وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشیداحمد نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو سیف زون بنانے کے لئے رواں ہفتے اہم اقدام اٹھائیں گے، موبائل ایگل سکواڈ کی تعداد 50 سے بڑھا کر 150 کرنے جا رہے ہیں ۔ اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشیداحمد نے کہا ہے کہ دو ماہ میں افغان بارڈر پر باڑ کی تنصیب مکمل ہوجائے گی، اس کے بعد ایران سرحد پر بھی فینسنگ سال کے آخر تک پوری ہوگی، تمام بارڈرز پر الیکٹرانک انٹری اور ایگزٹ سلپ کیلئے بھی کوشش کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کو سیف زون بنانے کے لئے رواں ہفتے اہم اقدام اٹھائیں گے، عمران خان کی حکومت میں تمام بارڈرز کی انٹری کو الیکٹرانک بنانے کے کام ہو رہا ہے، رواں ہفتے موبائل ایگل سکواڈ کی تعداد 50 سے بڑھا کر 150 کرنے جا رہے ہیں جب کے جدید گاڑیوں کی تعداد 4 سے بڑھا کر 20 کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حالیہ عرصے میں اسلام آباد پولیس کے شہدا کی تعداد 9 ہوگئی، امن و امان کے لیے جان کی قربانی دینے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔

