’’ چودھری اؔصغر علی کوثر وڑاؔئچ!‘‘

شیئر کریں:

معزز قارئین ! 30 مئی کی دوپہر کو مجھے میرے دیرینہ سرگودھوی دوست ،اُردو، پنجابی اور فارسی کے نامور شاعر ، کالم نگار ، شہنشاہ الفاظ علاّمہ چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ کے دونوں بیٹوں محمد علی حیدر یا سجاد اصغر میں سے کسی ایک نے "Whatsapp" پر اطلاع دِی تھی کہ ’’ اُن کے والد ِ محترم رضائےؔ الٰہی سے انتقال کر گئے ہیں !‘‘۔ تقریباً 62-60 سال سے میرے دوست کے انتقال پر مجھے جو صدمہ ہُوا ۔ اس حوالے سے وہ عام اِنسان تو کیا ہمارے کئی پیغمبروں نے بھی ہر معاملے میں ’’رضائے الٰہی ‘‘ کا تذکرہ کِیا ہے ۔

عمر کے لحاظ سے مجھ سے چند دِن پہلے ؔپیدا ہونے والے ، میرے ہم پیشہ اور ہم راز دوست ’’ شہنشاہ الفاظ‘‘ علاّمہ چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ نے مجھ سے پہلے ؔسرگودھا ہی میں شاعری شروع کی اور مجھ سے پہلے ؔہی وہاں مسلک صحافت اختیار کِیا۔ مجھ سے پہلے ؔاُس نے سرگودھا سے لاہور جانا اور آنا شروع کِیا، مجھ سے پہلے ؔ وہ مستقل لاہور میں "Settle" ہوا، مجھ سے پہلےؔ ہی اُس نے لاہور میں شادی کرلی تھی ۔ ’’ لاہور میں مرحوم کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اُن کے جسدِ خاکی کو اُن کے آبائی گائوں آبائی گائوں (چک ) نمبر 87 جنوبی ضلع سرگودھا کے قبرستان میں سپرد خاک کردِیا گیا ۔

’’اللہ جانے ؟ ‘‘

چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ کی اہلیہ ٔ محترمہ ساجدہ کوثر، اُن کے دونوں بیٹوں اور بیٹی فاطمہ احتشام اور وڑائچ خاندان / برادری کے علاوہ میرا اور اصغر علی کوثر وڑائچ کے بے شمار دوستوں کا کیا ہوگا؟ ۔ اللہ جانے ؟۔اب مَیں چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ سے ’’ دوستی کے سفر ‘‘ کی داستان کوصرف ایک کالم میں کیسے بیان کردوں ؟ ۔ سرگودھا ، لاہور ، راولپنڈی ، اسلام آباد اور پاکستان کے کئی شہروں میں چودھری اصغر علی کوثر اور مَیں مختلف مجلسوں میں زندگی اور زندہ دِلی کا ثبوت دیتے رہے لیکن ایک اہم مجلس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا !

’’ عالمی پنجابی کانفرنس پٹیالہ ! ‘‘

دسمبر 2004ء میں (اُن دِنوں) پاک پنجاب کے وزیراعلیٰ چودھری پرویز الٰہی کے دورۂ بھارتی پنجاب کے پروگرام میں ’’ عالمی پنجابی کانفرنس ‘‘ کے موقع پر ’’ پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ‘‘ کے"Science Auditorium" میں ( آنجہانی ) صحافی، دانشور ، کلدیپ نئیر کی صدارت میں:

"Role of the Media and Cooperation Between the two Punjabs"

کے عنوان سے ’’ سانجھا پنجاب‘‘ یعنی پاک پنجاب اور بھارتی پنجاب کو ، ’’متحد کرنے کا ڈھونگ رچایا گیا ۔مَیں بھی سٹیج پر موجود تھا، اپنے خطاب میں مَیں نے کہا کہ ’’ تحریک پاکستان کے دَوران 1947ء میں سِکھوں نے پنجابی بولنے والے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کِیا اور 55 ہزار مسلمان بہو، بیٹیوں کو اغواء کر کے اُن کی بے حرمتی بھی کی تھی‘‘ پھر مَیں نے اپنے مُنہ پر ہاتھ پھیرتے ہُوئے پنجابی میں کہا کہ’’پاک پنجاب تے بھارتی پنجاب دِی سرحدی لکیر وِچ میرے بزرگاں دا لہو وِی شامل اے ، مَیں ایس لکیر نُوںکدے وِی نئیں مٹن دیاں گا !‘‘۔ پھر ہال میں کہرام مچ گیا لیکن میرا کوئی کچھ نہیں کرسکتا تھا کیوں کہ مَیں تو پاک پنجاب کے وزیراعلیٰ چودھری پرویز الٰہی کی میڈیا ٹیم کا ایک رُکن تھا؟ ‘‘

