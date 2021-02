شان شاہد کا اپنی مرحومہ والدہ کیلئے جذباتی پیغام

فلم سٹار و ماڈل شان شاہد نے اپنی مرحومہ والدہ نیلوبیگم کی یاد میں سوشل میڈیا پر ایک جذباتی پیغام جاری کیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شان شاہد نے بچپن کی اپنی یادگار تصویر شیئر کی ہے جس میں ان کی مرحومہ والدہ نیلو بیگم نے انہیں گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ٹوئٹر پر شیئر کی گئی تصویر کے ساتھ شان شاہد نے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے ایک جذباتی پیغام بھی لکھا۔

When I lost my father you held me like a father... when I walked I walked in your footsteps...when I ran you were always there at the finish line smiling ..what you said became a law for me ..you started my journey and where you looked became my destination.. ❤️???????? pic.twitter.com/2IAgMcHlT8