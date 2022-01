 1971 کے حقائق منظر عام پر لانا نا گزیر ہے‘ جاوید جبار

شیئر کریں:

کراچی(کامرس ڈیسک)مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کے 50 سال بعد اب وقت آگیا ہے کہ حقائق اور معروضی تجزیے کے ذریعے ان وجوہات کو منظر عام پر لایا جائے جن کی وجہ سے بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ ان خیالات کا اظہار سینیٹر (ر) جاوید جبار نے ساؤتھ ایشیا فورم کے زیر اہتمام ایک مباحثے میںکیا۔ مباحثے کے دیگر مقررین میں ڈاکٹر ہما بقائی اور ڈاکٹر جنید احمد شامل تھے۔ مباحثے کی نظامت ساؤتھ ایشیا فورم کے چیئرمین سید جاوید اقبال نے انجام دی۔ یہ مباحثہ جاوید جبار کی پیش کردہ انگریزی دستاویزی فلمSeparation of East Pakistan - The Untold Storyکے حالیہ اجراء کے تناظر میں منعقد کیا گیا۔اپنے کلیدی خطاب میں سینیٹر (ر) جاوید جبار نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے متعلق دستاویزی فلم 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بارے میں مبہم حقائق جاننے کی پہلی یا آخری کوشش نہیں ہے کہ کس طرح دو مسلم ممالک جو کبھی ایک ہی ملک کا حصہ تھے کے درمیان تسلسل کے ساتھ بد امنی کی فضا قائم کرنے کیلئے تاریخ کو جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مصنفہ اور کراچی میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ( آئی بی اے ) کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خیر سگالی کا جذبہ دکھائی دے رہا ہے ،یہ ایک مثبت اقدام ہے جسے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مضبوط تعلقات اور باہمی تعاون کیلئیجاری رکھنا چاہیے۔اپنے خطاب میں Creation of Bangladesh: Myths Exploded'‘کتاب کے مصنف ڈاکٹر جنید احمد نے بھارتی لابیوں کے ذریعے کئے جانے والے بے بنیاد پروپیگنڈے خاص طور پر مشرقی پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ بنگالیوں کے اجتماعی قتل کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے پر توجہ مرکوز کی کیونکہ بنگالیوں کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام کا کبھی امکان نہیں ہو سکتا لیکن بھارت کی طرف سے اس حوالے سے جھوٹاپروپیگنڈہ کیا گیا ہے۔ سامعین کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن کے ساتھ مباحثہ کا اختتام ہوا۔مباحثے میں نامور اسکالرز، دانشوروں، مشہور شخصیات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