’’ جھپیاں / مجلسوں میں داد ! ‘‘

معزز قارئین! چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ اور پنجاب کے دوسرے دوستوں نے مجھ سے جھپیاں ڈالیں اور پھر کئی مجلسوں میں مجھے داد بھی بہت دِی۔ وطن واپسی پراصغر علی کوثر نے ’’ نوائے وقت ‘‘ میں اپنے کالم ’’ لاہوریات ‘‘ میں چار بار میری حبُ اُلوطنی کی تعریف کی ، ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جناب مجید نظامی ؒ نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر شاباش دِی۔ کچھ دِن بعد مَیں نے اپنے پنجابی اخبار ’’ چانن‘‘ لاہور میں جنابِ مجید نظامیؒ کا انٹرویو بھی شائع کِیا ، میرے ایک سوال کے جواب میں جنابِ مجید نظامیؒ نے فرمایا تھا کہ ’’ پاک پنجاب دے جیہڑے شاعر، ادیب تے صحافی سِکھاں دِی ہاں وِچ ہاں ملاکے اپنا مُنہ کالا کردے ہن ، اوہ ایتھو ں( پاکستان توں) فوراً دفع ہو جان ! ‘ ‘۔

معزز قارئین ! اصغر علی کوثر کے بارے میں بہت کچھ کہوں گا۔ فی الحال ایک نظم پیش کر رہا ہُوں جومیرے اُردو ماہنامہ ’’پاکستان ڈائجسٹ‘‘ لاہور کے جون 2011ء کے شمارے میں شائع ہُوئی تھی۔پاک پنجاب کے محب وطن دانشور لوگوں نے اِس کی بہت تعریف کی تھی ۔فی الحال میری اُس نظم کو چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ کے لئے ہدیۂ عقیدت ہی سمجھا جائے !۔ باقی آئندہ!۔

’’میچ لیسؔ ہیں ، کون کھیلے ، اِن سے میچ!ؔ

گیند ہر بائولر ؔکی ، کر لیتے ہیں کَیچ! ؔ

جس طرف چاہیں ، گھما دیتے ہیں رَیچؔ!

چودھری اصغر ، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

کرتے ہیں ، اللہ توکل، زندگی!

اِس لئے ، غیر اللہ کی ، پروا نہ کی!

مُنہ کے بل ، گِرتے ہیں ، مردانِ ہَیچ! ؔ

چودھری اصغر ، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

راہِ کاسہ لَیسی کے ، راہی نہیں!

تمکنت شاہوں کی ، گو ، شاہی نہیں!

اِن کے ، جوڑی دار ، درویشوں کا ، بَیچ! ؔ

چودھری اصغر، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

فارسی، اُردو کے ، شاعر اور ادِیب!

خُوش بیانی ، جیسے ، گُلہائے عجِیب !

منفرد طرزِ سُخن، اُسلوبِ نَیچ! ؔ

چودھری اصغر، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

شاعری ہے ، سادہ، جالِب ؔکی طرح!

مُدّعا ، عنقا ہے، غالب ؔکی طرح!

جس کو دعویٰ ہو، بِچھائے دام لَیچ! ؔ

چودھری اصغر، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

جب کبھی ، کوئی کرے ، اِن سے ، جُگت!

طنز کو یہ ، بھانپ لیتے ہیں ، تُرت!

مُسکرا کر ، پیش کرتے ہیں ، سَنیچ! ؔ

چودھری اصغر ، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

فرقتِ عِشق نبیؐ ، میں سِینہ چاک!

شاعرِ مُترجمِ قرآنِ پاک!

زخم خوردہ ، مِلّتِ بَیضا کے ، پَیچ! ؔ

چودھری اصغر، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

نامِ نامی ، حشر تک ، رَوشن رہے!

زندہ و جاوید ، اِن کا فن رہے!

یا الٰہی ، ہم رہیں ، اِن سے اٹیچ! ؔ

چودھری اصغر ، علی کوثر وڑَیچ!

…O…

-1 "Matchless"( بے مِثل ، بے نظیر)-2 "Match" ( کھیل )-2 "Catch" (دبوچنا ) -4 "Ratch" (گراریدار پہیہ) -5 "Hatch" ( سازش) -6 "Batch" (جمعیت ، گروہ) -7 "Natch" ( فطری) -8 (حبیب جالِب) -9 "Latch" (دامِ شُنِیدن )-10 "Snatch" (مِصرع یا گِیت کا بول ) -11 "Patch" (زخم پر رکھا جانے والا پھاہا) -12 "Attach" (وابستہ)