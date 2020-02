جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے!

شیئر کریں:

اسے محض اتفاق نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کو آزاد ہوئے تو 73 برس بیت گئے ہیں‘ لیکن ایک بھی ایسا حکمران نہیں آیا جو باعزت رخصت ہوا ہو۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور تجسس و تحقیق کے کئی در بھی وا کرتا ہے۔ ہندوستان ہمارا ازلی اور کمینہ دشمن ہے۔ روزاول ہی سے وہ ہماری سالمیت اور سلامتی کے درپے ہے۔ ہر بین الاقوامی فورم پر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا ہے اور سازشوں کے جال بنتا ہے‘ تاہم ایک تقابلی جائزہ بوجہ ضروری ہے۔ پنڈت جواہر لعل نہرو ایک طویل عرصہ تک ہندوستان کا وزیراعظم رہا۔ اس نے آئین بنایا جو ہنوز قائم ہے۔ ایک تسلسل اور تواتر سے انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔کبھی ہارنے والی پارٹی نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا۔ ایک فعال‘ غیرجانبدار الیکشن کمشن جس کی کارکردگی پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی! ایک ایسی عدلیہ جسے کبھی نظریہ ضرورت کی تاویل پیش نہ کرنا پڑی۔ کبھی مارشل لاء نہیں لگا۔ وجہ؟ عوام کا سیاسی شعور اس قدر پختہ ہو چکا ہے کہ وہ اس قسم کے ایڈونچر کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جواہر لعل نہرو نے اپنا جانشین شاستری کو بنایا۔ چاہتا تو شفقت پدری سے مغلوب ہوکر اپنی پتری اندراگاندھی کو نامزد کر سکتا تھا۔ شاستری کی شکل‘ صورت دیکھ کر باقاعدہ ہنسی آتی تھی۔ ایوب خان اسے بونا کہتا تھا۔ اس سلسلے میں اسے تاشقند میں روسی وزیراعظم کو سیجن سے جھاڑ بھی پڑی تھی۔ خیر یہ ایک الگ قصہ ہے۔ ٹائم میگزین نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:

’’ساڑھے چار فٹ قد‘ مسکین شکل و صورت‘ نگاہیں اس تاثر کو مزید گہرا کرتی ہوئیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شخص دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیراعظم کیسے بن گیا۔‘‘

نہ بنگلہ‘ نہ بینک بیلنس‘ نہ پدرم سلطان بود‘ یہی حال کم و بیش دیگر وزرائے اعظم کا تھا۔ نہرو زندگی میں ہی سب کچھ دان کر گیا تھا۔ اندرا گاندھی کے محدود وسائل تھے۔ راجیو انڈین ایئر لائنز میں ملازمت کرتا تھا۔ مرار جی ڈیسائی‘ ایڈوانی‘ واجپائی وغیرہ کے حسب نسب کو کوئی نہیں جانتا۔ سونیا گاندھی نے الیکشن جیتا‘ وہ کانگریس کی صدر تھی۔ وزرات عظمیٰ اس کا حق تھا۔ باایں ہمہ اس نے من موہن سنگھ کو وزیراعظم بنا دیا۔ سردار جی کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ دریوزہ گر آتش بیگانہ تھے۔ دوسرے ’’غلام حیدر وائیں‘‘ اور اب یہ چائے فروش کا بیٹا پہلے چولہے میں آگ جلاتا تھا۔ اب آتش بہ دہن ہے۔ مسلمان کا نام سن کر ہی اسکے تن من میں آگ لگ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب لوگ عام آدمی تھے۔ جمہوری طریقے سے زینہ بازینہ اقتدار کی سیڑھی پر چڑھے۔ کسی کے پاس محلات نہیں تھے۔ لندن اور پیرس میں پراپرٹیاں نہیں تھیں۔ چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ انکے زیرتسلط محاوراتی بیس ڈانگ لمبی کاریں نہیں تھیں۔ موروتی (پاکستانی سوزوکی) جیسی کار پر سفر کرتے تھے۔ کبھی مہاراج ادھیراج بننے کی خواہش نہیں کی۔ سب سے بڑھ کر ان کا کوئی جنسی سکینڈل نہیں تھا۔ ان گنت کلیوں پر قناعت نہیں کرتے تھے۔ نہ کوئی کرسٹائن کیلر‘ نہ ایان علی‘ نہ حیسنائوں کے انبار نہ گجروں کے ہار۔ مغل شنہشاہ جہانگیر کے مینا بازاروں کے قصے بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا اور ہمارے بادشاہوں کو دیکھتا تو …؎

