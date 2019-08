Now or Never

کرپشن جب لائف سٹائل بن جائے ، تو بڑوں بڑوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 70 برس سے سبھی لوٹ مار میں لگے رہے اور کسی نے نوٹس نہ لیا۔ اب جبکہ پانی سر سے گزر چکا اور قوم کو قرینے میں لائے بغیر چارا نہ رہا، تو خلق خدا کی پریشانی دیکھنے لائق ہے۔ اکثریت تائب ہونا چاہتی ہے، مگر تذبذب میں ہے کہ مناسب رہنمائی میسر نہیں اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، وہاں بھی بے یقینی کا عالم ہے کہ وقتی ابال ہے، سب ٹھیک ہو جائیگا۔ ضرور پڑھیں: پاک فوج کے شہداء ہمارے اصلی ہیرو ہیں:رانا محمد طارق پاکستانیو! یہ سوچ خطرناک ہے۔ یقین محکم جتنی جلدی درآئے، اتنا ہی بہتر۔ کیونکہ یہ Now or Never کا معاملہ ہے۔ سو کمر کس لیجئے۔ اپنا اپنے پاس رکھئے اور جو ریاست کا بنتا ہے، اسی لمحے لوٹا دیجئے۔ کیونکہ قوم کی تقدیر بدلنے کو ہے۔ ایسے میں آئیڈیل یہ کہ کامیابی کے تمام عوامل ھمالہ کی مانند اس کی پشت پر ہوں۔ ریاض احمد سید