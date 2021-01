حاصلِ مطالعہ

شیئر کریں:

پروفیسر(ڈاکٹر)رفیع الدین ہاشمی ادب کے تعلق سے ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔تدریس و تحقیق و تنقید تو اُن کے مضبوط حوالے ہیںہی،لیکن انھوں نے بحیثیت افسانہ نگار،کالم نگارانشائیہ نگار،سفرنامہ نگار اور مکتوب نگار بھی اپنی صلاحیتوں سے اہلِ ذوق قارئین اور زیرک ناقدین سے داد وصول کی۔ان کے ایک شاگردِ رشید ڈاکٹر سکندر حیات میکن نے پروفیسر صاحب کے فن اور شخصیت پر ایک مبسوط کتاب’’ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی:شخصیت و خدمات ‘‘مرتب کی ہے جس میں انھوں نے پروفیسر صاحب کی علمی،ادبی اور فکری جہات پر مختصر لیکن جامع اور مدلّل گفتگو کی ہے۔کتاب کے مختلف ابواب اور ان کے ذیلی عنوانات اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میکن نے اپنے کام کی بڑی عرق ریزی سے منصوبہ کی تھی۔ انھوں نے اس کے لیے مواد کا ذخیرہ اکھٹّاکیا۔ پھر اس میں سےTake the best leave the restکے اصول پر عمل کرتے ہوئے بہترین اور برمحل حقائق و کوائف اپنے تجزیے کے ساتھ قارئین کے لیے پیش کیے۔ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے تبحّرِ علمی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مختلف موضوعات پر ان کی لگ بھگ پچاس تصنیفات وتالیفات نیز پی ایچ ڈی،ایم فِل اور ایم اے

کی سطح کے لاتعداد مقالات کی نگرانی توایک طرف،دوسری طرف خود موصوف کے علمی و ادبی مرتبے پر مختلف جامعات میں پی ایچ ڈی،ایم فِل اورایم اے کے متعدد مقالات لکھے گئے۔ڈاکٹر میکن نے کتاب میں تحقیقی اسلوب اختیار کیاہے جس کے باعث پروفیسر صاحب پر مزید کام کرنے والے طلبا کی کماحقہٗ رہنمائی ہوگی۔ہر ذیلی عنوان کے تحت پیش کردہ تحریروں کے نمونے قارئین کے لیے باعثِ دلچسپی ہیں۔اس نوع کی بیشتر کتابوں کے برعکس زیرِ نظر کتاب میںیہ انفرادیت ہے کہ ڈاکٹر میکن نے بطور ممتحن بھی اپنے ممدوح کے اوصاف کا جائزہ لیا ہے۔ڈاکٹر میکن کی دیگر ادبی کاوشوں کی طرح یہ کتاب بھی لائق ستائش ہے۔بہت عرصے بعد مجھے شاعری کی ایک ایسی کتاب ملی ہے جس کے سحر نے مجھے تادیر جکڑے رکھا۔یہ جناب رشیداثرؔکا مجموعۂ کلام ’’خواب سے بیداری تک‘‘ہے۔اثرؔ صاحب1951ئ؁ سے شعر کہہ رہے ہیں۔چنانچہ یہ اس دورکے سینیر اور مسلّم الثبوت شاعر ہیںلیکن شعری نشستوں اورتشہیری حربوں سے گزیرکرتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا پہلا مجموعہ2008ئ؁ میںلائے،گویا مشقِ سخن کے آغاز سے57سال بعد! ہمارے یہاںعموماً اس عرصے میں مجموعہ ہائے کلام کے انبارلگ جاتے ہیں۔کتاب کا مطالعہ شاہد ہے کہ اثرؔ صاحب بہت تفکّر،تدبّر اور تعقّل کو برروئے کار لاکر شعر کہتے ہیں۔بقول شخصے ؎

