سرکاری و نجی اسکولز کھولنے کا نوٹیفکیشن جاری

پنجاب حکومت نے 7 جون سے صوبے بھر کے تمام اسکولز کھولنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔وزیرتعلیم پنجاب مراد راس نے ٹوئٹر پر نوٹیفکیشن شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 7 جون بروز پیر سے ‏صوبے کے تمام سرکاری و نجی اسکولز کھول دیے جائیں گے۔انہوں نے کہا کہ نوٹیفکیشن میں لکھی گئی ہدایات کو غور سے پڑھا جائے اور اس پر سختی سی ‏عمل کیا جائے، حکومت کی ٹیمیں صورتحال کا بغور جائزہ لیں گی۔محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے ہفتے میں 4 ‏دن کھولےجائیں، تعلیمی ادارےمیں ایک دن میں50فیصدحاضری ہوگی۔نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارےمکمل ایس اوپیز کے تحت کھولےجائیں گے۔

NOTIFICATION:

All Public & Private Schools of Punjab to be opened on Monday 7th June, 2021. It will be a “Staggered” approach. Please read the following Notification carefully. It will be implemented strictly. Our teams will be monitoring the situation very closely. Follow SOPs. pic.twitter.com/kC41NwaSV9