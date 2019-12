طلبہ یونینز کی زہریلی کھیتی

شیئر کریں:

طلبہ یونینز مستقبل کی قیادت پروان چڑھاتی تھیں یہ سیاسی قیادت کیلئے نرسری کام انجام دیتی رہی ہیں بدقسمتی سے متشدد رحجانات نے پاکستانی جامعات کو میدان جنگ بنا دیا تھا جس نے درس و تدریس اور تحقیق کا ماحول تباہ کرکے رکھ دیا ۔وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم دنیا کی صف اول کی جامعات میں رائج بہترین نظام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ایک جامع اور قابل عمل ضابطہ اخلاق مرتب کریں گے تاکہ ہم طلبہ یونینز کی بحالی کی جانب پیش قدمی کریں اور انہیں مستقبل کی قیادت پروان چڑھانے کے عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنا سکیں۔

وزیراعظم عمران خان کے اپنے گھر میں قائداعظم یونیورسٹی طلبہ یونین کے صدر اور شعلہ بیان مقرر حفیظ اللہ خان نیازی جلوہ گر تھے دانشور صنعت کار اور اب رپورٹ کارڈ کے تجزیہ نگار حفیظ بھائی عمران کے فرسٹ کزن اور بہنوئی ہیں لیکن تمام رشتے ناطے سیاست کے بے مہر کھیل کی نذر ہو چکے ہیں اب تو صرف شناسائی ہی رہ گئی ہے ۔

تلخ حقیقت یہ ہے کہ طلبہ یونینز نے طلبہ کو غنڈہ گردی اور قتل و غارت گری کے سوا کچھ نہیں دیا کتنے پڑھنے لکھنے والے طلبہ یونینز کے ذریعے نمایاں ہوئے معدودے ایک دو اور وہ 70 اور 80 کی دہائیوں میں حسین حقانی اور جاوید ہاشمی کا نام لیا جاسکتا ہے

شریف برادران نے مادروطن کو مختلف النوع زخم دئیے گہرے گھاؤ لگائے منظم لوٹ مار کو بام عروج تک پہنچا دیا حرام ہے کبھی اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہو لیکن طلبہ سیاست میں اپنے متوالے پیدا کئے لیکن جونہی غلطی کا احساس ہوا اسے درست کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کی خاص طور پر میاں شہباز شریف نے ایسی جھاڑو پھیری کہ کشتوں کے پشتے لگا دئیے ۔ ارشد امین چودھری، رئیس ٹینکی اور نجانے کون کون صفحہ ہستی سے مٹ گئے ۔

اب جناب وزیراعظم ایک بار پھر اسی دور وحشت کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں الحذر الحذر طلبہ یونینز کا دفن فتنہ دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حصول علم جز وقتی کام نہیں ہے ہمہ وقتی پیشہ ہے پاکستان کو ایسی زہریلی نرسری کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا را! ان خوش رنگ چالوں میں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس حوالے سے نوجوان دانشور رانا گل بدین حکمت یار لکھتے ہیں :

طلبہ یونین کبھی بحال نہیں ہو سکتیں!! جب تک ملک میں موجود 100 سے زائد پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے مالکان اور ان میں پڑھنے والے 5 لاکھ طالب علم اس پر آمادہ نہیں ہوتے… ہاں سوسائٹیز کی شکل میں شاید بحال ہو بھی جائیں… لیکن وہ تو پہلے سے ہی متحرک ہیں… یونین ازم بنیادی طور پر سوشلسٹ موومنٹ کا دیا ہوا نظام تھا… یہ یونینز صرف تعلیمی اداروں میں ہی نہیں بلکہ PIA, ریلوے سمیت دیگر سرکاری اداروں میں اپنے حقوق کے لیے مالکان سے مطالبات کرتی رہتی تھیں… سوشل ازم کے مرتے ہی یہ نظام بھی اپنی موت مر گیا… اب کیپٹل ازم نے تعلیمی ادارے کاروبار بنا دیئے ہیں اور کوئی اپنے کاروبار کو خراب نہیں ہونے دے گا. اب سوسائٹیز کا نظام ہی بن سکے گا جو اکثر تعلیمی اداروں میں پہلے سے فعال ہے۔ اس میں اپنے نمائندے بھیجنے ہوں گے۔ حالیہ تحریک بھی سوشلسٹ نظریات رکھنے والے لوگوں کی طرف سے اٹھائی گئی ہے. کیونکہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بقا یونین ازم میں ہے. جبکہ آج کے دور میں تعلیمی اداروں کی مختلف سوسائٹیز الیکشن کے ذریعے اپنا صدر منتخب کرتی ہیں اور انہیں فنڈز بھی میسر ہیں. اس نظام کی اصلاح کرنی چاہیے اور اسے empower کرنا چاہیے۔

