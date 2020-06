کیاامریکہ بھی ٹوٹ جائے گا؟؟

شیئر کریں:

علامہ محمداقبال نے فرمایا ہے کہ’’ثبات ایک تغیرکو ہے زمانے میں‘‘،گویا اس آسمان کی چھت کی نیچے کسی چیز کو قرارواستحکام نہیں ۔تاریخ گواہ ہے کہ اس زمین کا جغرافیہ ایک ایک صدی میں کئی کئی مرتبہ کروٹیں بدلتارہا ہے۔سائنس کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ جغرافیے کی تبدیلی کا عمل بھی تیزتر ہوتاجارہاہے ،چنانچہ گزشتہ ایک صدی نے تین بڑی بڑی سپر طاقتوں کے ڈوبنے کا مشاہدہ کیا،صدی کے آغاز میں جرمنی نے اپنے زوال پر خود مہر ثبت کی،صدی کے وسط میں برطانیہ کا کبھی نہ ڈوبنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیااور صدی کا آخریونائٹڈاسٹیٹس آف سوویت ریپبلکس(USSR) کاناقابل شکست ریچھ کا وجود ہی اس دنیاکے نقشے سے نابود و عنقا ہو گیا۔قرآن مجید نے سورۃ آل عمران کی 140نمبر آیت میں فرمایا ترجمہ: ’’یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں‘‘۔آج سے پہلے کاکوئی انسانی اقتدار ہمیشہ رہاہے اور نہ آج اور آج کے بعد کاکوئی اس نوعیت کاحاکم یا حکومت یا نظام باقی رہے گا۔تاہم ایک سوال ضرورپیداہوتاہے کہ کیا ایسے عوامل موجود ہیں جوامریکہ کے وجود کو بھی قصہ پارینہ بنادینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟؟قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ شریرلوگ دنیاکے مالک ہو جائیں گے۔آج اکیسویں صدی کی دہلیزپر عالمی قیادت کی طرف نظر کی جائے تویہ پیش گوئی بدرجہ اتم پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔انتہائی غیرسنجیدہ لوگ اس وقت گلوب پر حکمران بنے بیٹھے ہیں۔خاص طور سے دوسری جنگ عظیم کے بعد رفتہ رفتہ ایک طبقہ پیداہو گیاہے جو، جہاںاپنی اخلاقی گراوٹ میں نیچے سے نیچے ہی گرتاچلا جارہاہے وہاں دنیاوی اقتدارمیں بلند تر ہوتاچلاجارہاہے۔دنیاکے وسائل پر قابض یہ حکمران غیرسنجیدہ اور شریرطبقے کے شعائر کلیۃ مختلف ہیں بلکہ متضاد ہیں۔تاریخ انسانی کی جملہ اقداروروایات یہاں دم توڑ چکی ہیں،شیخی خوری،شراب نوشی،بدکاری،ڈپلومیسی کے نام پر منافقت اورکذب بیانی ماہرانہ فنون کی شکل اختیارکرچکے ہیں۔بظاہر دیگرممالک سے دوستی گانٹھنالیکن اندرون خانہ ان کی جڑیں کاٹنا،خفیہ اداروں کے ذریعے دیگرممالک کی کمزوریوں کا پتہ لگاناپھران کمزوریوں سے فائدہ اٹھاکر انہیں اپنی پالیسیوں کاباجگزاربنانااورذرائع مواصلات کے ذریعے اتناجھوٹ بولناکہ وہ سچ سمجھاجانے لگے یہ ہیں بڑے ممالک کی خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے اصول۔عوامی شعور اورقدرتی انتقام کے نتیجے میں انہیں شعائربدکے ماحصل کے طورپر میں کچھ ممالک ٹوٹ پھوٹ چکے اور کچھ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔’’الاسکا‘‘رقبے کے اعتبارسے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے جوبراعظم کے شمال مغرب میں واقع ہے۔اس ریاست میں Alaskan Independence Party(AIP)کے نام سے امریکہ سے آزادی کی تحریک آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہے۔AIPچاہتی ہے کہ اس کے علاقوں کے وسائل اسی پر خرچ کیے جائیں اور اس خطے کے باسیوں کو ان کے صحیح حقوق پہنچائے جائیں۔’’اوریگان‘‘(Oregon)امریکہ کی ایک اور ریاست ہے جوواشنگٹن کے ساتھ بحراوقیانوس کے ساحلوں میں واقع ہے ۔امریکی بحراوقیانوس کے سواحل پر مشتمل اوریگان اور واشنگٹن سمیت متعدد دیگر جغرافیائی خطوں کو مشترکہ

