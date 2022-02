   رشتے ،رویے اور دوستی 

شیئر کریں:

آج میں آپ کو انسانی رشتوں،رویوں اور دوستی کے بارے میں وہ ناقابلِ یقین سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں ،جو شاید آپ کی سوچ و فکر کی کایا پلٹ دے۔اکتوبر 2019ء کو میں دوسری بار انگلینڈ پہنچا تو ایک دِن ہمارے میزبان ہمیں’’اولڈ ایج ہوم ‘‘ لے گئے…جہاں ہمارے سامنے بے وفا گھروں کے ’’درخت‘‘ اپنوں سے کٹے پڑے تھے… معلوم ہوا کہ یہاں بستے بزرگوں کو میسر تو بہت کچھ ہے مگر مہینہ مہینہ کوئی اپنا انہیںملنے نہیںآتا… جدائی سے پارہ پارہ اِن بے چاروں کے پیروںسے خاندانی قدروں کا ’’قالین‘‘کھسک گیا ہے…بے وفائیاں جھیلتے اِن بڑوں کی باتیںسن کر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے زندگی کے سمندر کی دلکش اور شیریں لہروں کو پایا ہے:-

؎ ہمارے گھر میں بزرگوں سے کتنی راحت ہے

درخت پھل نہیں دیتے تو سایہ دیتے ہیں

برطانیہ کے ماڈران اولڈ ہوم میں جب ایک جواں سال گوری ہمیں اپنے ادارے سے متعلق بتا رہی تھی ،تب میں خیالوں ہی خیالوں میں میاں محمدبخش کے تصور ’’کِکر تے انگور چڑھایا ، ہر گچھا زخمایا‘‘کی سانس لیتی تصویریں دیکھ رہا تھا… بزرگوں کے گھر بستی اپنوں کی بے رُخی دیکھ کر ایک ٹرک کے پیچھے لکھا یہ جملہ بہت یاد آیا’’اگ لاؤاں تیریاں مجبوریاں نوں‘‘…گائیڈ گوری سے معلوم ہوا کہ اولڈہوم میں لوگ بھی رہتے ہیں ،جن کی زندگی کی شمع اولادوں کو کامیاب بنانے میںپگھل گئی مگر اب جب اپنی رہتی سانسوں کاریوڑ ہانکناہے تو اِن کے پیاروںنے انہیں قبول کرنے سے انکار Disown کر دیا ہے… یوںیہ بے چارے’’ صاحبِ اولاد ‘‘ہو کر بھی’’ بے اولاد‘‘ پڑے ہیں۔

