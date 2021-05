جہانگیر ترین …تحریکِ انصاف کا ابو مسلم خراسانی؟

شیئر کریں:

ابو مسلم خراسانی اپنے وقت کا طاقتور ترین جرنیل تھا۔ خاندانِ بنوامیہ کا زوال اسی کی حکمتِ عملی سے ممکن ہوا۔ اس نے اموی گورنر نصر بن سیار کو چاروں شانے چت کر کے بنو عباس کی خلافت کی راہ ہموار کی۔ یہ درست ہے کہ آخری اموی حکمران مروان ثانی کو عبداللہ بن علی نے دریائے رُب کے کنارے پر شکست دی لیکن اس وقت تک بنو امیہ کی حکومت کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ جب ابو العباس کے بعد خلافت نہ ملنے پر عبداللہ ابن علی نے بغاوت کی تو اس کو کچلنے کیلئے بھی ابو جعفر منصور کے حکم پر خراسانی کو جانا پڑا۔ اس نے چچا جان کو پابہ زنجیر بھتیجے کے سامنے پیش کیا۔ وہ اس قدر طاقتور شخص تھا کہ مؤرخین کی رائے میں

''By raising his little finger, he could destroy the house of Abbas as he had Built it''

کہتے ہیں Kingship Knows no Kinshipاخلاق ، مروّت ، احسان مندی وہ فرسودہ اصطلاحیں ہیں جن کا اس اقلیم میں گزر ممکن نہیں۔ جس جرنیل کا خلیفہ نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیاتھا اس کو اُسی رات اپنی موجودگی میں مروا دیا۔ چچا جان بھی نہ بچ سکے۔ نمک کی بنیادوں پر کھڑے کیے گئے محل میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ پہلی بارش میں ہی محل دھڑام سے گرا اور عبداللہ زندہ دفن ہو گیا۔

عمومی رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف کے عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں ’’غیبی ہاتھ‘‘ کے علاوہ ترین کا اہم کردار تھا۔ خان بوجوہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکا، لہٰذا ضروری ہو گیا کہ اتحادِ ثلاثہ کے علاوہ بھی آزاد امیدواروں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس سلسلے میں ترین نے دن رات کام کیا۔ اس نے اپنے جہاز میں دانہ ، دانہ تنکا ، تنکا اکٹھا کیا۔ ترغیب و تحریص کی حکمتِ عملی بالآخر کامیاب ہوئی اور خان صاحب نہ صرف مرکز میں خود وزیر اعظم بن گئے بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم صوبے پنجاب میں حکومت بنانے کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ اس طرح رائے عامہ میں جہانگیر ترین نہ صرف بادشاہ گر مانا جانے لگا بلکہ اس نے خود کو بھی ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیا۔

کیا واقعی ایسا تھا؟ اگر ترین کی مساعی شامل نہ ہوتیں تو خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا امر واقعہ یہ ہے کہ ترین نہ بھی ہوتا تب بھی اقتدار عمران خان کو ہی ملنا تھا؟ اس صورت میں کوئی علیم خان آ جاتا، جو اب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ممبران کو لانے میں اُس کا حصہ برابر تھا۔ مرغانِ باد نما جب ہوا کا رخ دیکھتے ہیں تو ازخود دوڑے چلے آتے ہیں۔ ’’ترین شرین‘‘ تو محض بہانہ بنتے ہیں۔ یہی اس وقت بھی ہوا جب میاں نواز شریف نے صوبے میں حکومت بنا ئی اور جسے چھانگا مانگا آپریشن کا نام دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو ’’ہدایت‘‘ ہوئی کہ آزاد ممبران کو لاہور بھیجیں۔ میں اس وقت ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تھا۔ جب پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ سب پہلے ہی لاہور پہنچ چکے ہیں ۔ ارائیں میاں اظہر کے کلے پر جمع ہوگئے، جاٹوں کیلئے چودھری صاحبان نے ’’روٹی شوٹی‘‘ کا بندوبست کیا۔ لالہ میر لعل بھیل ٹائپ ایک سوزوکی کی مار تھے۔ مخدوم سید احمد محمود اس کے عینی گواہ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمہ مقتدر طاقتیں جن کو پاکستان کا مفاد بہرحال عزیز ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر Rest follows ایم کیو ایم کا فلسفہ تو عیاں راچہ بیاں ہے گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس ۔ الطاف بھائی کی بے راہ روی اور ناجوازیوں نے انہیں ا س مقام پر لاکھڑا کیا ہے جہاں ''Safety first''مطمح نظر ہوتا ہے۔ عافیت کے راستوں پر چلنا قرین مصلحت ہوتا ہے۔ چودھری صاحبان آزمودہ را آزمودن کے قابل نہیں ہیں۔ انہیں بخوبی علم ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے! بلاول کی بچگانہ سوچ ہے کہ یہ دس سیٹوں کے ساتھ وزارت عُلیا قبول کر لیں گے اور تحریک سے تعاون بند کر دینگے۔ یہ میاں شہباز شریف پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرینگے جو انہیں کسی وقت بھی پٹخنی دے سکتا ہے۔ ویسے بھی اُس چیف منسٹری کا کیا فائدہ جو بید مجنوں کی شاخ کی طرح لرز رہی ہو اور (ن) لیگ کے وزرا کی اکثریت سگریٹ پی کر اس کا دھواں ان کے منہ پر چھوڑنے کی قدرت رکھتی ہو۔

بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ جہانگیر ترین ''By default'' سیاست دان بنا ہے۔ یہ دریوزہ گر آتشِ بیگانہ تھا۔ جب پرویز مشرف نے ڈگری کی شرط لگائی تو سید احمد محمود نے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ اسے دیدی۔ بزنس میں بھی جو عروج حاصل ہوا ہے، وہ مخدوم صاحب کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کا بہنوئی ہے۔ جب انہوں نے مل کر لاہور میں پیپسی کولا کی فیکٹری نواب صادق قریشی سے خریدی تو والد نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لودھراں کا زرعی ماڈل فارم بھی واپس لے لیا۔ انہیں اعتراض تھا کہ اس نے بزنس میں رشتہ داروں کو کیوں شامل کیا ہے۔ احمد محمود ترین کو لیکر میرے پاس آئے۔ میں اس وقت ڈی سی ملتان تھا۔ انکے والد اللہ نواز خان ترین سے پرانی یاد اللہ تھی۔ ہم دونوں نے بلوچستان میں سروس کی تھی ۔ نہایت نفیس اور ملنسار انسان تھے۔ بہرحال میں نے مخدوم احمد محمود کی وجہ سے باپ بیٹے میں صلح کرا دی۔ پہلی مل بھی انہوں نے جمال دین والی میں مخدوم صاحب کی زمین پر کھڑی کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین بزنس جینئس ہے۔ ایک سے چار ملین بنانا اس کا کام تھا۔ گو مخدوم احمد محمود دو دفعہ پنجاب کے وزیر بنے۔ گورنر پنجاب رہے، لیکن بزنس کی موشگافیوں کا علم نہیں ہے۔ انکے دادا غلام میراں شاہ بہاولپور کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ والد سید حسن محمود بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے۔ انہوں نے خاندانی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ باپ دادا کا علم انہیں ازبر ہے۔ اس سے علامہ اقبال کے الفاظ میں قابل میراث پد رہیں۔

ایف آئی اے کی تحقیق کے مطابق، جہانگیر ترین نے ارتکاب جرم کیا ہے۔ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا پتہ تو عدالتی فیصلے کے بعد چلے گا، لیکن پیشی پر انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چند ممبران قومی و صوبائی اسمبلی نے عندیہ دیا ہے کہ وہ ترین کے ساتھ ہیں۔ مقصد خان کو یادداشت بھیجنا ہے اور اپنے آپ کو اس پھندے سے نکالنا ہے جو بتدریج کسا جا رہا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا عمران خان ڈر جائے گا یا مزید مشتعل ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی نہ کسی طور ہنوز ان کیلئے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ جبھی تو ایف آئی اے کو مامور کیا گیا ہے۔ وطن عزیز میں ہر جرم ثابت کرنے کے لیے مؤثر شہادت درکار ہوتی ہے جو اکثر دستیاب نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ترین کے پاس ملک کے نامور وکلا کی فوج ظفر موج ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی قانونی راستہ نکال لیں گے۔ حصول اقتدار کے لیے آدمی بسا اوقات قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کر لیتا ہے۔ وہ راستے عدالتی حکم کی وجہ سے مسدود ہو چکے ہیں۔ پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ممبران ثابت قدم رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شام کو یہ چراغ گل کریں اور صبح خیمہ خالی ہو۔ باقی رہی خان سے صلح، بالفرض ہو بھی گئی تو وقتی ہوگی؎

بچھڑ جاتے ہیں دو دل موڑ پر جب بدگمانی کے

تو پھر یہ فاصلے مرنے سے پہلے کم نہیں ہوتے