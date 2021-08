چاہتے ہیں دنیا دیکھے کشمیر میں کیا ہورہا ہے ،اسد عمر

وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ چاہتے دنیا دیکھے کشمیر میں کیا ہورہا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپربیان میںانہوں نے کہا کہ فرق سادہ ہے فواد چوہدری ،ہم چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اسے چھپانا چاہتے ہیں۔ صحیح اور غلط میں فرق اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا.

The difference is simple @fawadchaudhry. We want the world to see what is happening in azad kashmir and they want to hide what is happening in indian occupied kashmir. The difference between right and wrong cannot get more stark than this. https://t.co/iJP0XvE4d7