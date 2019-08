شکریہ عمران خان!

شیئر کریں:

دسمبر 2006ء میں حج کیلئے گیا، بیگم ہمراہ تھیں۔جدہ پہنچے تو امیگریشن کیلئے دیگر تین پروازوں کے مسافروں کے ہمراہ ایک بے درو روزن نیم تاریک سے ہال میں بند کر دیئے گئے۔ ہم ٹھہرے اینزائٹی کے شدید مریض، دو تین منٹ میں ہی پسینے چھوٹ گئے۔ سانس بند ہونے لگی، تو بے اختیار چلایا، میں پاکستانی ڈپلومیٹ ہوں۔ یہ رہا میرا ریڈ پاسپورٹ میں مر رہا ہوں، مجھے باہر نکالو۔ میری پکار سن کر ایک نو عمر سکاؤٹ بھاگا آیا۔ میرا اور مسز کا پاسپورٹ پکڑا اور اعلان کیا۔ Any one else with diplomatic passport جب کوئی آواز نہ ابھری، تو امیگریشن ڈیسک کی طرف لپکا اور دو منٹ بعد ہم باہر کھلی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ بعد میں بھی حج کو موقعہ ملا، مگر میں اسلئے نہ جا سکا کہ جدہ کے امیگریشن ہال کا تجربہ مجھے ہانٹ کر رہا تھا۔

تھینک یو عمران خان! آپ نے قوم کو ’’روڈ ٹو مکہ‘‘ کی سہولت دلو کر بزرگوں اور بیماروں کا بہت بڑا مسئلہ حل کروا دیا۔ اللہ آپکو اجر عظیم سے نوازے۔ اب کی بار موقعہ ملا تو سر کے بل جاؤں گا‘ انشاء اللہ!