؎ پھینک کر خاک میں اقدار کو تحقیر کے ساتھ

زندگی درہم و دینار لیے پھرتی ہے

دورہِ برطانیہ میںمیرے ’’رفقائے سفر‘‘ ارباب سہیل،مہید عارف،شہزاد خان، سعدجہانگیر،محمد عاصم،مرزا عادل ،اور اشفاق خان جیسے میرے وہ دوست تھے، جن کے ہونے سے دوستی کا نگر بستا ہے… جا بجا ’’بزمِ یار‘‘ سجنے کے باوجود جب ہم اولڈ ایج ہوم پہنچے تو ہمیںریاستی مہمان کی طرح ملنے والی میزبانی بھول گئی۔اپنوں سے کٹی زندگیاں دیکھ کر میں اندر سے ’’بانسری‘‘ کی طرح خالی ہوا، مگر فریادوں سے بھر گیا ہوں…یہ تو نہیں جانتا کہ دو نسلوں کے فاصلوں کے پیچھے کون سے فیصلے ہیں مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جوں جوں ’’اولادوں‘‘ کامعیارِ زندگی بلند ہو رہا ہے،توں توں اِن کی اخلاقی قدریں گِر رہی ہیں…آج اولاد اُن والدین سے بھاگنے لگی ہے، جنہوں نے خود خزاں خرید کر انہیں فصلِ بہار دِی تھی۔صاحبو! تمہارے والدین موقع پرست زندگی کی ’’وال کلاک‘‘ میں لگی سیکنڈ کی سوئیاں نہیں ، جنہیں تم اپنے منٹ اور گھنٹے سدھارنے کے لیے استعمال کر رہے ہو…اِن بے چاروں کے پاس توتمہاری بچپن کی توتلی یادوں کے خزانے ہیں جن سے وہ روز لپٹ کر روز سوتے ہوںگے…ساتھ چھوڑجانے والے سب بے وفاہیں مگر مجرم نہیں…قصوراِن کا صرف اتنا ہے کہ یہ فیملی کے مختلف کرداروں(بیوی،باپ،بہن،بھائی اوربچہ) میں توازن نہ کر کے اُن اعلیٰ قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ،جن کے پیچھے صدیوں کی ذہانت پوشیدہ تھی۔کاش یہ دانائی سے بھرے اِس جملے کی گہرائی کو محسوس کرلیتے کہ مکافاتِ عمل کی چکی ،چلتی آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے…راچڑیل شہر کے میئر کونسلر محمد زمان،مانچسٹر کے مجسٹریٹ امتیاز احمد اور ہارون مرزاہمارے میزبان تھے جو ہمیں بہت خلوص سے بڑھاپا گھرلائے تھے ،مگراس اُجڑے بستے ہوم جا کرمیں بہت بدل گیا ہوں۔ جانتا ہوں کہ آج ٹیکنالوجیکل ڈویلپمنٹ،بدلتے فکری نظریات، اقدار، روایات اور طرزِ حیات کاوہ اختلاف ہر طرف ملتاہے ،جسے ’’جنریشن گیپ‘‘کہتے ہیں … دو مختلف نسلیں امورِ زندگی کو اپنے اپنے ترازو پر تولتی ہیں،مگراِس سے پہلے کے’’نسلوں کاوقفہ‘‘ ’’اولڈ ایج ہومز ‘‘ تک جا پہنچے ، ہمیں اپنے عقیدوں کے نیزے اوروں کے دلوں میں اُتارنے کی روش چھوڑنا ہو گی۔

اولڈ ایج ہومزجیسی کہانیوں میں موجود بے وفائی،خود غرضی اور موقع پرستی،بدلتی سماجی قدروں کا وہ بہتا دریا ہے، جس کا تصور ہی میری آنکھیں نم کر دیتا ہے… دوستو! ہم نے تو اپنے اجداد سے ورثے میں وفا پائی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ اگرہماری نسل نے بڑھاپے کی لاٹھی اپنی ’’اولاد‘‘ کو ایسے ہی مادیت کے ماتحت رکھا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا مستقبل بھی ’’اولڈ ایج ہومز‘‘ میں گزرے…کیوں کہ یہ ’’ہومز‘‘اب محض مغربی تہذیب کا حصہ نہیں رہے…’’بڑھاپا گھر‘‘ بننے کی ’’وبا ‘‘ ہمارے دیس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔کراچی ، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے بڑھاپا گھربھی بے وفا کہانیوں سے بھر تے جا رہے ہیں۔ بدلتے موسموں میں وفا کی درس گاہ کا نصاب بدل رہا ہے…آج ایسے بچے کم ہوگئے ہیں جو قلب و روح سے یہ سمجھتے ہوں کہ Our gold is getting old (ہمارا سونا بڑاہو رہا تھا)۔حماد نیازی ایسے وفاشعاروں کی آب بیتی یوںلکھتا ہے:-

