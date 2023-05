ہراسانی معاملہ، آئندہ کوئی بھارت کیلئے میڈل نہ لائے، بھارتی ریسلر رو پڑیں

کھلاڑیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے پر بھارتی خاتون ریسلرز کُھل کر بول پڑیں، کہا کہ میری خواہش ہے کہ آئندہ کوئی بھارت کیلئے میڈل نہ لائے۔بھارت کیلئے بین الاقوامی مقابلوں میں تمغے جیت کر آنے والی خاتون ریسلر ونیش پھوگٹ میڈیا پر بات کرتے ہوئے رو پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما بھوشن شرن اپنے گھر میں آرام کررہا ہے اور ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔بھارتی خاتون ریسلر کا کہنا تھا کہ پولیس خواتین کو دھکے دے رہی ہے، اگر ہمیں مارنا ہے تو ایسے ہی مار دو۔ اسی دن کیلئے بھارت کیلئے میڈل لائے تھے تو میں چاہوں گی کہ آئندہ کوئی بھارت کے لیے میڈل نہ لائے۔

خیال رہے کہ بھارت کے کئی ریسلرز، ریسلنگ فیڈریشن کے چیف برج بھوشن کے خلاف گزشتہ کئی روز سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ برج بھوشن کے خلاف خواتین ریسلرز نے جنسی ہراسانی کے الزام عائد کیے تھے۔

VIDEO | "The way they have made us suffer, I would not want any athlete to win a medal for the country," says wrestler Vinesh Phogat. pic.twitter.com/EpSk6dc3ZL