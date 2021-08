ٹوکیو اولمپکس: پاکستان کے ارشدندیم نے میڈل راؤنڈ کیلئے کوالیفائی کر لیا

ٹوکیو اولمپکس کے دوران پاکستان کے ارشد ندیم نے جویلن تھرو کے بین الاقوامی مقابلے میں میڈل راؤنڈ کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ارشد ندیم نے 85 اعشاریہ 16 کی دوری تک تھرو کے ساتھ جویلن تھرو کے مقابلے میں میڈل راؤنڈ کیلئے کوالیفائی کیا جس پر ملک کی مشہورومعروف شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ میں ارشد ندیم کو ٹوکیو اولمپکس کے میڈل راؤنڈ کیلئے کوالیفائی کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جبکہ ارشد ندیم جنوبی ایشیا کے بہترین جویلن تھروورز میں شامل ہیں۔

سینیٹر فیصل جاوید خان نے مزید کہا کہ انفرادی طور پر ارشد ندیم کے پاس جویلن تھرو کا 86 اعشاریہ 38 کا ریکارڈ موجود ہے جو سیزن کی بہترین 10 تھروز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے میڈل راؤنڈ میں پاکستان کی نمائندگی پر ارشد ندیم کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

Congratulations Arshad Nadeem for qualifying for the medal round at #Olympics Arshad is considered to be one of the finest javelin throwers in South Asia. His personal best - a throw of 86.38 - is among of the top 10 throws of the season. Wish you all the best @Arshadnadeem76 pic.twitter.com/ksh6oqXC1l