؎ وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں ،کٹی تھی عمر گاؤں میں

میں چُو م چُوم تھک گیا …مگر یہ دِل بھرا نہیں

عظیم رشتوں کی مٹھاس کو مٹانے سے بچانے کے لیے، ہمیں مولانا روم کی دنائی سے بھری یہ بات اپنی نئی نسل کو بتانی ہوگی کہ ’’ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے ،جو لکھتے تم ہو اور مگر تمہاری اولاد اسے پڑھ کر سنا تی ہے‘‘۔یقین جانیے ’’بڑھاپا گھروں‘‘میں ’’نظربندی‘‘ جھیلنے والے آج بہت پچھتاتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی اولادوں کو زندگی کو مادیت سے ماپنے کے بجائے وفا ،محبت اور ہم دردی سکھا ئی ہوتی…دنیا دار جانے کدھر کو چلے ہیں مگر معروف کاروبای شخصیت ،سہراب سائیکل کے مالک شیخ اکرم کی دنیا سے روانگی کی بیان کردہ کہانی ہمیں (مادیت پسندی ) سے عبرت پکڑنے کا درس دیتی ہے۔’’کرونائی ایام ‘‘ میںانہوں نے اکیلے تنہائی کی چادر بُن بُن کر ہسپتال میں آخری دِن گزارے … جب آخری گھڑیاں قریب آئی تو اِن سے ہسپتال ملنے کوئی نہ آیا اور وہ چل بسے۔اِس لیے صاحبو:

؎بے حساب حسرتیں نہ پالیئے

جو ملا ہے اسے سنبھالیے

وہ وقت گیا جب ’’وفاداری‘‘ ایک انمول خوبی سمجھی جاتی تھی …کیا اچھا زمانہ تھا جب تعلق نبھانے کی روش Bloodline میں چلتی تھی …ہر مخلص انسان نمک حلال،اصلی اور نسلی جیسے لفظوں سے بھی پہچانا جاتا تھا …تب ’’تہذیب‘‘ انسانی رویوں اور رشتوں میں ملتی تھی ،اب ’’تہذیب‘‘بلیوایریا کی ایک فائیوسٹار بیکری کا نام ہے…افسوس یہاں پیسہ پرستی ہماری روح کے ’’سافٹ ویئر‘‘میں اپنا پوشیدہ پروگرام انسٹال کر چکی ہے…میںنے لوگوں سے ا پنے اچھے وقت میں ’’جی جی ‘‘ اور بُرے وقت میں ’’تو تو ‘‘ سن رکھا ہے… ظالمو!روح کے رشتے خیمے نہیں، جنہیں جہاں چاہتے ہو نصب کر لیتے ہو۔جیسے موم بتی کو وہی دھاگہ جلاتا ہے، جسے وہ اپنے ساتھ لپیٹتی ہے،ویسے ہی یہاں شاگرد اُستاد کا ،جونیئر سینئر کااور مجبور اپنے محسن کا پتہ کا ٹ رہا ہے…اِس ساری بگڑتی صورت حال کا ایک حل آج بھی موجود ہے ۔ وہ یہ کہ ہم اپنوں سے امیدیں رکھ کر ان کے پیچھے’’ ڈانگ‘‘ لے کر بھاگنے کے بجائے ’’وفاؤں کا وزن‘‘ کرنا سیکھیں…یعنی اگر ماضی میں کسی نے کلو نیکی کی ہو اور بعد ازاں کہیں چھٹانک کم کر دے تو اپنی یادوں سے اُس کا پورا کلو ہرگز کم نہ کرو۔صاحبو!اگرتم سوچوں کی فیکٹری میں گھر،گاڑی،پیسہ ،خود غرضی اورتکبر ڈالوگے، تواِس میں سے کسی بھی صورت وفا،جذبہ ایثار،خلوص اور اعلیٰ ظرفی کی Final Product نہیں نکل سکتی ۔

آج انسان منزل مقصد اور معنی سے دور ہو کر پیسہ کمانے کی ایک مشین بنتا جا رہا ہے۔ظاہر پرستی ’’برینڈیڈ،برینڈیڈ‘‘ کے کھیل اور دولت کے بہت بڑے گودام بنانے کے رجحان نے انسانی رشتوں،سیاسی وابستگیوں اور سوچوں کو منافقت کا لباس پہنا دیا ہے…ـــنئی نسل نئے سیٹ ہونے والے ٹرینڈز کوجذبات کی رو میںبہہ کراپنا رہی ہے۔’’صورت کی دیوانی دنیا ،من کے اندر جھانکے کون‘‘‘…؟آج کوئی بڑا یہ بتانے والا نہیں بچا کہ شکرگزاراور قناعت پسند لوگ زیادہ مضبوط،معقول اور مہذب ہوئے ہیں۔

