پاکستان سمیت دنیا بھرمیں آج کینسر سےآگاہی کاعالمی دن منایا جا رہاہے۔اس دن کامقصد لوگوں کو کینسر کےمرض سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے ۔

دنیا بھرکی طرح پاکستا ن میں بھی 4 فروری کو کینسر سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہاہے ۔کینسر سے آگاہی کےعالمی دن کا آغاز 2005 میں یونین فار انٹرنیشنل کینسر کنٹرول نے کیا تھا ۔ کینسر کا شمار دُنیا میں اموات کا سبب بننے والےمہلک امراض میں ہوتا ہے۔عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والی ہلاکتوں میں سے ہر آٹھویں ہلاکت کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ دنیا میں ہر سال 90 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض کے باعث جان کی بازی ہار جاتے ہیں ۔ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دُنیا بھر میں ایک کروڑ80لاکھ افراد کینسر کا شکار ہیں ۔یوں تو کینسر کی کئی اقسام ہیں لیکن پھیپھڑوں، چھاتی اور آنتوں کے کینسر کو دنیا بھر میں اموات کا سبب بننے والی ابتدائی پانچ بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے ۔اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح کینسر سے کا عالمی پیغام (I am and I will ) ہے ۔

ایک سروے کے مطابق پاکستان میں کینسر کے سالانہ تین لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں جن میں سے ہرسال ایک لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں ۔ان میں خواتین کی شرح 52 فیصد اور 48 فیصد مرد شامل ہیں ۔ خواتین میں بریسٹ کینسر جبکہ مرد حضرات میں منہ کا کینسرسرِفہرست ہے ۔پاکستان میں کینسرکے علاج کے لیے مختص ہسپتالوں کی تعداد 30ہے۔ملک میں اگر کینسرجیسے مرض کی روک تھام نہ کی گئی تو آئندہ چند سالوں میں سالانہ اموات کی شرح خطرناک حدتک بڑھ جائے گی-کینسر کے عالمی دن کے موقع پر ملک بھر میں سیمینارز بھی منعقد کیے جائیں گے جن میں کینسر سے بچاؤ کی تدابیر بارے بتایا جائے گا۔