ہوئے کوئی اور نکتہ پیش کرنا چاہا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، تھوڑی دیر کیلئے خاموش ہو گئے پھر کہا:

’’مسٹر ارشاد، ہمیں آپ کی مدد چاہئے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟‘‘میں تھوڑا سا پھول گیا کہ میں کیا چیز ہوں، ایک جج بھی میری مدد مانگ رہا ہے۔ بڑی شان سے کہا: ’’جی، میں آپ کیلئے کیا کر سکتا ہوں؟‘‘

اس زمانے میں مجھے بس اتنی ہی عقل ہوا کرتی تھی۔ اس وقت مجھے وکالت کرتے ہوئے ایک دو سال ہی ہوئے تھے۔انہوں نے بڑی شفقت سے کہا:

’’مسٹر ارشاد، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پہلو میں بیٹھیں اور فیصلہ لکھوائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تقرری کرنا صدر مملکت کا اختیار ہے۔‘‘

اس پر میرا جواب کیا تھا؟ میں نے کہا:

"This is not a problem. One day I will be sitting here."

’’یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک روز میں یہاں بیٹھا ہوں گا۔‘‘اب ان کا جواب سنیں:

’’ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، مسٹر ارشاد۔ لیکن کسی جج کی تقرری کیلئے صدر مملکت کی طرف سے نوٹیفکیشن ہونا چاہئے۔ آج، آپکے نام کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ آج آپ بیٹھ کر فیصلہ نہیں لکھوا سکتے۔ کیا اب ہمیں فیصلہ لکھوانے کی اجازت ہے؟‘‘مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں نے معذرت چاہی اور فیصلہ لکھنے کو کہا۔ انہوں نے فیصلہ لکھا، مجھے ریلیف دیا، اور میری درخواست ایڈمٹ کی۔کیا کمال درجے کی شفقت اور دل نوازی تھی! کیا عاجزی تھی! آج آپ کو ایسی شفقت اور عاجزی کہیں دیکھنے کو ملتی ہے؟