شاعری کرنا بہت آسان ہے

شعر کہنے کو زمانہ چاہیے

اثرؔ صاحب نے مقدار(Quantity)کے بجائے معیار(Quality)پر توجہ مرکوز رکھی۔انھوںنے’’گزارشِ احوالِ واقعی‘‘کے عنوان سے کتاب کے آغاز میںاپنے جو مختصر حالاتِ زندگی تحریر کیے ہیں انھیں پڑھ کر میرا دل پسیج گیالیکن ساتھ ہی اثرؔ صاحب کے اشعار کی تفہیم آسان تر ہوگئی۔اس کلام میں حزن وملال،کربِ ہجرت، زندگی کے تلخ حقائق کا ادراک،عجزوانکسار، عزم وحوصلہ،محبت کا عالمی پیغام،علم وآگہی کا المیہ،عہدِ حاضرکی رنگینیاںجیسے مضامین کوچابک دستی سے رقم کیا گیا ہے جس سے شاعر کی قادرالکلا می کا اندازہ ہوتا ہے۔حسن و عشق کے تقاضے بھی اثرؔ صاحب نے خوب نبھائے ہیں۔ایک وصف اس شاعری کایہ ہے کہ اس میں غزل کے روایتی موضوعات کوجدّت کی چھائوں میں بیٹھ کر رقم کیا گیا ہے۔چنانچہ اسے پڑھتے وقت ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔حزنیہ کیفیات پر نظم کیے گئے اشعاردل گدازتو ضرور ہیں لیکن انھیں پڑھ کر زندگی سے فرار کا تاثر نہیں ملتا۔اگرچہ اتنے اچھے مجموعۂ کلام میں سے چند اشعار منتخب کرنا ایک کارِدارد تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ درج ذیل اشعار سے قارئین ضرورمحظوظ ہوں گے:

دُھوپ اور چھائوں نے جو زخم دیے

یاد آجائیں تو ڈر جاتا ہوں

کیا کروں قوتِ خرید نہیں

ورنہ ہرشے کی ایک قیمت ہے

جو زندگی میں سہارا تلاش کرتے ہیں

وہ گھر میں بیٹھ کے دنیا تلاش کرتے ہیں

یہ دَور ہے انسان کی بالغ نظری کا

اب فکرِ رسا کی کوئی رفتار نہ ہوگی

حسن جتنا وفا شعار ہُوا

عشق اتنا ہی بے قرار ہُوا

ممتاز نقاد ڈاکٹر یونس حسنی نے اثرؔ صاحب کو محبتوںکا شاعر اورمعروف دانشور نور احمدمیرٹھی نے انھیں رفعتوں کا شاعر قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے ان کے دو اشعار ملاحظہ فرمائییـ:

اک دیا ایسا محبت کا جلایا جائے

جس کادنیا کے ہراک گھر میں اُجالا جائے

عرش پر جس کے قدم ہیں وہ بشر بھی میں ہوں

جو ترے سامنے جھکتا ہے وہ سر بھی میں ہوں

پروفیسر اظہار حیدری، کراچی کے علمی و ادبی حلقوں کی ایک معروف اور مقبول بلکہ ہر دلعزیز شخصیت تھے کیونکہ وہ طبعاً خوش مزاج اور مجلس ساز ہستی تھے۔ان کے وسیع حلقۂ احباب میں راقم الحروف بھی شامل رہا ہے۔میری طرح ان کا بھی آبائی تعلق ’’بائیس خواجہ کی چوکھٹ‘‘(دہلی)سے تھا۔میری طرح وہ بھی سرکاری ملازمت اور تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ادب کے میدان میں انھوں نے تنقیدوتحقیق،کالم نگاری اور انشائیہ نویسی میں نام کمایا۔شاعری میںقدم رکھا تو یہاں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ان سے مل کر،ان سے بات کر کے،انھیں پڑھ کر اور انھیں سُن کر لوگوں کو ایک’’ریلیف‘‘ کا احساس ہوتا تھا۔ان کے صاحبزادے محمد ہاشم اعظم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے عظیم والد کے نثری کام کو یکجا کرکے’’آئینہ ٔ اظہار‘‘کے عنوان سے شائع کردیا۔یہ کتاب جو پانچ سو سے زیادہ صفحات پر محیط ہے بڑے اہتمام سے شائع کی گئی ہے اور یہ مجھے مرحوم کی صاحب زادی صدف کے توسط سے ملی۔اس میں اظہار حیدری صاحب کے جو کالم/مضامین شامل کیے گئے ہیں ان میں موضوعات کا تنوع قابلِ داد ہے۔اس میں سیاست،ادب،مذہب،تاریخ،صحافت،سائنس،فلسفہ غرض ہرموضوع پر تحریر یں مل جاتی ہیں جو قاری کے ذہن و قلب کی آبیاری کرتی ہیں۔ان کے طرزِ نگارش میں سلاست ہے لیکن ہر تحریر دعوتِ فکر دیتی ہے۔کہیں کہیں اشعار کی گلکاری اسے اور بھی پُر کشش بنا دیتی ہے۔ وہ محض لفاظی پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ ہر مضمون میں اپنا موقف پورے اعتماد اور مکمل استدلال سے پیش کرتے تھے۔اسلوب میں بے تکلفی کا رنگ نمایاں ہے جواُن کے مزاج کا خاصہ تھی۔اس کتاب میں چند خاکے بھی ہیں جن میں مشفق خواجہ،جوشؔ ملیح آبادی،جان ایلیا،شکیل احمد ضیا،جلیس سلاسل، عبدالستار ایدھی اور شوکت صدیقی خاص طور پر لائقِ مطالعہ ہیں۔کتاب کے آغاز میںڈاکٹر عبدالقدیر خان،جناب محمود شام اورپروفیسر فائزہ احسان کے مضامین ہیں جن میں پروفیسر اظہار حیدری کے فن اور شخصیت کے مختلف گوشوںکوسراہا گیا ہے۔اختتام پر پروفیسر شاہین حبیب،خلیل احمد خلیلؔ،محمدحلیم انصاری اور یامینؔ وارثی کے منظوم تاثرات ہیں۔مجھے موخرالذکر کا یہ شعر بہت پسند آیا جوپروفیسر اظہار حیدری کی شخصیت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے ؎