زمانہ اِس قدر Materialistic (مادیت پسند) ہو گیا ہے کہ اگر آپ غلطی سے کسی لائف انشورنس والے کے پاس بیٹھ جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ زندہ رہنے سے زیادہ مرنے میں ہی فائد ہ ہے۔ میری دُنیا کے ’’ڈیجیٹل انسان‘‘کی فون بُک میں ’’ہم درد‘‘ کوئی نہیں مگرسینکڑوں ’’سردرد‘‘Save ہیں…آج بے شمار رشتہ دار،دوست اور شاگردمطلب پرستی کی ’’چھری‘‘ سے اپنوں کو ذبح کررہے ہیں :

؎ نہ درداں دے ،نہ فرضاں دے

سب رشتے ناطے ،غرضاں دے

میری دنیا میں ’’اب شیشہ ہیروں سے زیادہ چمکتا ہے‘‘ ۔پہلے شادیاںسادگی سے ہو جاتیں تھیں،دلہن کی سہلیاں مل کر اسے تیار کر دیتیں تھیں ،مگر اب ہم سب بیوٹی پارلرز،ڈرس ڈیزائنرزاور مارکیز کو اپنی ازدواجی زندگی کا اہم ترین حصہ تسلیم چکے ہیں۔میرے وہی جاننے والے بہت ’’دکھاوا‘‘کرتے ہیں ،جوخود شناسی کے سفر پر نہیں نکلتے۔ میری نظر میںمہنگا لباس ہمارے اندر موجود ایک غریب آدمی کی خوشحا ل نظر آنے کی کوشش تو ہو سکتا ہے مگریہ انسان کی اصلیت سے لڑائی ہے۔صاحبو! بہت مغز کھپائی کے بعد میں ہمیشہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ تاریخ بانٹنے والوں کے سروں پر پگڑیاں رکھتی ہے،بنانے والوں کے نہیں۔ سخاوت’’ توکل اور یقین ‘‘ کی انتہا ہے مگرہماری دھرتی پر کنجوسوں کے بنتے لطیفوں کے باوجود وہ ہر حا ل میں ساکھ جائے پر لاکھ نہ جائے کی تصویر بنے رہتے ہیں۔کنجوسی کے پنجرے میں بندیہ مخلوق اپنے آپ کو ’’کفایت شعار‘‘ کہتی ہے،اس برادری‘‘ پر کسی کے’’لیکچرز‘‘اثرانداز نہیں ہوتے… برسوں کی اِن کی بُری عادت لمحوں میں کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا۔

لمحہء موجودمیں زندگی گزارنے سے متعلق گوراٹھیک بولتا ہے کہ A time to be happy is now, the place to be happy is here, and the way to be happy is to make others happy and create a little heaven right here. اس لیے صاحبو! شکوک اور وسوسوں کی گاڑی پر بیٹھ کرکل کی بھوک کے خوف سے آج بھوکا رہ جاتا ہے۔

آج جدید دنیا کے رشتے اور دوستیاں منافقت سے بھر گئی ہیں۔’’رسیلے‘‘ رویوں کو ’’زہریلا‘‘ ہوتے دیکھ کر حفیظ جالندھری نے خوب کہا کہ:

؎ دیکھا جو کھا کے تیر ،کمیں گاہ کی طرف

اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگئی

میںمیڈی ٹیشن ،یوگا اور سپرچوئلزم والوں کو کبھی نہیں ملا، ہاں’’ مرشد مزاج‘‘لوگوں سے ملتا رہتاہوں…یہ بظا ہر خسارے خرید رہے ہوتے ہیں مگر ’’خاصاں دِی گل خاص ہی جانے‘‘۔اِس مخلوق کے طرزِ زندگی کی ’’فریکوئنسی ‘‘کرہِ ارض پر بسنے والے اربوں لوگوں سے نہیں ملتی… …صاحبو! صالحین کی صحبت صبر سکھاتی ہے…سادہ اورسہل سے، سو سالہ بزرگ بابا حمید سے ملتا ہوں توبناوٹ ،تکبر اور بے صبری چھوڑنے کوجی کرتا ہے۔باب بولتے ہیںدوستی کا’’ کنکشن ‘‘صلے کی تمنا کے بغیر رکھو ۔جہاں بھی جاؤ ،جس سے ملو …وہاں ایک چیز ضرور چھوڑ آؤ…اپنی کمی۔ بے غرض صوفیوں کی محفلیں مادیت سے دوری کا احساس دیتی ہیں:-

