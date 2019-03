شیئر کریں:

بریگیڈئر (ر) محمود الحسن سید ....

امریکی سفیر مسٹر کیمرون منٹر نے اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد معمول کے مطابق چند بیانات دئیے جو پاکستان کے حوالے سے امریکی پالیسی کا آئینہ دار ہیں۔ مختصر الفاظ میں اسے ’’گاجر اور چَھڑی‘‘ کی حکمتِ عملی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے مثلاً بڑے ہی مبہم الفاظ میں پاکستان کی افغان جنگ میں قربانیوں کا ذکر کیا اور بہت واضح انداز میں پاکستان پر جلد از جلد شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کرنے پر زور دیا گیا بلکہ بے حد پریشانی کی حالت میں اعلان کیا کہ یہ کارروائی ’’کل ہی شروع ہو جانی چاہیے۔‘‘ شاید امریکی سفیر کے خیال میں جنگ اور بیس بال کے میچ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی حکومت کو حکم دیا کہ وہ اپنے عوام میں امریکہ کے حوالے سے اعتماد کو جلد از جلد بحال کریں۔ قارئین اعتماد یا اس کی بحالی کا انحصار دراصل دونوں ممالک کے ایک دوسرے سے ریا سے پاک بے تصنع اور اخلاص پر مبنی تعلقات پر منحصر ہے۔ دراصل ان امریکی خواہشات کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہو گا کہ If wishes were horses beggers would ride them to death. ’’یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہانپ جائیں‘‘ آئیں 1950 کی دہائی میں پاکستان کے امریکہ سے قائم ہونے والے تعلقات پر ایک نظر ڈالیں۔

پاک امریکی تعلقات : امریکہ کے دوسرے ممالک سے تعلقات اس کے اپنے مفادات کے تابع ہوتے ہیں اس میں کسی دوست یا اتحادی کی فلاح اور بہبود کا پہلو ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک امریکہ دوستی 60 سالوں پر محیط ہے۔ اس دوران ہر آڑے وقت میں امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا۔ 50 کی دہائی میں ہماری دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری سرزمین روس کے خلاف جاسوسی کے لئے استعمال کی جس سے پاک روس تعلقات ازحد خراب ہو گئے۔ 1965ء میں ہمیں اس نے یقین دلایا کہ بھارت بین الاقوامی سرحد کے پار حملہ آور نہیں ہو گا۔ اس کا واحد مقصد بھارت کی پاکستان کے خلاف جارحیت میں اُس کی مدد کرنا تھا پھر دوران جنگ ہمیں ہتھیاروں اور فاضل پُرزوں کی ترسیل بھی بند کر کے ہماری کمر میں خنجر گھونپ دیا۔ 1971ء میں بھارت کی مشرقی پاکستان پر حملے کی درپردہ مکمل تائید اور مدد کی اور ہمیں ساتویں بحری بیڑے کا جھانسہ دیتا رہا۔ اب افغانستان میں اپنے مفادات کی جنگ میں پاکستان کو جھونک کر ہمیں قابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے ڈیڑھ لاکھ فوجی اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ابھی تک ہزاروں باوردی اور عام شہری اس جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ ڈرون حملے روز کا معمول بن چکے ہیں جس سے معصوم شہری ہر روز شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے قومی مفادات پس پشت ڈال کر تمام عنایتیں بھارت پر ہو رہی ہے۔ نیٹو کی سپلائی کی ذمہ داری ہماری ہے جس سے ہمارے ذرائع آمدورفت برباد ہوگئے ہیں۔ اس جنگ میں ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور بہت کم امریکی امداد سخت اور کڑی شرائط کے ساتھ دی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ؎

ہوئے تم دوست جس کے ............ دشمن اس کا آسماں کیوں ہو