’’انگشت حیرت بادہن

تاریخ پر نگاہ ڈالیں۔ بانی پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ ایک جاں بلب گورنر جنرل کوئٹہ سے کراچی پہنچتا ہے تو ایئرپورٹ پر وزیراعظم اس کا استقبال نہیں کرتا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی ایمبولینس میں انہیں بٹھایا جاتا ہے۔ گاڑی کا ملیر ندی کے قریب بریک ڈائون ہو جاتا ہے۔ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی محسن پاکستان کی طاہر روح قفس عنصری سے پرواز کرجاتی ہے۔ تاریخ کے ہر موڑ پر لیاقت علی خان سے جواب طلبی ہوگی۔ کیا کیبنٹ میٹنگ ضروری تھی؟ یا پروٹوکول؟ وہ زیارت میں بیمار پرسی کے بہانے تسلی کرکے آئے تھے کہ ’’سر آ مد روزگارے ایں فقیرے‘‘ (قدرت اللہ شہاب نے اپنی سوانح عمری میں اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے)

ایک مہاجر کا وزیراعظم ہونا وڈیروں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔پنڈی کے لیاقت باغ کے جلسے میں لیاقت علی خان کوشہید کر دیا گیا۔ جس شخص (سید اکبر) کو کام سونپا اسے بھی جلسے میں ہی مروا دیا گیا۔

اسکے بعد ’’میوزیکل چیئرز‘‘ کا کھیل شروع ہو گیا۔ انڈین اکائونٹ سروس کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ ڈھلتی ہوئی عمر اور فالج نے اسکے اعضا شل کر دئیے تھے۔ تاہم اسکی پوری کوشش رہی کہ آئین نہ بننے پائے۔ اس میں اسے اپنے اقتدار کی موت نظر آئی۔ ہر قسم کے عوارض کے باوصف چور چوری سے تو گیا ہیرا پھیری سے نہ گیا۔

؎گو ہاتھ کو جُنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے ، کے مصداق امریکہ سے ایک نوجوان حورشماہل سیکرٹری مس روتھ لے آیا۔ اسکے ہاتھوں کیک کھاتا، جام پیتا اور پھر ترنگ میں آ کر غوں غاں شروع کر دیتا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی سوانح عمری میں اسکے شب و روز کی دلچسپ تصویر کھینچی ہے۔ انکے ساتھ بھی جو ہلکا پھلکا ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایش ٹرے، جسے مار کر گورنر جنرل نے شہاب صاحب کے ماتھے کو گلنار کر دیا تھا۔ وہ چھڑی جو وقتاً فوقتاً انکے پیٹ میں چبھوتا رہتا تھا۔ بزدل کشمیری ہے تو کہہ کر دشنام طراز ی کرتا۔ یہ اسکے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ اس تضحیک کی انہوں نے اصل وجہ نہیں بتائی یہ جب ڈی سی جھنگ تھے تو اس نے کوئی سفارش کی جو انہوں نے نہ مانی۔ انتقاماً اس نے انہیں اپنا سیکرٹری مقرر کیا۔ ایک دن انہوں نے شکوہ کیا تو ہنس کر بولا ’’برخودار! گورنر جنرل کی بات نہ مان کر اس قسم کے طرز عمل کیلئے تمہیں تیار رہنا چاہئے تھا۔ برہنہ گفتاری کو اس نے حرز جاں بنا لیا تھا۔ ایوب خان، سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کو بھی ایک دن بے نقط سنا ڈالیں۔ ایوب خا ن نے اپنی کتاب ’’فرینڈز ناٹ ماسٹرز‘‘ میں ذکر کیا ہے۔ دیوانہ بکار خویش ہشیار! THERE WAS METHOD IN THE MADNESS اس سے عملاً پستول کی نوک پر استعفیٰ لیا گیا۔