آج ’’ہیرو‘‘ اور خود کو ’’سْرخ انقلاب‘‘ کا کارکن کہنے والے اْس دورپرآشوب میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ آج کے طلباء مارچ کو ’’طبلہ مارچ‘‘ کہاجارہا ہے کیونکہ اس کے سٹیج پر سٹیج اداکارہ سے لے کرخواتین، مرد سب ہی شریک تھے۔ گلے میں سرْخ ڈوپٹے ڈالے، چہرے کو سْرخ نقابوں سے چھپائے، مرد کو لال دوپٹوں سے ’جوت‘ کر ہانکا جارہا ہے۔ یہ سب مناظر ’سْرخ انقلاب‘ کے ہیں۔ کسی نے یہ سْرخی ایک پھبتی کی طرح چست کی کہ یہ ’’کامریڈ مارچ ہے یا کنفیوزڈ مارچ ہے۔‘‘ کہاگیا ’’ذرا پیچھے ہٹ جاو۔۔ سرخ مارچ آ رہا ہے‘‘۔ ایک لڑکی کو نعرے لگانے کی علامت بنا کرپورے پاکستان کی یوتھ میں ہیروین بنایا گیا، اور وہ بنیادی طور پر اسٹیج ڈرامے کی اداکارہ ہے ۔اصل مقصد عورتوں کو بے حیا کر کے سماجی اور معاشرتی اقدار کی جڑیں کاٹنا ہے خواتین کو مزید آزاد اور بے حیا کرنے کیلئے یہ طے ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھ کھولے جائیںفنڈنگ شروع ہو چکی ہے نتائج بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔سرخ مارچ کے مناظر میں اچھل کود کے مظاہرے بھی شامل تھے۔ بظاہر اس مارچ کا مقصد طلبہ کے حقوق رکھا گیا گیا لیکن نعرے حکومت اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف لگائے جاتے رہے۔حقوق کی بات طلبہ کی ہو رہی تھی لیکن نعرے سرخ انقلاب کے لگائے جاتے رہے۔ ہاتھوں میں پوسٹر یونیورسٹیوں اور کالجز میں ’’ہاسٹل، فیسوں میں کمی‘‘ کے تھام رکھے تھے لیکن لبوں پر گردان ’’سرخ ہو گا، سرخ ہو گا، ایشیااب سرخ ہو گا‘‘ کی جاری تھی۔ سوال اٹھایا گیا کہ طلبا ء کو فیسوں میں کمی یا ہاسٹل کی سہولیات چاہیں یا وہ ایشیا کو سرخ کرنے نکلے ہیں؟ بات غریبوں کی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس مارچ کے لئے کروڑوں کے فنڈز کہاں سے آئے؟ جو طلبا چند ہزار فیس نہیں دے سکتے، کیا انہوں نے اس مارچ کیلئے کروڑوں کے فنڈز جمع کرائے؟ اگرچہ مارچ کرنے والوں کو اعتراض ہے کہ میڈیا پر ان کا بلیک آوٹ کیاگیا لیکن دوسری جانب یہ الزام لگایا جارہا ہے کہ ’’یہ مارچ ایشیا کوسرخ کرنے کے لئے تھا لیکن بھرپور کوریج سرمایہ دارانہ نظام کا پر وردہ مغربی میڈیا کرتا رہا حالانکہ وہ تو خود اس سرخی کے سخت خلاف ہے۔‘‘ سوال تو یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیوں کی فیسوں۔ ہاسٹل کی سہولیات اور تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے مطالبات میں قومی سلامتی کے اداروں پر تنقیداور پاک فوج ان کے سربراہوں کے نام لے کر نعرے اور دیگر معاملات کہاں سے آ گئے ؟؟ سوال یہ ہے کہ ’’کیا یہ نوٹنکی نوجوانوں کو ریاست مخالف بنانے کے لیے تھی ؟؟‘‘ ایسے جذبات ابھارنے اور نعرے بازی کیوں کی گئی؟ مارچ کے لئے ایسے پوسٹرز بنائے گئے جن میں تاثر دیا گیا کہ سٹوڈنٹ مارچ سے معاشرے کے دیگر طبقات بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور علماء اور دینی طبقے کی تصاویر بنائی گئیں؟ سب سے اہم نعرے کے الفاظ یہ تھے ’’ جب لال لال لہرائے گا، تو ہوش ٹھکانے آئے گا۔‘‘ یہی نہیں۔ ’’سرفروشی کی تمنا، قاتل کو آزمانے کی‘‘ نعرے بازی کی گئی۔ کیا یہ کسی محاذ جنگ کی تیاری تھی ؟یا طلبا کا احتجاج تھا؟ یہ خدشہ ظاہر کیاجارہا ہے کہ ’’کیا تعلیمی اداروں میں باغیانہ ماحول بنانے، مخالفین کے ہوش ٹھکانے لگانے اور بازوئے قاتل آزمانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟‘‘ جذبات سے مغلوب طلبہ و طالبات اپنے تعلیمی اداروں میں پہنچیں گے تو پھر ہر اختلاف رائے رکھنے والے سے ان کا تصادم نہیں ہو گا ؟؟ اگر کسی نے مخالفت کر دی تو یہ اسکا ہوش ٹھکانے لگا دیں گے؟ ملک میں ایک اور پریشر گروپ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟‘‘’’لال انقلاب کب کا افغانستان کے کوہساروں میں سیاہ رو ہوکر پارہ پارہ ہو چکاہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس موقع پر یہ سرخ انقلاب لانے کی کوشش کیوں کی گئی ؟ جبکہ سوویت یونین اور کمیونزم کو کو دفن ہوئے مدتیں بیت چکی ہیں۔ پھر یہ ’’سرخے‘‘ اچانک ’’ٹڈی دل‘‘ کی طرح کہاں سے برآمد ہو گئے؟ کیوں مغربی میڈیا ان کا حمایتی ہے؟ حالانکہ وہ تو کمیونزم کا سب سے بڑا مخالف ہے۔یہ چال چین، روس اور پاکستان پر مشتمل خطے اور دنیا میں نئے اتحاد کو نشانہ بنانے کے لئے چلی گئی ہے؟