طور پر ’’کاساکاڈیا(Cascadia)‘‘کہاجاتا ہے۔اس خطے کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ’’کاساکاڈین نیشنل پارٹی(The Cascadian National Party (CNP))ہے جس کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ خطے کی عوام امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں۔اس پارٹی کا دعوی ہے کہ وہ اپنے ماضی،اپنی روایات،اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی عظیم معاشرتی روایات میں باقی تما م تر امریکہ سے مختلف ہیں۔یہ پارٹی پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ عالمی معاملات میں امریکہ کہ قیادت اپنے اصل مینڈیٹ سے منحرف ہے چنانچہ ان کا نعرہ ہے کہ وہ امریکی قیادت کو اپنی قیادت تسلیم نہیں کرتے اور امریکہ کی جنگوں کو بھی اپنی جنگیں تصور نہیں کرتے۔یہ پارٹی اپنے خطے سے امریکی افواج اور ایجنسیوں کا مکمل انخلاچاہتے ہیںاور اس کی جگہ اپنے خطے کے لوگوں کی آزاد اور خودمختار ریاست کا وجود چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی اقوام میں انہیں جداگانہ شناخت میسر آ سکے۔یہ پارٹی اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے فکرمند ہے اورامریکی معاشی زوال سے بے حد پریشان ہیں اور امریکہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے بلاتاخیر کود کر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس مجوزہ ریاست کانام بھی تجویز کررکھاہے اور ’’جمہوریہ کاساکاڈا‘‘(Republic of Cascadia)کے نام سے وہ سرزمین امریکہ پر موجود بھی ہیں۔ کاساکاڈا کے لوگ اپنی مستقبل کی امریکہ سے آزا ریاست سے کس قدر جذباتی طورپر وابستہ ہیں اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتاہے کہ ان لوگوں نے اس مجوزہ آزاد ریاست کا دستور،قانون،داخلہ و خارجہ پالیسی اور ڈاک ٹکٹیں تک مدون کررکھی ہیں۔’’ہوائیHawaii ‘‘ 21اگست1959کو امریکہ کا حصہ بنے والی آخری ریاست ہے،یہ مکمل طور پر جزائر پر مشتمل رقبوں پر محیط ہے،یہ جزیرے امریکہ کے جنوب مغربی سمندروں کے اندر واقع ہیں۔یہاں کے لوگ’’ہوائی کی آزادی(HAWAIIAN INDEPENDENCE)‘‘کے نام سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف کار ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر امریکہ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جبکہ وہ اپنے مستقبل میںہر لحاظ سے اس سے آزادی چاہتے ہیں۔’’Hawaiian rights movement ‘‘کے نام سے ہوائی کے عوام کی ایک اور تحریک گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ سے آزادی کے منصوبے پر کاربند ہے ،تعلیم اورپرامن قانونی جدوجہد ان کا طریقہ کار ہے۔ہوائی میں ایک زمانے میں ’’سلطنت ہوائی‘‘قائم تھی جسے نوآبادیاتی نظام نے تلپٹ کر دیا۔اب وہاں کے لوگوں نے اپنے ماضی سے رشتہ جوڑنے کے لیے دوبارہ اس ریاست کی تاسیس کی ہے ،ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایک عرصے سے ہماری قوم کو غلام بنارکھاہے’’ورمانٹ(Vermont )‘‘امریکہ کی ایک اور ریاست جو شمال مشرق کے نیوانگلینڈریجن میں واقع ہے۔یہاں کے عوام نے The Second Vermont Republic کے نام سے امریکہ سے آزادی کا پرچم بلند کررکھاہے۔11اکتوبر2003کوگلوورکے مقام پر اس تنظیم کی تاسیس ہوئی اس تنظیم کے بنیادی مقاصد میں امریکہ سے سیاسی آزادی اورپرامن طور پر امریکہ سے اتحاد کااختتام ہے۔یہ تنظیم چاہتی ہے کہ ہم بہت بڑے ملک کی بجائے ایک ایسی چھوٹی لیکن بہترمملکت میں رہنا پسند کرتے ہیںجوانسانی اقدار سے قریب ترہو۔ان کے پاس مستقبل کا پروگرام بھی موجود ہے جس میں اپنی قوم اور عوام کے لیے بہترین طرززندگی اورمساوایانہ مواقع کاحصول سرفہرست ہے ۔اس تنظیم کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکہ کی ’’ڈاؤن سائزنگ‘‘ہونی چاہیے اور اس مقصد میں ان کی ریاست پہل کرے گی تاکہ باقی ریاستیں بھی امریکہ سے الگ ہونے کا پروگرام بنائیں اور پھراس پر عمل کریں۔الاسکارقبے کے اعتبار سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے اورشمالی امریکہ کے انتہائی شمال مغرب میں واقع ہے۔یہاں کے آزادی پسند عوام نے The Alaskan Independence Partyکے نام سے امریکہ سے نجات کا پروگرام بنارکھاہے۔اس پارٹی کا بنیادی نعرہ ہے۔پرامن جدوجہد کے ذریعے آزادریاست اور خودمختارحکومت کاقیام ان کی پہلی اور آخری منزل ہے۔یہ پارٹی انتخابات میں بھی حصہ لیتی ہے اور ان کے دعوے کے مطابق ہربارپہلے سے زیادہ رائے دہندگان ان کے حق میں اپنی رائے استعمال کرتے ہیں۔ٹیکساس(Texas)رقبہ اور آبادی دونوں کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے جوامریکہ کے جنوب میں واقع ہے۔The Texas Nationalist Movement کے نام سے یہاں بھی امریکہ سے آزادی کی تحریک آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہی ہے۔اس تحریک نے گزشتہ کچھ عرصہ سے اپنی رکنیت سازی کی مہم چلارکھی ہے اور ٹیکساس کے عوام تیزی سے اس تحریک کی رکنیت حاصل کرکے تو امریکہ سے آزادی کی اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔سفید وسیاہ کی کشمکش بھی ہنوز امریکہ میں جاری ہے چنانچہ حال ہی میں اس تناظر میں دو کتب لکھی گئی ہیں جن میں اس کشمکش کی جملہ تفصیلات درج ہیں ایک کتاب ’’Black separatism in the United States‘‘ہے جو Raymond L. Hallکی تصنیف ہے ۔اس کتاب میں ماضی اور حال کی حبشی نسل سے متعلق لوگوں کی جملہ تحریکات آزادی کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔اس موضوع پر آج بھی کتب کی تصنیفات جاری ہیں۔گورے بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہے بلکہ اصل میں اس جنگ کا طبل بجانے والے اور اس تعصب کو جنم دینے والے تو گورے ہی ہیں چنانچہ ان کی طرف سے بھی ایک کتاب ’’The White Separatist Movement in the United States: "White Power, White Pride!" ‘‘کے نام سے آچکی ہے جسے Betty A. Dobratz, Stephanie L. Shanks-Meileنے تصنیف کیا ہے ۔کتب کی اشاعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے آزادی کی تحریکوںکا پس منظر صرف جذباتی ہی نہیں ہے بلکہ اب سنجیدہ اور غوروفکر کرنے والے لوگ بھی اس تدبر میں شریک ہو رہے ہیں۔ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف امریکہ کے باہر کے عوام ہی امریکی قیادت سے متنفرنہیں ہیں بلکہ امریکہ کی انسانیت دشمن پالیسیوں سے اس کے اندر کے عوام بھی حد درجہ تنگ آ چکے ہیں۔امریکی قیادت اور اس ملک کی خفیہ ایجنسیوں نے دنیابھر میں آزادی پسند تحریکوں کو ہوا دے رکھی ہے ،دیگرممالک کے اندر ونی معاملات میں مداخلت یہ ملک اپنا حق حکمرانی سمجھتاہے،جمہوریت،انسانی حقوق،معاشی قرضے وغیرہ اور اب دہشت گردی کے نام پر امریکہ کی دوسری دنیاؤں میں دراندازی ایک عالمی حقیقت بن چکی ہے۔ایک طرف علیحدگی پسندوں کو زیرخانہ بھاری امدادفراہم کرناتو دوسری طرف ملکی قیادت کو علیحدگی پسندوں کا خوف دلاکر ان سے اپنے مذموم مقاصدپورے کراناامریکی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا اصول نظر آتاہے۔مکافات عمل انسانی تاریخ کا بہت بڑا سبق ہے اورحقائق بتارہے ہیں کہ فی الوقت جو گڑھاامریکی قیادت دوسری دنیاؤں کے لیے کھود رہی ہے اﷲ تعالی نے چاہاتوسب سے پہلے خود اس میں گرنے والے یہ خود ہو ں گے اور باقی دنیاتماشادیکھ کرتالیاں پیٹ رہی ہو گی اوراہل نظر و صاحبان بصیرت اس منظر طلوع ہونے والے سورج کے عقب میں فی الوقت مشاہدہ کررہے ہیںپس کچھ ہی دیر میں پردہ اٹھنے کی دیر ہے کہ یہ منظر ہر خاص و عام اپنی چشم بصارت سے بالیقین مشاہدہ کر پائے گا۔تاج برطانیہ،ہیل ہٹلراورسرخ سویراباقی نہیں رہاتو ’’کارپٹ بمبارمنٹ‘‘کرتی امریکی افواج کوبھی دنیابھر میں کہیں پناہ نہیں ملے گی ۔