آئی ایل ٹی 20 لیگ میں اعظم خان کی دھواں دار بیٹنگ، تیز ترین ففٹی بنا ڈالی

انٹرنیشنل لیگ( آئی ایل) ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی بیٹر اعظم خان نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے ایونٹ کی تیز ترین ففٹی کا ریکارڈ بنا ڈالا۔

In Match 1️⃣9️⃣ of Season 2 of #DPWorldILT20, Azam Khan wins the Player Of The Match award ????#AllInForCricket #DPWorldILT20 #DVvGG pic.twitter.com/6XJyYj4VSM