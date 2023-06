ڈچ سیسمولوجسٹ فرینک ہوگریبٹس ایک بار پھر ایک خوفناک انتباہ کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اس بار انہوں نے جون کے پہلے ہفتے کے دوران ایک شدید زلزلے کے بارے میں خبردار کیا ہے جسے انہوں نے “زبردست” قرار دیا ہے۔جون کے پہلے ہفتے میں زبردست شدت کے زلزلے کی وارننگ ۔ اضافی ہوشیار رہیں۔” متنازعہ سائنسدان نے اس کا اعلان اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کیا۔اپنی بات کی تائید میں .انہوں نے اہم سیاروں کی پوزیشن کا حوالہ دیا۔انہوں نے کہا کہ 4 اپریل سے زمین، مریخ اور یورینس کے درمیان قربت اور پورا چاند بہت نازک صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔تاہم انہوں نے کہا کہ یہ زمین کی پرت اور اس پر دباؤ کی شدت پر منحصر ہے۔ہوگریبٹس کی بار بار وارننگ نے دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔خاص طور پر اس کے لیے کہ انہوں نے حالیہ عرصے میں آنے والے کئی زلزلوں یا جھٹکوں کی پیش گوئی کی تھی۔ان میں سب سے اہم ان کی 6 فروری کو ترکی کی سرزمین پر آنے والے تباہ کن زلزلے کی پیشین گوئی تھی جس میں 50,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی اور بے گھر ہوئے تھے۔

Mega-thrust earthquake warning for the first week of June. Be on extra alert. https://t.co/gUJibBgxM4