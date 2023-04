 ماہِ رمضان :  قومی کرکٹ ٹیم کے کئی کھلاڑیوں نےعمرے کی سعادت حاصل لی

ماہِ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. اس رمضان بھی یہ سعادت قومی کرکٹ ٹیم کے کئی کھلاڑیوں کو نصیب ہوئی۔قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر حارث روف کی جانب سے گزشتہ دنوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصویر شیئر کی گئی. جس میں انہیں مسجد الحرام میں احرام باندھے کھڑا دیکھا جاسکتا ہے۔ تصویر پر کمنٹ کرتے ہوئے کئی ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں یہ سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد بھی دی۔

قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز افتخار احمد بھی کئی تصویروں میں حارث روف کے ہمراہ نظر آئے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ الحمد للہ، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں عمرہ کرنے کے قابل ہونے پر میں اپنے آپ کو بے حد خوش قسمت سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں۔

Alhamdulillah. I feel immensely blessed to be able to perform Umrah in this holy month of Ramadan. Allah SWT ka bohat shukar guzaar hoon ???????? ???? pic.twitter.com/xhqfMCs9EK