یامینؔ جب ملے وہ،لگا پھول کھِل گئے

ایسے سدا بہار تھے اظہار حیدری

ہمارے دوست الحاج سید عرفان علی عابدی ادب کی ایک متحرک شخصیت ہیں۔نظم اور نثردونوں میدانوں کے شہسوار ہیں اور ’’ادبی قناعت‘‘سے سخت پرہیز کرتے ہیں۔لہٰذا وقتاً فوقتاً احباب کو اپنی قلمی کاوشوں سے نوازتے رہتے ہیں۔موصوف کی تازہ ترین کتاب’’تحریرمرتی نہیں‘‘کے عنوان سے آئی ہے جس میں انھوں نے اپنے شجرۂ نسب سے لے کر وہ سب کچھ جمع کردیا ہے جواِن پر لکھا گیا اور جو انھوں نے دوسرے کی ادبی کاوشوں پر لکھا ۔اس میں مضامین بھی ہیں،خاکے(منظوم اورمنثور)بھی،انٹرویوزبھی،خطوط بھی اور عہدِ جوانی سے لے کر اب تک کی رنگین تصاویر کاریکارڈ بھی۔یعنی آپ عابدی صاحب سے ملنا چاہیں،ان سے گفتگو کرنا چاہیں یا مختلف ادبی مسائل پر ان کی رائے جاننا چاہیں تو ملاقات یا فون کرنے کی ضرورت نہیں،بس یہ کتاب پڑھ لیں۔اس میں خاندانی واقعات (رسمِ بسم اﷲ، سال گرہ،منگنی،رخصتی،وفات ،وغیرہ)پر لکھی گئی ان کی کئی ایک نظمیں بھی شامل ہیں۔جن مشاہیر نے ان کے کام کی تحسین کی ان میں باباے اردو،جمیل الدین عالی،ستیہ پال آنند،احمد ندیم قاسمی،پروفیسر علی حیدر ملک،افتخار عارف،ڈاکٹرہلال نقوی اور ڈاکٹرجاوید منظر جیسے زعما کے نام ملتے ہیں۔ کتاب کے مندرجات دلچسپ ہیں لیکن کہیں کہیں سہو سرزد ہوا ہے مثلاً عابدی صاحب نے تابش دہلوی (مرحوم)کے حوالے سے لکھا ہے کہ انھیں حکومتِ پاکستان نے’’نشانِ پاکستان‘‘کے اعزاز سے نوازاتھا۔درحقیقت ادب کے شعبے میں یہ اعلیٰ ترین سول ایوارڈ آج تک صرف دو ہستیوں(احمدفراز اور ڈاکٹر جمیل جالبی)کو بعدازمرگ دیا گیا ہے۔تابش صاحب کو تمغۂ امیتاز عطا کیا گیا تھا۔کتاب کے ٹائٹل پر ایک بڑا سا تا ج بنایا گیا ہے جس میں45ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ ہرہیرے پر اُس دانشورکا نام درج ہے جس نے عابدی صاحب پرکچھ لکھا ہے۔تاہم ہمارے خیال میں اس تاج کو حقیقی وقعت اُس وقت ملتی کہ صاحبِ کتاب خود اسے اپنے فرقِ مبارک پر سجا کر بیٹھتے۔