اسکے بعد دوسرا بیورو کریٹ سکندر مرزا گورنر جنرل بنا۔ یہ سابق فوجی تھا جو بعد میں سول سروس میں آیا اور پھر اس منصب جلیلہ پر متمکن ہو گیا۔ گویا کریلانیم چڑھ گیا۔ بڑا رنگین مزاج تھا۔ ایک ایرانی کرنل کی بیوی کو دل دے بیٹھا۔ مجبوراً اسے طلاق دینا پڑی اس طرح ناہید اسکے حرم میں آ گئی۔ کراچی میں ان کی پارٹیاں بڑی مشہور تھیں۔ شراب اور شباب کا حسین امتزاج… ایوب خان سے اسکی گاڑھی چھنتی تھی۔ اسی زعم میں اپنے اقتدار کو طوالت بخشنے کیلئے مارشل لاء لگا بیٹھا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک اور غلطی کر بیٹھا۔ ائیر فورس کے ائیر کموڈور عبدالرب کے ذریعے ایوب خان کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ بالاخر جرنیلوں نے ’’ٹھڈوں‘‘ اور تھپڑوں کے درمیان اسے لندن روانہ کر دیا۔ ایوب خان نے دس برس تک حکمرانی کی۔ یہ دُنیا کا واحد فیلڈمارشل فوجی تھا جو بغیر کوئی جنگ لڑے فیلڈ مارشل بن گیا۔ مقصد یہ تھا کہ فوج زیر اثر رہے۔ تدبیر کُندہ بندہ تقدیر کند خندہ! فوج نے ہی اسے بالآخر رخصت کیا…فضا کتا ، کتا کے نعروں سے گونج اٹھی ایک دن اس کے چھوٹے پوتے نے ایوب کتا مردہ باد کہا تو تمام حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ۔ اقتدار یحییٰ خان کو سونپ کر رخصت ہو گیا۔

جنرل یحییٰ نے تو لٹیا ڈبو دی۔ الیکشن کروانے کی غلطی کر بیٹھا۔ جب مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے تو شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کرنے سے انکار کردیا۔ نتیجتاً ملک دو لخت ہو گیا۔ یحییٰ مرتے دم تک نظربند رہا۔

1971ء کی جنگ میں شکست ہندوستانی فوج کے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب آدھے ملک کی آبادی مخالف ہو جائے تو جنرل نیازی چھوڑ کوئی بھی جرنیل ہوتا نتیجہ یہ ہی نکلتا! نتیجتاً ذوالفقار علی بھٹو نے تین ہیٹ بیک وقت پہن لئے۔ سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ، صدر اور بعد میں وزیر اعظم، 73ء کے آئین میں آرٹیکل 6 کے تحت آئین شکنی کی کڑی سزا رکھی گئی لیکن ایشیا کا عظیم مفکر حکمران تاریخ کا بنیادی سبق بھول گیا۔ قتل کی سزا موت ہے۔ لاکھوں لوگ ارتکاب جرم میں تختہ دار پر چڑھ گئے ہیں تو کیا قتل رُک گئے ہیں؟ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔

THOSE WHO TAKE UP SWORD SHALL BE PERISHED BY SWORD

کیا اس سے جذبہ جہانگیری ماند پڑ گیا ہے۔ مہم جوئی رُک گئی ہے۔ طالع آزمائوں میں کمی آ گئی ہے؟ ایک مغربی مبصر نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا (HE GALLOPED TO THE GALLOWS)

بے نظیر کو بھی قبل از وقت ہٹا دیا گیا۔ میاں نواز شریف نے تو دو طرح سے تاریخ رقم کی۔ تین بار وزیر اعظم بننا اور ہردفعہ قبل از وقت فارغ ہونا۔ہو سکتا ہے کچھ زیادتی بھی ہوئی ہو لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ’’کُج مینوں مرن دا شوق وی سی‘‘… یوسف رضا گیلانی، عباسی وغیرہ بھی اسی راہ سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خان صاحب پُھونک پُھونک کر قدم بڑھائیں۔ فہم و فراست سے امور مملکت چلائیں۔ تاریخ پر کڑی نظر رکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر حکمران کا انجام ایک سا ہو۔