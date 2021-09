رنگوں کا معجزہ اور محمد جاوید 

شیئر کریں:

پاکستان فن و ثقافت کے حوالے سے دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں تمام فنون میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے موجودہ فنون میں ترقی کے نئے گوشے تلاش کر کے دنیا میں خاص پہچان بنائی۔ مصوری کی بات کریں تو ہمارے مصور شاندار روایات کے حامل ہیں۔ محمد جاوید مصوروں میں ایک درخشندہ ستارے کی مانند ہیں۔ انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر سکالر شپ حاصل کیا ہے۔ ان کی تعریف میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ پروفیسر شاکر علی کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ وہ نہ صرف پائے کے مصور ہیں بلکہ ایک منجھے ہوئے مصنف اور کیوریٹر بھی ہیں۔ لاہور کے عالمی شہرت یافتہ آرٹ ادارے سے تعلیم کے بعد سکالر شپ پر امریکہ گئے اور وہاں سے تعلیم کے ساتھ آرٹسٹ ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔

آرٹ ہو یا کوئی اور فن وہی پائندہ رہتا ہے جو کچھ نیا لے کر آتا ہے۔ پھر ہر آرٹسٹ کے اندر ایک جداگانہ صلاحیت اور حِس ہوتی ہے جو اُسے کچھ منفرد کرنے پر اُکساتی ہے۔ تجریدی آرٹ میں جوہر دکھانے کے بعد تصوراتی اور علامتی رنگ اپنایا اور اس میں منفرد سٹائل ایجاد کر کے دنیا کو حیران کیا۔ لاہور شہر کا ورثہ ان کی محبت کا مرکز ہے۔ تاریخی، سماجی اور ثقافتی اقدار کی حامل عمارتیں ان کے ذہن میں جھلکتی ہیں۔ جدید خطاطی کی مصوری کو نئی جہات، انوکھے انداز کی پینٹنگز میں ان کی کاوشیں شامل ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کا جب بھی سفر کیا واپسی پر رنگوں کے ذریعے اس شعبے کو مالا مال کیال خصوصاً چارکول میڈیم میں فنِ مصوری میں اہم حیثیت رکھنے والے جدید فن پارے تخلیق کئے جن میں اِسلامی اقدار اور بیرونی ممالک کی اقدار کی بھرپور عکاسی ہے۔ اندرون و بیرونِ ملک تقریباً 600 نمائشوں میں ان کا کام آویزاں ہو چکا ہے جو نہ صرف محمد جاوید بلکہ پاکستان کے لئے بھی ایک اعزاز ہے۔

فنِ مصوری، ثقافت اور ادب کے فروغ کے لئے ان کا کام سراہنے کے قابل ہے۔ 200 نمائشیں کیوریٹ کرنا، 1100 سے زائد نئے مصور متعارف کرانا اور 180 کے قریب گروپ مباحثے، ورکشاپس، لیکچرز، آرٹ کے مقابلے منعقد کرنا، مصوری اور مصوروں پر اردو اور انگریزی میں تحقیقی مضامین لکھنا، کئی کتابوں کے سرورق تیار کرنا، آرٹ کلاسز لینا اور طلباء کی رہنمائی کرنا ان کے کریڈٹ میں ہے۔

جاوید صاحب نے ایم آئی ٹی سے پہلا سالانہ ممتاز آرٹسٹ ایوارڈ حاصل کرنے کے علاوہ 2006ء اور 2016ء میں نوائے وقت کی طرف سے دو اسپیشل سروسز ایوارڈز بھی حاصل کئے۔ اسی طرح شاکر علی میوزیم کی طرف سے 2016-17ء میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2017ء میں ہی انہوں نے پنجاب آرٹسٹ ایسوسی ایشن سے ایوارڈ حاصل کیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس المونائی نے بھی ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے شیلڈ پیش کی۔ فنِ مصوری میں گراں قدر خدمات کی وجہ سے ان کو بطور جج اور مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے بھی مدعو کیا جاتا ہے۔

ان کے تخیلاتی اور انوکھے کام کی وجہ سے 2013ء میں ڈاکٹر شوکت محمود کی ترتیب و تدوین میں ان پر ایک کتاب:

A Man of Arts-Muhammad Javed.

شائع ہوئی جس کو بے حد پذیرائی ملی۔ اسی طرح جولائی 2021ء میں پی ایچ ڈی ریسرچ سنٹر، پنجاب یونیورسٹی کی سکالر شبنم عباسی کے تحقیقی مقالہ برائے ایم فل پر مشتمل کتاب:

Muhammad Javed - A Versatile Artist.

، اشفاق رشید کی کتاب ’’Art in Pakistan‘‘، عابد حسین قریشی کی تصنیف ’’پاکستان میں مصوری‘‘ میں بھی ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈرن آرٹ میوزیم، آسٹریا کی طرف سے 39 مغربی فنکاروں کے ساتھ پاکستان سے محمد جاوید کا انتخاب اور جرمن زبان میں 2016ء میں شائع ہونے والی کتاب:

Relevance in the Art, Fine Art Masters of 21st Century

میں شامل ہونا ایک اعزاز ہے۔

محمد جاوید ملک کے لئے مصوری کے میدان میں ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ خدا کرے کہ وہ اپنے فن سے ملک کا نام روشن کرتے رہیں۔ ملک اور بیرونِ ملک پاکستان کا نام روشن کرنے والے منفرد فن پارے تخلیق کر کے مصوری کو نئی جہتوں سے متعارف کرانے والے محمد جاوید کو ابھی تک پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا۔ یقینا اس سے اس ایوارڈ کی توقیر میں بھی اضافہ ہو گا۔