امریکی معاون وزیر خارجہ نے چین کے خلاف ’ووڈ رو ولسن سینٹر‘‘ میں جو اعلان جنگ کیا، یہ اس کی پیادہ فوج کا حملہ تھا؟ جس طرح جہاد کے اسلامی تصور کو روس کو شکست دینے کے لئے امریکہ نے استعمال کیا اور پھر اسی تصور کو اسلامی دنیا کو نشانہ بنانے اور اسلامی ممالک کو تاراج کرنے کے لئے ہتھیار بنایا۔ عیار وفریبی ذہن نے چین و روس کے خلاف سٹرٹیجک مفادات کی خاطر نظریاتی ہتھیار کی دھارپھر تیز کی ہے۔ ’سی پیک‘ بھی اس کا نشانہ ہے لیکن اصل میں عالمی سطح پر چین کی معاشی قوت سے امریکہ اور استعماری نظام کو دانتوں پسینہ آیا ہوا ہے۔

لنڈے کے لبرلز کا المیہ ہی یہ ہے کہ ان کی تان خوبصورت باتوں سے ہوتی ہوئی عورت کی نام نہاد آزادی پر ٹوٹتی ہے ۔آزادی نہیں بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کی تحریک ہے. یاد رہے بی بی سی لندن پورا دن انکی لائیو کوریج دیتا رہا۔ان لبرلز پہ شرم آتی ہے ویسے کیا ہیڈلائن چلی ہوگی بی بی سی پر کہ

Pakistan Talented girls raise there country name by making the aman Dog.

جب لال لال لہرائے گاتو مرد کو کتا بنائے گا

سرخے سارے امریکہ بہادر کے نوکر ہوگئے اس کے سہارے این جی اوز بنالیں سبز ہلالی پرچم قائداعظم کے پاکستان کا نشان عالی شان رہے گا۔ لگتا ہے یہْ سرخ نہیں کالے ہیں یہ نوکر نہیں امریکی گدھے کے متوالے چاکر ہیں ۔قصیدہ گو شاعر افتخار عارف نے کہا تھا ۔…؎

تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوق در جوق

گروہ ِ پا بجولاں ! رقص کو تیار رہنا

ہوائے کوئے قاتل بے ادب ہونے لگی ہے

چراغِ جادۂ صدق و صفا ہشیار رہنا

مقدر ہو چکا ہے بے در و دیوار رہنا

کہیں طے پا رہا ہے شہر کا مسمار رہنا