؎ عشق فقیری جد لگ جائے،پاک کرے ناپاکاں نوں

عشق دِی آتش لے جاندی اے،عرشاں تیکر خاکاں نوں

صاحبو! وفا کبھی مادیت کی محتاج رہی ہے، نہ رہے گی ۔ہاں’’بیوپاری‘‘ کیاجانیں،رشتے کیا اور ’’یاری‘‘ کیا ہے…؟شیر خداحضرت علی ؓ نے فرمایا کہ’’ ایک مخلص دوست کے اندر ایسے پیار چھپا ہوتا ہے،جیسے بیج کے اندر درخت‘‘۔میں اپنی ’’نفسیاتی نشوونما‘‘ کے لیے دوستوں کو بہت اہم سمجھتاہوں اور دوست بنانے کے لیے میں نے ایک میرٹ اور معیار مقرر کر رکھا ہے ۔میں نئی دوستی بنانے سے پہلے یہ تسلی ضرور کرتاہوںکہ نئے بننے والے دوست کے ’’کاغذ پورے ہوں‘‘…مطلب جو کم ظرف اپنی پچھلی رفاقتوں میں دھوکہ دے کر آیا ہو، وہ کیسے میرا ’’سگا‘‘ ہو سکتا ہے۔اِس لیے دوستو!اگر کسی کا Loyalty Trail (وفا کی پگڈنڈی) پوری پاؤ تو اُس کا احترام کیا کرواورتقدیر کے کاتب سے یہ ضرور مانگو کہ:

؎ اے خدا مجھے لاکھوں سے چھانٹ کر دے دے

وہ چند لوگ جوکانٹوں پہ ساتھ چلتے ہوں

میرے درجنوں ملنے والے بے حساب دولت کے مالک ہیں …کئی صاحبِ حیثیت آج بھی عظیم روایات کے امین بھی ہیں مگر چندایک کو میں کہہ دیتا ہوں کہ انسان کے پاس ’’پیسوں کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے‘‘۔میرا دِل یہ دیکھ کر بہت دُکھتا ہے کہ جن لوگوں کے گھراوربنک بھرے ہوتے ہیں جب ’’بوقتِ مصیبت‘‘انہیں کوئی اپنا آواز دیتا ہے تو وہ معصوم چہرہ بنا کر اپنی پریشانیاں یوںگنواتے ہیں ،جیسے یہ بے چاروں مستحقینِ ذکواۃ و صدقات کے زمرے میں آتے ہوں۔صاحبو! کنجوسی رشتوں کی رگوں سے خون چُوس لیتی ہے ،اس لیے خود ہی اپنی روح کا ایکسرے کر لیا کرو۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ’’ اگر مردِ خدا کو ایک روٹی ملے تو وہ آدھی فقیر کو ڈالتا ہے اور اگر حریص(کنجوس) کو پورے ملک کی بادشاہت مل جا ئے تو وہ دوسرا پانے کے خیا ل میں رہتا ہے‘‘۔

؎ جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی رکھتا ہے

کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے

ساتھیو،دوستوں کے ساتھ تعلق اس لیے نہ بناؤ کہ’’ کام پڑ سکتا ہے‘‘۔یاروں کے ساتھ نمک جیسا رویہ رکھو ،جو کھانے میں نظر تو نہیں آتا مگر نہ ہو تو اِس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔دوستو! ہماری بقا بس ریاضی کے صفر کی طرح مخلص رہنے میں ہی ہے ۔یہ صفر جہاں بھی جڑتا جاتاہے اسے دس،سو،ہزار،لاکھ،کروڑ،ارب اور کھرب بنا دیتا ہے۔اِس لیے اے حضرتِ انسان ! اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ وفا شعار لوگوں کو بچا لو…اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے پیاروں کے تھپتھپانے سے ہمیشہ ہمارے باطن کو توانائی ملتی رہے۔